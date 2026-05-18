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La voce della Politica
|Caporalato, Cavallo (Cisl):''Operazione Dda segnale forte e inequivocabile''
18/05/2026
|«Loperazione condotta stamattina dai Carabinieri, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Potenza, che ha portato a dodici misure cautelari per associazione a delinquere, tratta di persone e caporalato, è un segnale forte e inequivocabile che lo Stato non arretra di fronte a chi specula sulla pelle dei lavoratori più vulnerabili». È quanto dichiara il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo. «Come Cisl siamo stati tra i promotori più convinti della Legge n. 199 del 2016 contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Questa indagine dimostra quanto quella norma fosse necessaria e quanto sia importante oggi continuare a vigilare affinché venga applicata con rigore. Non è accettabile che nel 2026 si parli di lavoratori ridotti in condizioni di schiavitù, strumentalizzando persino strumenti legittimi come i decreti flussi per alimentare reti criminali di intermediazione illecita. Chiediamo alle istituzioni, alle associazioni datoriali e a tutta la filiera agroalimentare di intensificare i controlli, di valorizzare le imprese che rispettano le regole e di costruire percorsi seri di emersione del lavoro irregolare. La strada maestra è quella dei protocolli provinciali per valorizzazione del lavoro di qualità e la contrattazione. Servono più ispettori del lavoro, più risorse per le strutture di accoglienza e integrazione, e una cabina di regia territoriale capace di coordinare le politiche attive del lavoro con quelle di contrasto allo sfruttamento. Esprimiamo piena solidarietà alle vittime di questo sistema criminale e ringraziamo la magistratura e le forze dell'ordine per il lavoro svolto. La lotta al caporalato è una battaglia di civiltà che la Cisl continuerà a combattere ogni giorno, nei luoghi di lavoro, nelle sedi istituzionali e nelle piazze».
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archivio
|La Voce della Politica
|18/05/2026 - Flottiglia Sumud accerchiata in acque internazionali:appello a Governo e a UE
Questa mattina unità navali e gommoni israeliani hanno accerchiato e avviato labbordaggio delle imbarcazioni della Sumud Flotilla in acque internazionali al largo di Cipro, compresa la Holy Blue, nave battente bandiera italiana.
Si tratta di una missione civile e no...-->continua
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|18/05/2026 - Caporalato, Cavallo (Cisl):''Operazione Dda segnale forte e inequivocabile''
«Loperazione condotta stamattina dai Carabinieri, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Potenza, che ha portato a dodici misure cautelari per associazione a delinquere, tratta di persone e caporalato, è un segnale forte e inequivocabile che l...-->continua
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|18/05/2026 - UIL su inchiesta DDA Potenza: Decreto flussi e burocrazia lenta alimentano sommerso e sfruttamento
Linchiesta della Dda di Potenza che ha rivelato un sistema di sfruttamento di lavoratori extracomunitari costretti a pagare per ottenere il visto in Italia, a vivere in condizioni di schiavitù e a turni massacranti di lavoro come operai agricoli, conferma qu...-->continua
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|18/05/2026 - Flai Cgil e Cgil Basilicata: "Inaccettabile vedere lavoratori ridotti in schiavitù''
"La Flai Cgil Basilicata e la Cgil Basilicata esprimono soddisfazione per l'operazione della Dda di Potenza che ha sgominato una organizzazione criminale dedita allo sfruttamento dei braccianti stagionali migranti in agricoltura. È inaccettabile continuare ad ...-->continua
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|18/05/2026 - Sanità territoriale, FP CGIL: Rischio indebolimento dei servizi''
A una manciata di giorni dalla partenza ufficiale delle Case e degli Ospedali di Comunità per rispondere alle scadenze perentorie del PNRR, tutti i nodi, sui quali avevamo come Fp Cgil posto laccento e richiesto attenzione e confronto da parte della Regione, ...-->continua
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|18/05/2026 - Energia, Basilicata protagonista alla Fiera del Levante
La Regione Basilicata, attraverso la Direzione e lAssessorato allAmbiente, Energia e Tutela del Territorio guidato dallassessore Mongiello, è stata venerdì protagonista a Bari della seconda giornata dellAgorà delle Energie rinnovabili, limportante appunta...-->continua
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|18/05/2026 - OCM Vino, Cicala: ''Nuove opportunità per portare il vino lucano sui mercati internazionali''
«Sostenere il vino lucano sui mercati internazionali significa rafforzare un comparto che negli ultimi anni ha dimostrato qualità, capacità di crescita e forte legame con il territorio. Con il nuovo bando OCM Vino vogliamo offrire alle aziende strumenti concre...-->continua
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