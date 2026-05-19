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La voce della Politica
|Sanità territoriale, Pittella: confronto con Sindaci essenziale
19/05/2026
|Il metodo inaugurato oggi, attraverso il confronto diretto con i sindaci dei territori interessati dalla riorganizzazione della sanità territoriale, è da salutare con favore. Bene ha fatto il Presidente Bardi ad avviare un percorso di socializzazione che oltre a rispondere alle reali esigenze delle nostre comunità, risponde ai legittimi allarmi e timori dei cittadini. Lo dichiara Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale, commentando lincontro tra Regione, Asp e sindaci dellarea Marmo Platano Melandro.
Per Pittella i sindaci rappresentano un presidio istituzionale fondamentale per i territori e il loro coinvolgimento non può essere considerato un passaggio formale, ma deve diventare un metodo stabile di condivisione delle scelte.
Secondo il presidente del Consiglio regionale lincontro odierno deve essere metodo per un cambio di passo anche in vista della riforma sanitaria regionale, non più rinviabile. La Basilicata - aggiunge - ha bisogno di programmazione e di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, superando anche le difficoltà registrate negli ultimi tempi.
La condivisione - conclude Pittella - deve tradursi in un percorso concreto orientato a obiettivi chiari: migliorare lefficacia dei servizi e garantire maggiore prossimità e qualità dellassistenza sanitaria sui territori.
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archivio
|La Voce della Politica
|19/05/2026 - A Potenza un incontro organizzato da Fnp Cisl, Adiconsum e Cisl sulle truffe online per proteggere i cittadini over 65
La sicurezza digitale come pilastro della cittadinanza attiva per gli anziani. È questo il cuore del convegno Insieme più sicuri: come difendersi nei casi di truffe informatiche online, che si terrà domani, mercoledì 20 maggio, a partire dalle 10:00, nella Sala B del Consi...-->continua
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|19/05/2026 - UIL. Case di Comunità e Ospedali di Comunità: oltre quattro ore di confronto allASP per trovare soluzioni
La UIL FP ha partecipato al lungo incontro convocato presso lASP con la Direzione Aziendale, le RSU UIL FP e le altre OO.SS., sul tema dellapertura e del funzionamento delle Case di Comunità Hub e Spoke e degli Ospedali di Comunità. Il confronto, protrattosi...-->continua
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|19/05/2026 - Sanità,Lacorazza:si prendono in giro gli ispettori o i cittadini?
Nella dichiarazione dellassessore regionale Cosimo Latronico ci sono parole che sono unammissione del fallimento e tradiscono anche le non verità dette fino ad oggi. Cito testualmente: Al centro della riunione il piano di riorganizzazione dellassistenza s...-->continua
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|19/05/2026 - Sanità territoriale, Pittella: confronto con Sindaci essenziale
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|19/05/2026 - Agricoltura, sfruttamento, Bochicchio: bene operazione Procura e CC
Esprimo soddisfazione per loperazione condotta dai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Potenza, dal Comando per la tutela del lavoro e dalla Procura di Potenza, tesa a reprimere la tratta di lavoratori stranieri da impiegare nei c...-->continua
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|18/05/2026 - Sanità territoriale, confronto Regione-ANCI: sindaco di Pisticci, 'Case di Comunità buone solo se rafforzano i servizi'
Oggi ho partecipato in Regione, in qualità di vicepresidente ANCI, allAssemblea generale di ANCI Basilicata dedicata alla riorganizzazione della medicina territoriale, insieme al Presidente Gerardo Larocca, al Direttore generale dellASP Giuseppe De Filippis ...-->continua
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|18/05/2026 - De Filippis (Asp): nessuna riduzione di guardie mediche
La riorganizzazione della sanità territoriale in Basilicata prosegue a passo spedito, ma senza intaccare i servizi già esistenti. È questo il messaggio emerso a margine dellincontro tra lAnci, i sindaci lucani, lassessore regionale alla Salute Cosimo Latron...-->continua
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