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Vaccaro (Uilp) su caos sanità di prossimità

19/05/2026

La riforma dei medici di famiglia e la gestione delle Case di comunità rappresentano lennesima occasione mancata per rafforzare davvero la sanità territoriale e garantire servizi efficienti soprattutto agli anziani e ai pensionati. E' quanto afferma il segretario regionale della Uil Pensionati Basilicata, Carmine Vaccaro, intervenendo sul dibattito sulla medicina di prossimità e sulle strutture finanziate con il Pnrr. Non posso che condividere e sostenere la battaglia dei sindaci a tutela delle comunità e dei cittadini, a partire da fragili e anziani. Ho partecipato  spiega  all'incontro in Regione pur se non invitato ufficialmente visto che i problemi della società civile ci interessano e ci riguardano. Le Case di comunità  afferma Vaccaro  avrebbero dovuto rappresentare il presidio sanitario più vicino ai cittadini, in particolare nelle aree interne e nei piccoli comuni della Basilicata, dove gli anziani fanno già enormi difficoltà ad accedere alle cure. Invece rischiano di trasformarsi in semplici contenitori vuoti, senza personale sufficiente e senza un vero modello organizzativo innovativo. La verità è che si arriva sempre più in ritardo sulle questioni e con sempre maggiore approssimazione senza per giunta un minimo di concertazione con le parti sociali. Ma soprattutto si arriva senza una visione complessiva e solo per adempiere ad obblighi ministeriali e non incappare in sanzioni. Secondo il segretario della Uil Pensionati, il problema principale resta la carenza di medici e operatori sanitari sul territorio. Spostare i medici di famiglia nelle Case di comunità significa impoverire ulteriormente i territori, già alle prese con pensionamenti, carenze di organico e difficoltà nellassistenza quotidiana. I pensionati lucani hanno bisogno di più sanità di prossimità, non di servizi depotenziati. Vaccaro sottolinea inoltre come le liste dattesa stiano diventando insostenibili per migliaia di famiglie. Sempre più anziani rinunciano a visite ed esami perché i tempi del pubblico sono troppo lunghi e il privato è economicamente proibitivo. È una situazione che colpisce soprattutto chi vive con pensioni basse. Per la Uil Pensionati Basilicata bisogna rimettere al centro le questioni dentro uno schema diverso di rappresentazione prima e di programmazione poi. Riguardo al Pnrr servivano investimenti nella formazione e nuove figure professionali capaci di garantire cure integrate e continue. Senza questa visione strategica  conclude Vaccaro  il rischio è quello di aver speso miliardi senza migliorare concretamente la vita dei cittadini e dei pensionati.


Carmine Vaccaro

Uil Pensionati Basilicata



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