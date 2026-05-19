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Sanità, UIL Basilicata: ''Serve una svolta strutturale, la Regione diventi laboratorio nazionale della nuova sanità''

19/05/2026

Con il progetto On The Way UIL 131 abbiamo attraversato lintera Basilicata ascoltando comunità, amministratori, operatori sanitari, lavoratori e pensionati. Tra tutte le emergenze affrontate ce nè una che non può più essere rinviata: la costruzione di un nuovo sistema sanitario territoriale innovativo, moderno e vicino alle persone. Lo dichiara Vincenzo Tortorelli, Segretario Generale della UIL Basilicata.

La Basilicata  aggiunge Tortorelli  deve diventare un laboratorio nazionale di sperimentazione sanitaria, guardando ai modelli più avanzati già realizzati in altre regioni italiane e adattandoli alla realtà delle aree interne e dei piccoli comuni lucani.

Per il segretario della UIL Basilicata serve aprire un confronto vero a trecentosessanta gradi con sindaci, organizzazioni sindacali, operatori sanitari, università, terzo settore e cittadini.

Chiediamo al Presidente della Vito Bardi  prosegue  di avviare un nuovo metodo di confronto che non rincorra continuamente le emergenze ma affronti finalmente le priorità strutturali della sanità lucana: liste dattesa, appropriatezza delle prestazioni, presa in carico delle cronicità, integrazione socio-sanitaria, rafforzamento della medicina territoriale ma anche il tema del disavanzo sanitario e dellaumento della spesa farmaceutica, che non possono essere affrontati esclusivamente con logiche contabili o tagli lineari.

Secondo Tortorelli non bastano tavoli separati, pur importanti. Occorre una visione strategica complessiva capace di ripensare lintero modello organizzativo del sistema sanitario regionale.

La UIL Basilicata  ricorda  ha già avanzato attraverso la proposta Curarsi in Basilicata una piattaforma concreta per rafforzare il diritto alla salute dei cittadini lucani, ridurre la mobilità sanitaria passiva e costruire un sistema più vicino ai bisogni reali delle persone. Una proposta che punta su sanità territoriale, innovazione tecnologica, integrazione ospedale-territorio, medicina di prossimità, valorizzazione del personale sanitario e rafforzamento dellassistenza domiciliare.

La vera sfida  sottolinea  è cambiare paradigma: non devono essere soprattutto gli anziani, i fragili e chi vive nelle aree interne a spostarsi continuamente verso Case di Comunità e grandi centri sanitari. Bisogna costruire invece una rete territoriale intelligente fondata su hub di coordinamento, presìdi diffusi di prossimità, assistenza domiciliare, infermiere di comunità e medico di comunità.

Per la UIL Basilicata la sanità del futuro dovrà portare la cura vicino alle persone e non costringere le persone a rincorrere la cura.

Le riforme  conclude Tortorelli  devono essere percepite dai cittadini come una soluzione concreta ai problemi quotidiani e non come un ulteriore elemento di difficoltà o disorientamento. Anche il tema del riequilibrio economico deve essere affrontato dentro una strategia di innovazione e appropriatezza, migliorando lorganizzazione dei servizi, riducendo sprechi e mobilità passiva, governando meglio la spesa farmaceutica e investendo sulla prevenzione e sulla sanità territoriale. La Basilicata ha bisogno di una sanità che rassicuri, accompagni e migliori realmente la qualità della vita delle persone, soprattutto nelle aree interne.



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