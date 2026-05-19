-->
|
La voce della Politica
|Chiorazzo (BCC): Sanità territoriale nel caos. Bene le rassicurazioni di Bardi, anche se tardive
19/05/2026
|Le rassicurazioni arrivate ieri negli incontri, seppur tardivamente ma opportunamente convocati dal Presidente Bardi con i sindaci del Marmo Platano Melandro, non cambiano la sostanza dei problemi che da mesi stanno emergendo nella sanità territoriale lucana.
Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo.
Mentre cresce il malcontento nei territori, il governo regionale continua a rispondere con il solito approccio del tutto a posto. Ma la realtà racconta altro. Dopo le proteste delle comunità del Senisese-Pollino e del Marmo Platano Melandro, sono sempre più numerosi i sindaci che continuano a denunciare disagi, confusione organizzativa e scelte imposte dallalto nella riorganizzazione della sanità territoriale e nellattivazione delle Case di Comunità.
Il punto politico vero - prosegue Chiorazzo - è che bisogna assumersi fino in fondo la responsabilità della programmazione regionale avviata nel 2022, recepita dal Consiglio regionale nel 2023 e culminata con latto deliberativo aziendale dellASP nel 2024. Era prima di assumere queste decisioni che bisognava confrontarsi seriamente con i comuni, i sindaci, i medici e gli ordini professionali per valutare limpatto concreto delle scelte organizzative sui territori. Non oggi, solo per tentare di superare verifiche ispettive ministeriali finalizzate ad accertare il funzionamento delle Case di Comunità che, è bene ribadirlo ancora una volta, tutt'ora non sono funzionanti. Sta emergendo tutta la debolezza di una programmazione delle Case di Comunità che non garantisce una distribuzione equa e funzionale dei servizi territoriali, soprattutto nelle aree interne. E questo accade anche perché a dirigere processi così delicati vengono chiamati manager sanitari provenienti da fuori regione, senza una reale conoscenza dellorografia lucana e delle connessioni tra i territori. La Giunta regionale e il Consiglio regionale devono avere il coraggio di rivedere le proprie scelte e ampliare il numero delle Case di Comunità rispetto a quelle oggi previste. Nessuno lo vieta. Si tratta semplicemente di decidere su cosa investire davvero le risorse dei lucani per garantire il diritto alla salute e alle cure, oppure continuare - come ormai ci ha abituati lassessore Latronico - a raccontare una sanità che non cè. Del resto, è lo stesso assessore ad aver ammesso che prima bisogna fare bella figura con gli ispettori, poi eventualmente ci si occuperà dei problemi reali dei lucani. Bene fanno quindi i sindaci e i medici, mai realmente coinvolti nella programmazione dei servizi sanitari territoriali, a sollevare la protesta. Senza ascolto e condivisione si rischia di costruire soltanto modelli teorici lontani dai bisogni reali delle comunità, come sta già accadendo con il nuovo Piano Sanitario Regionale. Francamente - aggiunge Chiorazzo - non mi pare che questa sia lintenzione dellassessore Latronico, ormai più impegnato a seguire altri progetti e altre operazioni che nulla hanno a che fare con il diritto alla salute dei lucani. Ridisegnare la sanità territoriale della Basilicata con superficialità, propaganda e rassicurazioni dellultima ora rischia di scaricare ancora una volta sui cittadini il prezzo dellincapacità politica di affrontare davvero i problemi strutturali della sanità regionale. E tutto questo - conclude Chiorazzo - accade mentre la Basilicata spende oltre 1,3 miliardi di euro allanno per la sanità, pari a circa un terzo dellintero bilancio regionale. Nonostante ciò, oltre 60 mila lucani rinunciano alle cure, aumentano le liste di attesa, cresce la mobilità sanitaria con circa 500 milioni spesi negli ultimi tre anni per ricoveri fuori regione, la telemedicina resta sulla carta e sempre più medici e infermieri scelgono di lavorare altrove. Ma per Latronico continua ad essere comunque tutto a posto.
|
archivio
|La Voce della Politica
|19/05/2026 - Povertà energetica, Lacorazza: è necessaria una politica regionale
Il costo dellenergia rischia di essere un elemento sempre più strutturale e crescente che determina povertà nelle famiglie lucane. Anche in questo caso, come per la sanità, la scuola e la mobilità, la visione e le conseguenti e coerenti politiche possono fare la differenza...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Forestazione, Cicala: confronto costruttivo
Confronto operativo, calendario definito per il rinnovo del CIRL e avvio del percorso partecipativo sul nuovo Piano Forestale Regionale. Si è svolto questa mattina presso il Dipartimento Politiche Agricole della Regione Basilicata il tavolo tra lAssessorato e...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Sanità, Latronico in visita al carcere di Melfi
Favorire lequità nellaccesso alle cure e abbattere le barriere sanitarie per le fasce di popolazione più vulnerabili. Con questo obiettivo lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ha visitato la Casa Circondariale ...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Fp Cgil: "Bene stabilizzazione e assunzioni di giovani al Comune di Potenza"
"Bene la stabilizzazione delle cinque unità di personale, in attuazione Piano integrato di attività e organizzazione (Piano) 25/27 del Comune di Potenza, con le quali si prova a dare un po' di respiro alla nota e ormai cronica forte carenza di personale delle...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Gaza, il silenzio dellEuropa davanti allorrore
Europa Verde AVS Basilicata non riesce più a trovare parole sufficienti davanti allorrore che continua a consumarsi a Gaza e nel Mediterraneo orientale.
Le immagini delle imbarcazioni civili fermate e circondate dalle forze israeliane in acque inte...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Precisazione del Presidente Bardi su Green Digital Hub e SI.FA. Società & energia
Sul tema del progetto "Green Digital Hub" e dell'intervento "SI.FA Società & energia", assistiamo da giorni a ricostruzioni politico-giornalistiche prive di qualsiasi fondamento documentale. È necessario ristabilire la verità dei fatti a tutela dei cittadini ...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Sanità, Latronico su riorganizzazione dei servizi
"L'obiettivo prioritario della programmazione sanitaria regionale resta l'efficace attuazione della riforma della Medicina territoriale, attraverso l'attivazione progressiva dei nuovi servizi previsti per i cittadini". Lo dichiara lassessore alla Salute della...-->continua
|
|