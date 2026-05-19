Il Patto Territoriale del Metapontino sottoscritto dai dieci sindaci rappresenta un fatto politico e istituzionale importante. Dimostra che, quando i territori decidono di superare i campanili, la Basilicata riesce finalmente a costruire una visione credibile di sviluppo.

Lo dichiara il Consigliere regionale Roberto Cifarelli, Presidente della Seconda Commissione consiliare Bilancio e Programmazione.

Il Metapontino  prosegue Cifarelli  possiede una forza economica e produttiva enorme: turismo, agricoltura di qualità, imprese, logistica, costa jonica e connessione strategica con Matera. Mettere insieme questi elementi significa costruire una piattaforma territoriale capace di trainare lintera Basilicata. È il segnale di una classe dirigente che sceglie la programmazione e la cooperazione istituzionale.

Cifarelli pone quindi una riflessione sul ruolo degli enti di area vasta.

Di fronte ad un percorso territoriale così significativo  afferma  viene naturale chiedersi se lassenza della Provincia sia frutto di una scelta, di un mancato coinvolgimento oppure di una difficoltà dellente ad interpretare fino in fondo la propria funzione strategica. Ed è una domanda che merita attenzione, soprattutto perché negli ultimi mesi la Provincia è apparsa invece molto attiva nella sottoscrizione di protocolli e intese su materie spesso lontane dalle sue competenze dirette.

Il Patto del Metapontino  conclude il Presidente della Seconda Commissione Consiliare della Regione Basilicata, Roberto Cifarelli  dimostra che i territori hanno voglia di costruire una visione comune e di avanzare proposte concrete di sviluppo. Per questa ragione, nelle prossime settimane convocherò i sindaci del Metapontino in Commissione affinché possano illustrare il percorso avviato e contribuire, attraverso un confronto istituzionale strutturato, ad unattività di coadiuvazione della programmazione regionale, rafforzando il raccordo tra istanze territoriali e scelte strategiche della Basilicata. È auspicabile che forme di protagonismo territoriale come questa possano svilupparsi anche in altre aree della regione, perché la Basilicata ha bisogno di territori capaci di organizzarsi, elaborare visioni condivise e dialogare in maniera stabile con le istituzioni regionali, superando frammentazioni e logiche isolate.

