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La voce della Politica
|Sanità, UIL Basilicata: ''Serve una svolta strutturale, la Regione diventi laboratorio nazionale della nuova sanità''
19/05/2026
|Con il progetto On The Way UIL 131 abbiamo attraversato lintera Basilicata ascoltando comunità, amministratori, operatori sanitari, lavoratori e pensionati. Tra tutte le emergenze affrontate ce nè una che non può più essere rinviata: la costruzione di un nuovo sistema sanitario territoriale innovativo, moderno e vicino alle persone. Lo dichiara Vincenzo Tortorelli, Segretario Generale della UIL Basilicata.
La Basilicata aggiunge Tortorelli deve diventare un laboratorio nazionale di sperimentazione sanitaria, guardando ai modelli più avanzati già realizzati in altre regioni italiane e adattandoli alla realtà delle aree interne e dei piccoli comuni lucani.
Per il segretario della UIL Basilicata serve aprire un confronto vero a trecentosessanta gradi con sindaci, organizzazioni sindacali, operatori sanitari, università, terzo settore e cittadini.
Chiediamo al Presidente della Vito Bardi prosegue di avviare un nuovo metodo di confronto che non rincorra continuamente le emergenze ma affronti finalmente le priorità strutturali della sanità lucana: liste dattesa, appropriatezza delle prestazioni, presa in carico delle cronicità, integrazione socio-sanitaria, rafforzamento della medicina territoriale ma anche il tema del disavanzo sanitario e dellaumento della spesa farmaceutica, che non possono essere affrontati esclusivamente con logiche contabili o tagli lineari.
Secondo Tortorelli non bastano tavoli separati, pur importanti. Occorre una visione strategica complessiva capace di ripensare lintero modello organizzativo del sistema sanitario regionale.
La UIL Basilicata ricorda ha già avanzato attraverso la proposta Curarsi in Basilicata una piattaforma concreta per rafforzare il diritto alla salute dei cittadini lucani, ridurre la mobilità sanitaria passiva e costruire un sistema più vicino ai bisogni reali delle persone. Una proposta che punta su sanità territoriale, innovazione tecnologica, integrazione ospedale-territorio, medicina di prossimità, valorizzazione del personale sanitario e rafforzamento dellassistenza domiciliare.
La vera sfida sottolinea è cambiare paradigma: non devono essere soprattutto gli anziani, i fragili e chi vive nelle aree interne a spostarsi continuamente verso Case di Comunità e grandi centri sanitari. Bisogna costruire invece una rete territoriale intelligente fondata su hub di coordinamento, presìdi diffusi di prossimità, assistenza domiciliare, infermiere di comunità e medico di comunità.
Per la UIL Basilicata la sanità del futuro dovrà portare la cura vicino alle persone e non costringere le persone a rincorrere la cura.
Le riforme conclude Tortorelli devono essere percepite dai cittadini come una soluzione concreta ai problemi quotidiani e non come un ulteriore elemento di difficoltà o disorientamento. Anche il tema del riequilibrio economico deve essere affrontato dentro una strategia di innovazione e appropriatezza, migliorando lorganizzazione dei servizi, riducendo sprechi e mobilità passiva, governando meglio la spesa farmaceutica e investendo sulla prevenzione e sulla sanità territoriale. La Basilicata ha bisogno di una sanità che rassicuri, accompagni e migliori realmente la qualità della vita delle persone, soprattutto nelle aree interne.
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