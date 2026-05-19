Confronto operativo, calendario definito per il rinnovo del CIRL e avvio del percorso partecipativo sul nuovo Piano Forestale Regionale. Si è svolto questa mattina presso il Dipartimento Politiche Agricole della Regione Basilicata il tavolo tra lAssessorato e le organizzazioni sindacali FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL sul comparto forestale regionale.



«Il tavolo odierno ha rappresentato un momento di confronto sui principali temi strategici che riguardano il comparto forestale lucano», dichiara lAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala.



Sul rinnovo del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro è stato concordato un calendario strutturato di quattro sessioni tecniche per la negoziazione del CIRL 2026, con prima sessione fissata per il 28 maggio e obiettivo di chiusura della trattativa entro fine giugno. Le sessioni affronteranno progressivamente aspetti normativi, organizzativi ed economici del contratto.



Nel corso dellincontro è stata inoltre presentata alle organizzazioni sindacali la proposta di Programma Regionale Forestale 2026-2045. Il documento sarà oggetto di un percorso di condivisione con i gruppi consiliari regionali e consultazione con stakeholder fino a giugno e di incontri territoriali nel mese di luglio, per arrivare alla versione definitiva da sottoporre alla Giunta Regionale i primi di agosto.



Per quanto riguarda il percorso relativo ai Crediti di Carbonio, accelerazione del processo di iscrizione delle Foreste Regionali al Registro Nazionale, con il supporto tecnico e amministrativo dellUniversità di Basilicata.



Sul fronte della stagione Antincendio Boschivo 2026 è stato condiviso il cronoprogramma operativo con avvio il 1° luglio e analisi preventiva delle criticità emerse nella stagione precedente da sottoporre allOsservatorio Regionale.



Nel corso del confronto le organizzazioni sindacali hanno inoltre rappresentato con forza le esigenze del comparto legate agli aspetti occupazionali ed economici, in particolare aumento delle giornate lavorative e piano turnover.



LAssessore ha riconosciuto la centralità di questi temi per i lavoratori e le loro famiglie, evidenziando che tali interventi richiedono un impegno della Regione Basilicata nel suo complesso, con particolare riferimento alle valutazioni e alle decisioni di carattere finanziario che fanno capo alla Presidenza della Giunta regionale.



«Lobiettivo  conclude Cicala  è continuare a costruire un percorso fondato sul dialogo, sulla programmazione e su risultati concreti. La forestazione rappresenta una leva strategica per il territorio lucano e richiede programmazione, continuità e capacità di costruire risposte concrete nel tempo. La volontà condivisa è mantenere un confronto stabile con tempi e metodi definiti, nellinteresse dei lavoratori e dellintera Basilicata».



Il prossimo incontro è fissato per il 28 maggio per lavvio della negoziazione del CIRL 2026.