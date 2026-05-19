Il direttivo allargato di ANCI Basilicata, convocato tempestivamente sul tema della riorganizzazione della sanità territoriale, ha registrato una partecipazione ampia e unitaria dei sindaci lucani, a testimonianza della grande attenzione che i primi cittadini riservano ai temi della salute e dei servizi essenziali per le loro comunità.



Allincontro hanno preso parte lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, e il Direttore Generale dellASP, Giuseppe De Filippis, con i quali si è sviluppato un confronto serio, concreto e improntato alla collaborazione istituzionale.



ANCI Basilicata e i sindaci dei comuni lucani valutano positivamente laccoglimento della unanime richiesta di sospensione della proposta di riorganizzazione della continuità assistenziale in questa fase di avvio del processo organizzativo delle Case di Comunità e la decisione di non procedere ad alcun ridimensionamento dei presidi di guardia medica già presenti sul territorio. Una rassicurazione importante per i cittadini e per le amministrazioni comunali, soprattutto nelle aree più interne e nei comuni più distanti dai principali presidi sanitari.



Nel corso della riunione è stata inoltre condivisa la necessità che la Regione adotti un chiaro ed uniforme indirizzo politico sullintero territorio regionale prima dellavvio del processo di riorganizzazione della continuità assistenziale oltre alla necessità di attivare un tavolo permanente di confronto con ANCI Basilicata, finalizzato a monitorare costantemente lavanzamento del percorso di riorganizzazione della sanità territoriale e a verificare, passo dopo passo, il processo di avvio delle Case di Comunità.



I sindaci lucani continueranno a seguire con attenzione questa fase di cambiamento, con spirito costruttivo e nellinteresse esclusivo delle comunità amministrate. In una fase così delicata per il futuro della sanità territoriale, sarà fondamentale continuare a farci trovare uniti e compatti, mantenendo forte la collaborazione istituzionale tra tutti i sindaci lucani.



Senza enfasi e senza anticipare valutazioni definitive, guardiamo con fiducia al nuovo percorso avviato, nella consapevolezza che il confronto continuo tra istituzioni e comunità rappresenti la condizione essenziale per garantire servizi efficienti, prossimità assistenziale e tutela dei territori.