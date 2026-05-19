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La voce della Politica
|Forestazione, Cicala: confronto costruttivo
19/05/2026
|Confronto operativo, calendario definito per il rinnovo del CIRL e avvio del percorso partecipativo sul nuovo Piano Forestale Regionale. Si è svolto questa mattina presso il Dipartimento Politiche Agricole della Regione Basilicata il tavolo tra lAssessorato e le organizzazioni sindacali FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL sul comparto forestale regionale.
«Il tavolo odierno ha rappresentato un momento di confronto sui principali temi strategici che riguardano il comparto forestale lucano», dichiara lAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala.
Sul rinnovo del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro è stato concordato un calendario strutturato di quattro sessioni tecniche per la negoziazione del CIRL 2026, con prima sessione fissata per il 28 maggio e obiettivo di chiusura della trattativa entro fine giugno. Le sessioni affronteranno progressivamente aspetti normativi, organizzativi ed economici del contratto.
Nel corso dellincontro è stata inoltre presentata alle organizzazioni sindacali la proposta di Programma Regionale Forestale 2026-2045. Il documento sarà oggetto di un percorso di condivisione con i gruppi consiliari regionali e consultazione con stakeholder fino a giugno e di incontri territoriali nel mese di luglio, per arrivare alla versione definitiva da sottoporre alla Giunta Regionale i primi di agosto.
Per quanto riguarda il percorso relativo ai Crediti di Carbonio, accelerazione del processo di iscrizione delle Foreste Regionali al Registro Nazionale, con il supporto tecnico e amministrativo dellUniversità di Basilicata.
Sul fronte della stagione Antincendio Boschivo 2026 è stato condiviso il cronoprogramma operativo con avvio il 1° luglio e analisi preventiva delle criticità emerse nella stagione precedente da sottoporre allOsservatorio Regionale.
Nel corso del confronto le organizzazioni sindacali hanno inoltre rappresentato con forza le esigenze del comparto legate agli aspetti occupazionali ed economici, in particolare aumento delle giornate lavorative e piano turnover.
LAssessore ha riconosciuto la centralità di questi temi per i lavoratori e le loro famiglie, evidenziando che tali interventi richiedono un impegno della Regione Basilicata nel suo complesso, con particolare riferimento alle valutazioni e alle decisioni di carattere finanziario che fanno capo alla Presidenza della Giunta regionale.
«Lobiettivo conclude Cicala è continuare a costruire un percorso fondato sul dialogo, sulla programmazione e su risultati concreti. La forestazione rappresenta una leva strategica per il territorio lucano e richiede programmazione, continuità e capacità di costruire risposte concrete nel tempo. La volontà condivisa è mantenere un confronto stabile con tempi e metodi definiti, nellinteresse dei lavoratori e dellintera Basilicata».
Il prossimo incontro è fissato per il 28 maggio per lavvio della negoziazione del CIRL 2026.
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