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La voce della Politica
|Sanità territoriale, apertura di Bardi: salve guardie mediche
18/05/2026
|Questa mattina, nel corso di un incontro al quale hanno preso parte anche lassessore regionale alla sanità Cosimo Latronico e il Direttore Generale di Asp Basilicata Giuseppe De Filippis, abbiamo portato allattenzione del Presidente Bardi le preoccupazioni di intere comunità, a partire dalla soppressione di alcuni presidi di guardia medica che va assolutamente scongiurata. Su questo punto registriamo le dichiarazioni del Presidente Bardi sul mantenimento delle sedi che già attualmente erogano servizi di continuità assistenziale.
Apertura anche sulla necessità di rivedere la riperimetrazione del distretto sanitario n. 2. Comuni del Marmo Platano Melandro che prima appartenevano al distretto sanitario di Potenza, oggi si trovano appartenenti al distretto sanitario di Villa DAgri con spostamento di alcuni servizi sanitari verso lHub di SantArcangelo o la Casa di Comunità di Corleto Perticara. Per questo, al fine di limitare spostamenti soprattutto tra la popolazione più fragile, è necessario implementare i servizi della Casa di Comunità di Vietri di Potenza. Inoltre, si è richiesto di rivedere le attribuzioni territoriali dei PaT e affrontate le esigenze territoriali.
Conferme sono state date anche sul mantenimento del poliambulatorio di Muro Lucano.
Riteniamo indispensabile che tutte le questioni future e il monitoraggio di quanto dichiarato nel corso dellincontro di questa mattina siano oggetto di una conferenza di coordinamento aperta con i sindaci del territorio.
Nelle prossime ore saranno comunicate precisazioni relativamente a quanto evidenziato nei giorni scorsi ai medici, con le quali si dava avvio alla soppressione di alcuni presìdi di continuità assistenziale a partire dal 25 maggio 2026.
Ezio Di Carlo Sindaco del Comune di Balvano
Giuseppe Galizia Sindaco del Comune di Baragiano
Leonardo Sabato Sindaco del Comune di Bella
Raffaele Collazzo Sindaco del Comune di Brienza
Francesco Cianci Sindaco del Comune di Castelgrande
Giovanni Setaro Sindaco del Comune di Muro Lucano
Margherita Scavone Sindaco del Comune di Picerno
Franco Gentilesca Sindaco del Comune di Ruoti
Vincenzo Ostuni Sindaco del Comune di SantAngelo Le Fratte
Rocchino Nardo Sindaco del Comune di Sasso di Castalda
Umberto Vita Sindaco del Comune di Satriano di Lucania
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archivio
|La Voce della Politica
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Questa mattina unità navali e gommoni israeliani hanno accerchiato e avviato labbordaggio delle imbarcazioni della Sumud Flotilla in acque internazionali al largo di Cipro, compresa la Holy Blue, nave battente bandiera italiana.
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