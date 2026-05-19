In Basilicata questanno le piogge non sono mancate, e finalmente, le dighe sono piene della preziosa risorsa idrica. Una condizione che dovrebbe garantire serenità e programmazione al comparto agricolo. Eppure, nonostante labbondanza di acqua, il Consorzio di Bonifica della Basilicata non riesce ad assicurare una fornitura regolare dacqua per lirrigazione dei campi.

Un paradosso inaccettabile: lacqua cè, ma non arriva regolarmente agli agricoltori.

A rendere la situazione ancora più grave è il fatto che, proprio in questi giorni, gli agricoltori lucani stanno pagando le cartelle del Consorzio relative allanticipo per lannata irrigua 2026. In pratica, si chiede loro di versare in anticipo per un servizio che attualmente non è garantito e che presenta già oggi gravi criticità.

Una di queste è rappresentata dalla stato vetusto della rete e dalle sempre più numerose rotture delle condotte che trasportano lacqua nei vari territori, un disservizio che costringe gli utenti a subire continue interruzioni della fornitura e lo stesso Consorzio ad onerose riparazioni.

Anche qui è mancata programmazione e visione, magari mettendo in campo un piano straordinario di rifacimento delle condotte più datate.

Una condizione generale che genera rabbia, frustrazione e sfiducia in un settore che sta già affrontando difficoltà enormi legate ai costi di produzione, ai cambiamenti climatici e alla competizione di mercato.

Chiediamo al Consorzio di Bonifica quali siano le ragioni tecniche e organizzative che impediscono una distribuzione regolare dellacqua nonostante le dighe piene, e quali provvedimenti sono stati presi per far fronte alle continue rotture delle condotte. AllAssessore regionale allAgricoltura Cicala, se è ancora nelle piene facoltà del suo ruolo, chiediamo invece come intenda esercitare il proprio compito di indirizzo e controllo garantendo servizi efficienti a fronte dei contributi richiesti. A questo proposito ho presentato un'interrogazione consiliare per chiedere al Presidente Bardi i motivi di questo grave disservizio, che oltre a danneggiare il settore primario, è causa di un grande spreco di acqua.

Gli agricoltori non possono essere trattati come semplici numeri né come bancomat a cui attingere, soprattutto quando i servizi essenziali non funzionano.

Chi lavora la terra merita rispetto, certezze e servizi allaltezza dei sacrifici quotidiani che sostiene.

La Basilicata non può permettersi di sprecare lacqua e la fiducia dei suoi comparti più produttivi. Serve subito chiarezza, responsabilità e un cambio di passo nella gestione dellirrigazione.