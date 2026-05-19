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Sanità territoriale, Pittella: confronto con Sindaci essenziale

19/05/2026

Il metodo inaugurato oggi, attraverso il confronto diretto con i sindaci dei territori interessati dalla riorganizzazione della sanità territoriale, è da salutare con favore. Bene ha fatto il Presidente Bardi ad avviare un percorso di socializzazione che oltre a rispondere alle reali esigenze delle nostre comunità, risponde ai legittimi allarmi e timori dei cittadini. Lo dichiara Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale, commentando lincontro tra Regione, Asp e sindaci dellarea Marmo Platano Melandro.

Per Pittella i sindaci rappresentano un presidio istituzionale fondamentale per i territori e il loro coinvolgimento non può essere considerato un passaggio formale, ma deve diventare un metodo stabile di condivisione delle scelte.

Secondo il presidente del Consiglio regionale lincontro odierno deve essere metodo per un cambio di passo anche in vista della riforma sanitaria regionale, non più rinviabile. La Basilicata - aggiunge - ha bisogno di programmazione e di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, superando anche le difficoltà registrate negli ultimi tempi.

La condivisione - conclude Pittella - deve tradursi in un percorso concreto orientato a obiettivi chiari: migliorare lefficacia dei servizi e garantire maggiore prossimità e qualità dellassistenza sanitaria sui territori.



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