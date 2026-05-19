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La voce della Politica

Gaza, il silenzio dellEuropa davanti allorrore

19/05/2026

Europa Verde  AVS Basilicata non riesce più a trovare parole sufficienti davanti allorrore che continua a consumarsi a Gaza e nel Mediterraneo orientale.

Le immagini delle imbarcazioni civili fermate e circondate dalle forze israeliane in acque internazionali mentre trasportavano aiuti umanitari rappresentano lennesima violazione del diritto internazionale compiuta nellindifferenza generale. Non è solo un atto ostile contro una missione umanitaria, è il simbolo di una deriva pericolosa, disumana, che il Governo di Netanyahu porta avanti da mesi senza alcun rispetto per la vita umana, per il diritto e per ogni principio di convivenza civile.

Mentre il mondo discute, a Gaza si continua a morire.

Muoiono bambini sotto le bombe. Muoiono famiglie intere sotto le macerie. Si colpiscono ospedali, scuole, campi profughi, infrastrutture civili. Si impedisce larrivo degli aiuti umanitari. Si usa la fame come strumento di guerra. E tutto questo accade sotto gli occhi della comunità internazionale, incapace o non disposta a fermare una tragedia che ogni giorno assume contorni sempre più insopportabili.

Di fronte a tutto questo, il silenzio non è neutralità. È resa morale e politica.

Non bastano più gli appelli generici alla moderazione o gli equilibrismi diplomatici. Serve il coraggio della verità. Serve dire con chiarezza che quanto sta accadendo viola il diritto internazionale, calpesta le convenzioni umanitarie e distrugge qualsiasi prospettiva di pace e giustizia.

LEuropa continua a mostrarsi debole, esitante, paralizzata. E il Governo italiano continua a scegliere unambiguità inaccettabile, rinunciando al ruolo che dovrebbe appartenere a un Paese fondato costituzionalmente sul ripudio della guerra e sulla tutela dei diritti umani.

Per questo consideriamo necessaria e urgente la proposta di legge presentata da Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Elly Schlein e Nicola Fratoianni per vietare limportazione di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani illegali nei territori palestinesi occupati.

Non basta più indignarsi. Occorre agire.

Serve sospendere gli accordi di cooperazione con Israele. Serve fermare il commercio di armamenti e tecnologie dual use. Servono sanzioni contro il Governo israeliano. Serve il pieno riconoscimento dello Stato di Palestina.

Perché la storia non ricorderà le cautele linguistiche o i comunicati prudenti. Ricorderà chi ha avuto il coraggio di denunciare lingiustizia e chi invece ha scelto di tacere mentre un popolo veniva schiacciato dalla guerra, dalla fame e dallabbandono.

Europa Verde- AVS Basilicata continuerà a stare dalla parte della pace, del diritto internazionale, della dignità umana e della libertà dei popoli. Sempre. Senza ambiguità.

Firmato Donato Lettieri - Michela Trivigno



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