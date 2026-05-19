Il Sindaco Antonio Nicoletti interviene sui disagi che stanno vivendo le attività commerciali delle zone adiacenti al cantiere di Piazza della Visitazione. A tal proposito, conferma lintenzione, già condivisa con alcune associazioni, di prevedere, per tutto lanno 2026, la riduzione del 100% della TARI per le attività commerciali ubicate in via Don Minzoni, piazza Matteotti e via Matteotti fino allintersezione con via Cappelluti.



La misura, già condivisa con la maggioranza e che verrà proposta anche agli altri gruppi consiliari, potrà diventare operativa a seguito dellapprovazione, da parte del Consiglio comunale, della delibera relativa al PEF del servizio di nettezza urbana e della successiva approvazione delle tariffe TARI 2026, che avverrà entro il mese di luglio.



Alla luce delle problematiche e dei disagi emersi in questi mesi a causa del cantiere presente in piazza della Visitazione, che stanno interessando cittadini e attività commerciali dellarea coinvolta, il Sindaco Nicoletti, nelle scorse settimane, ha incontrato una delegazione di cittadini e commercianti, ascoltando anche alcune associazioni di categoria e assumendo limpegno di individuare misure concrete di sostegno.



Preso atto delle difficoltà emerse, il sindaco Nicoletti, anche in qualità di assessore al Bilancio, ha attivato il percorso amministrativo necessario per rendere possibile lesenzione della tari per il 2026 alle attività interessate.



Siamo consapevoli dei disagi che il cantiere sta comportando per cittadini e attività commerciali dellarea interessata  dichiara il Sindaco Nicoletti -. Per questa ragione vogliamo intervenire con una misura concreta, che possa rappresentare un sostegno reale agli operatori economici che stanno affrontando una fase particolarmente complessa. LAmministrazione ha già avviato gli adempimenti necessari affinché lesenzione possa diventare operativa nei tempi consentiti dalliter amministrativo prima, e poi dai lavori del Consiglio. Con larrivo della bella stagione, inoltre, è allo studio dellAssessorato alla Cultura ed Eventi la realizzazione di iniziative che attraggano i cittadini in unarea che in questo momento è in oggettiva sofferenza a causa del protrarsi di un cantiere di vitale importanza per la città.