"Bene la stabilizzazione delle cinque unità di personale, in attuazione Piano integrato di attività e organizzazione (Piano) 25/27 del Comune di Potenza, con le quali si prova a dare un po' di respiro alla nota e ormai cronica forte carenza di personale dellente anche attraverso l'inserimento di giovani con i due avvisi di reclutamento rivolti a laureati, residenti a Potenza, di età non superiore ai 29 anni". Lo afferma la segretaria generale Fp Cgil Potenza, Giuliana Scarano. "Come Fp Cgil - prosegue - avevamo già preso positivamente atto della volontà espressa dallamministrazione comunale di procedere alla stabilizzazione del personale operante presso lunità di Direzione servizi alla persona e ufficio di piano, utilizzando, come richiesto da questa organizzazione sindacale con varie note, risorse strutturali e incrementali del fondo di solidarietà comunale finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dalla stabilizzazione del personale a valere sul Fondo di Solidarietà comunale FSC (comma 792 legge bilancio 2021 e successive integrazioni e modificazioni), sulla Quota Servizi Fondo Povertà e Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.

Un segnale importante sul fronte del rafforzamento delle politiche sociali, di fronte alle tante fragilità non solo individuali, ma collettive che in una regione quale la Basilicata, a rischio povertà e contrapposizione sociale, richiedono cura e attenzione particolare da parte delle strutture pubbliche.

E su questo - afferma Scarano - auspichiamo che tutti gli ambiti operino con solerzia, cogliendo la necessità di mantenere i livelli occupazionali e valorizzare le professionalità maturate negli anni con l'obiettivo di garantire le richieste sociali del territorio e i Lep, per completare i processi di stabilizzazione di detto personale che ancora versa in uno stato di precarietà, come il personale dellAmbito Lagonegrese  Pollino, i cui contratti scadranno il prossimo 30 giugno.

Ma adesso è necessario, anche attraverso il supporto dell'ente regionale, sostenere concretamente quest'ambito e anche altri ambiti in cui, nonostante le stabilizzazioni siano state perfezionate, continuano a persistere criticità di sostenibilità economica.

Il precariato - conclude Scarano - penalizza tutti i cittadini che si aspettano servizi pubblici efficienti e competenti e invece si misurano con servizi precari proprio come i lavoratori che dovrebbero farli funzionare.

Il rafforzamento degli enti di prossimità deve essere una priorità, in tutti i servizi: al Comune di Potenza torniamo a chiedere la stabilizzazione delle tre unità di personale del comando della polizia locale assunte a tempo determinato fino a settembre 2026, corpo ridotto ormai allosso, come denunciamo da tempo, dando continuità del rapporto di lavoro in essere ed evitando di disperdere professionalità già formate.

Senza personale adeguato, qualificato e motivato, non ci sono servizi, non cè PNRR che tenga, non cè coesione territoriale".

