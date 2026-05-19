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Povertà energetica, Lacorazza: è necessaria una politica regionale

19/05/2026

Il costo dellenergia rischia di essere un elemento sempre più strutturale e crescente che determina povertà nelle famiglie lucane. Anche in questo caso, come per la sanità, la scuola e la mobilità, la visione e le conseguenti e coerenti politiche possono fare la differenza, riducendo le diseguaglianze aiutando che sta più in basso alla piramide sociale. I bonus non sono politiche strutturali e addirittura, se uguali per tutti come nel caso del gas, bruciano risorse perché destinati a coloro che invece posso pagarsi il consumo di energia. È quanto dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che prosegue:

Cè quindi un sviluppo sostenibile come indicato dallAgenda 2030 e dagli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana. La sostenibilità non è solo ambientale ma anche economica e sociale. Anzi se non è economica e sociale rischia di determinare ingiustizie e di compromettere anche quella ambientale. La Regione Basilicata ha pubblicato un avviso (DGR n.110 del 10 marzo 2026) per favorire la realizzazione di impianti fotovoltaici su abitazioni nel nostro territorio, mettendo a disposizione per tre annualità 2026-2028 la cifra di 24 milioni di euro (dotazione Fondo Coesione e Sviluppo 2021/2027). Forse sarebbe il caso di verificare limpatto che non può esaurirsi nelle quantità di energia rinnovabile prodotta ma anche per gli effetti sociali che questa scelta determina e se interviene, ad esempio, a dare una mano a chi non ce la fa.

In particolare  sottolinea Lacorazza  affinché lopportunità aperta dalle energie rinnovabili abbia un po più di concretezza, questa filiera energetica deve andare incontro non solo alle famiglie lucane che hanno bisogno ma anche alle piccole imprese locali, ai professionisti, ai piccoli artigiani del territorio e agli stessi installatori offrendo loro occasioni reali di crescita economica.

Mi rendo conto della complessità del tema posto ma daltra parte procedere nella consuetudine e in talune pigrizie burocratiche rischia di far diventare lo sviluppo sostenibile un affare per pochi. Chiederemo  conclude Lacorazza - laudizione dellassessore Laura Mongiello in Commissione per capire se la scelta fatta davvero è in linea con lAgenda 2030 ONU e se siamo ancora in tempo per cambiare qualcosa.



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