-->
|
La voce della Politica
|Consigliere regionale Roberto Cifarelli: ''il patto del metapontino dimostra che i territori sanno fare rete''
19/05/2026
| Il Patto Territoriale del Metapontino sottoscritto dai dieci sindaci rappresenta un fatto politico e istituzionale importante. Dimostra che, quando i territori decidono di superare i campanili, la Basilicata riesce finalmente a costruire una visione credibile di sviluppo.
Lo dichiara il Consigliere regionale Roberto Cifarelli, Presidente della Seconda Commissione consiliare Bilancio e Programmazione.
Il Metapontino prosegue Cifarelli possiede una forza economica e produttiva enorme: turismo, agricoltura di qualità, imprese, logistica, costa jonica e connessione strategica con Matera. Mettere insieme questi elementi significa costruire una piattaforma territoriale capace di trainare lintera Basilicata. È il segnale di una classe dirigente che sceglie la programmazione e la cooperazione istituzionale.
Cifarelli pone quindi una riflessione sul ruolo degli enti di area vasta.
Di fronte ad un percorso territoriale così significativo afferma viene naturale chiedersi se lassenza della Provincia sia frutto di una scelta, di un mancato coinvolgimento oppure di una difficoltà dellente ad interpretare fino in fondo la propria funzione strategica. Ed è una domanda che merita attenzione, soprattutto perché negli ultimi mesi la Provincia è apparsa invece molto attiva nella sottoscrizione di protocolli e intese su materie spesso lontane dalle sue competenze dirette.
Il Patto del Metapontino conclude il Presidente della Seconda Commissione Consiliare della Regione Basilicata, Roberto Cifarelli dimostra che i territori hanno voglia di costruire una visione comune e di avanzare proposte concrete di sviluppo. Per questa ragione, nelle prossime settimane convocherò i sindaci del Metapontino in Commissione affinché possano illustrare il percorso avviato e contribuire, attraverso un confronto istituzionale strutturato, ad unattività di coadiuvazione della programmazione regionale, rafforzando il raccordo tra istanze territoriali e scelte strategiche della Basilicata. È auspicabile che forme di protagonismo territoriale come questa possano svilupparsi anche in altre aree della regione, perché la Basilicata ha bisogno di territori capaci di organizzarsi, elaborare visioni condivise e dialogare in maniera stabile con le istituzioni regionali, superando frammentazioni e logiche isolate.
|
archivio
|La Voce della Politica
|19/05/2026 - Chiorazzo (BCC): Sanità territoriale nel caos. Bene le rassicurazioni di Bardi, anche se tardive
Le rassicurazioni arrivate ieri negli incontri, seppur tardivamente ma opportunamente convocati dal Presidente Bardi con i sindaci del Marmo Platano Melandro, non cambiano la sostanza dei problemi che da mesi stanno emergendo nella sanità territoriale lucana.
Lo d...-->continua
|
|
|19/05/2026 - M5S. Social freezing: accolto in commissione nostro emendamento che lo promuove
Il tema della crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale e al di fuori da condizioni patologiche che compromettono la fertilità è quanto mai allordine del giorno del dibattito politico. Mentre si discute di una norma nazionale, regioni come Puglia,...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Marrese: dighe piene ma lacqua non arriva regolarmente nei campi, il paradosso dellirrigazione in Basilicata
In Basilicata questanno le piogge non sono mancate, e finalmente, le dighe sono piene della preziosa risorsa idrica. Una condizione che dovrebbe garantire serenità e programmazione al comparto agricolo. Eppure, nonostante labbondanza di acqua, il Consorzio d...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Cgil Potenza_Frana Venosa e Forenza_Servono soluzioni urgenti
"In attesa del completamento dei lavori di ripristino della viabilità, a quasi un mese di distanza dalle nostre richieste per tamponare i disagi per i cittadini interessati dalla frana di Venosa, a oggi nulla è stato fatto. Per questo motivo chiediamo alla Pro...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Vaccaro (Uilp) su caos sanità di prossimità
La riforma dei medici di famiglia e la gestione delle Case di comunità rappresentano lennesima occasione mancata per rafforzare davvero la sanità territoriale e garantire servizi efficienti soprattutto agli anziani e ai pensionati. E' quanto afferma il segr...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Il Sindaco Nicoletti sui disagi delle attività commerciali di via Don Minzoni, piazza Matteotti e via Matteotti
Il Sindaco Antonio Nicoletti interviene sui disagi che stanno vivendo le attività commerciali delle zone adiacenti al cantiere di Piazza della Visitazione. A tal proposito, conferma lintenzione, già condivisa con alcune associazioni, di prevedere, per tutto l...-->continua
|
|
|19/05/2026 - Consigliere regionale Roberto Cifarelli: ''il patto del metapontino dimostra che i territori sanno fare rete''
Il Patto Territoriale del Metapontino sottoscritto dai dieci sindaci rappresenta un fatto politico e istituzionale importante. Dimostra che, quando i territori decidono di superare i campanili, la Basilicata riesce finalmente a costruire una visione credibil...-->continua
|
|