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De Filippis (Asp): nessuna riduzione di guardie mediche

18/05/2026

La riorganizzazione della sanità territoriale in Basilicata prosegue a passo spedito, ma senza intaccare i servizi già esistenti. È questo il messaggio emerso a margine dellincontro tra lAnci, i sindaci lucani, lassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico e il Direttore Generale dellAsp, Giuseppe De Filippis.

Lobiettivo del confronto è stato quello di fare il punto sulla nuova rete della sanità di prossimità, coniugando linnovazione delle Case di Comunità con la tutela dei presidi storici del territorio.

Voglio rassicurare i sindaci e tutti i cittadini lucani: la riorganizzazione in atto non prevede alcuna riduzione dei servizi, ha dichiarato il Direttore Generale dellASP, Giuseppe De Filippis. In attesa di verificare sul campo la funzionalità delle Case di Comunità, le guardie mediche non subiranno spostamenti o ridimensionamenti e resteranno attive nelle loro sedi attuali, garantendo la consueta e fondamentale copertura assistenziale. Per essere più precisi: nei comuni dove sorgeranno le Case di Comunità verrà attivato il servizio al loro interno, mentre la guardia medica resterà operativa nei centri dove è già presente.

La strategia dellASP si muove quindi su due binari paralleli: potenziamento con le Case di Comunità, nuove strutture pensate per unire medici di medicina generale, pediatri, infermieri di famiglia e specialisti in un unico punto di riferimento per il cittadino; tutela dellesistente con il mantenimento capillare di tutti i presidi di continuità assistenziale (guardie mediche) già attivi sul territorio, per non lasciare sguarniti i comuni, soprattutto quelli più isolati.

La sinergia con la Regione, attraverso il presidente Bardi e lassessore Latronico, e il dialogo costante con i sindaci rappresentano il metodo di lavoro vincente, ha concluso De Filippis. Le Case di Comunità non nascono per sostituire, ma per moltiplicare le risposte di salute vicine ai bisogni della popolazione.




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