Il metodo inaugurato oggi, attraverso il confronto diretto con i sindaci dei territori interessati dalla riorganizzazione della sanità territoriale, è da salutare con favore. Bene ha fatto il Presidente Bardi ad avviare un percorso di socializzazione che oltre a rispondere alle reali esigenze delle nostre comunità, risponde ai legittimi allarmi e timori dei cittadini. Lo dichiara Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale, commentando lincontro tra Regione, Asp e sindaci dellarea Marmo Platano Melandro.



Per Pittella i sindaci rappresentano un presidio istituzionale fondamentale per i territori e il loro coinvolgimento non può essere considerato un passaggio formale, ma deve diventare un metodo stabile di condivisione delle scelte.



Secondo il presidente del Consiglio regionale lincontro odierno deve essere metodo per un cambio di passo anche in vista della riforma sanitaria regionale, non più rinviabile. La Basilicata - aggiunge - ha bisogno di programmazione e di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, superando anche le difficoltà registrate negli ultimi tempi.



La condivisione - conclude Pittella - deve tradursi in un percorso concreto orientato a obiettivi chiari: migliorare lefficacia dei servizi e garantire maggiore prossimità e qualità dellassistenza sanitaria sui territori.