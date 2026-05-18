«Loperazione condotta stamattina dai Carabinieri, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Potenza, che ha portato a dodici misure cautelari per associazione a delinquere, tratta di persone e caporalato, è un segnale forte e inequivocabile che lo Stato non arretra di fronte a chi specula sulla pelle dei lavoratori più vulnerabili». È quanto dichiara il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo. «Come Cisl siamo stati tra i promotori più convinti della Legge n. 199 del 2016 contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Questa indagine dimostra quanto quella norma fosse necessaria e quanto sia importante oggi continuare a vigilare affinché venga applicata con rigore. Non è accettabile che nel 2026 si parli di lavoratori ridotti in condizioni di schiavitù, strumentalizzando persino strumenti legittimi come i decreti flussi per alimentare reti criminali di intermediazione illecita. Chiediamo alle istituzioni, alle associazioni datoriali e a tutta la filiera agroalimentare di intensificare i controlli, di valorizzare le imprese che rispettano le regole e di costruire percorsi seri di emersione del lavoro irregolare. La strada maestra è quella dei protocolli provinciali per valorizzazione del lavoro di qualità e la contrattazione. Servono più ispettori del lavoro, più risorse per le strutture di accoglienza e integrazione, e una cabina di regia territoriale capace di coordinare le politiche attive del lavoro con quelle di contrasto allo sfruttamento. Esprimiamo piena solidarietà alle vittime di questo sistema criminale e ringraziamo la magistratura e le forze dell'ordine per il lavoro svolto. La lotta al caporalato è una battaglia di civiltà che la Cisl continuerà a combattere ogni giorno, nei luoghi di lavoro, nelle sedi istituzionali e nelle piazze».

