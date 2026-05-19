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La voce della Politica
|Il Sindaco Nicoletti sui disagi delle attività commerciali di via Don Minzoni, piazza Matteotti e via Matteotti
19/05/2026
|Il Sindaco Antonio Nicoletti interviene sui disagi che stanno vivendo le attività commerciali delle zone adiacenti al cantiere di Piazza della Visitazione. A tal proposito, conferma lintenzione, già condivisa con alcune associazioni, di prevedere, per tutto lanno 2026, la riduzione del 100% della TARI per le attività commerciali ubicate in via Don Minzoni, piazza Matteotti e via Matteotti fino allintersezione con via Cappelluti.
La misura, già condivisa con la maggioranza e che verrà proposta anche agli altri gruppi consiliari, potrà diventare operativa a seguito dellapprovazione, da parte del Consiglio comunale, della delibera relativa al PEF del servizio di nettezza urbana e della successiva approvazione delle tariffe TARI 2026, che avverrà entro il mese di luglio.
Alla luce delle problematiche e dei disagi emersi in questi mesi a causa del cantiere presente in piazza della Visitazione, che stanno interessando cittadini e attività commerciali dellarea coinvolta, il Sindaco Nicoletti, nelle scorse settimane, ha incontrato una delegazione di cittadini e commercianti, ascoltando anche alcune associazioni di categoria e assumendo limpegno di individuare misure concrete di sostegno.
Preso atto delle difficoltà emerse, il sindaco Nicoletti, anche in qualità di assessore al Bilancio, ha attivato il percorso amministrativo necessario per rendere possibile lesenzione della tari per il 2026 alle attività interessate.
Siamo consapevoli dei disagi che il cantiere sta comportando per cittadini e attività commerciali dellarea interessata dichiara il Sindaco Nicoletti -. Per questa ragione vogliamo intervenire con una misura concreta, che possa rappresentare un sostegno reale agli operatori economici che stanno affrontando una fase particolarmente complessa. LAmministrazione ha già avviato gli adempimenti necessari affinché lesenzione possa diventare operativa nei tempi consentiti dalliter amministrativo prima, e poi dai lavori del Consiglio. Con larrivo della bella stagione, inoltre, è allo studio dellAssessorato alla Cultura ed Eventi la realizzazione di iniziative che attraggano i cittadini in unarea che in questo momento è in oggettiva sofferenza a causa del protrarsi di un cantiere di vitale importanza per la città.
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|La Voce della Politica
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