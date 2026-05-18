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La voce della Politica
|UIL su inchiesta DDA Potenza: Decreto flussi e burocrazia lenta alimentano sommerso e sfruttamento
18/05/2026
|Linchiesta della Dda di Potenza che ha rivelato un sistema di sfruttamento di lavoratori extracomunitari costretti a pagare per ottenere il visto in Italia, a vivere in condizioni di schiavitù e a turni massacranti di lavoro come operai agricoli, conferma quanto la Uil denuncia da tempo: le rigidità burocratiche e la lentezza nell'iter burocratico previsto dal decreto flussi finiscono per favorire il sommerso e lo sfruttamento. Lo sostengono in una nota i segretari generale confederale Uil Santo Biondo (con delega allimmigrazione) e regionale della Basilicata Vincenzo Tortorelli.
E proprio la difficoltà alla regolarizzazione che sottolineano i segretari Uil - lascia ampi margini alla criminalità organizzata sino a determinare condizioni di vera e propria soggezione economica e psicologica dei lavoratori immigrati come accertato dalla Dda. In Basilicata il quadro appare ancora più complicato. Le nuove regole introdotte nel 2025, con leliminazione di quote e click day per le conversioni dei permessi di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato, hanno fatto aumentare le richieste in tutta Italia, ma la regione resta ai margini. Secondo i dati del Viminale, le domande di conversione presentate in Basilicata sono state appena 359, pari all1,5% del totale nazionale. Un dato modesto se confrontato con il forte fabbisogno di manodopera, soprattutto nel comparto agricolo.
Quando i canali regolari non funzionano ha spiegato Biondo si aprono spazi per lirregolarità, il lavoro nero, il caporalato e le forme più gravi di sfruttamento. Bisogna superare la rigidità del sistema delle quote, ampliando i canali di ingresso fuori quota, più flessibili e aderenti ai fabbisogni reali. È altrettanto importante rafforzare i controlli, rendere più rapida ed efficiente la macchina amministrativa e seguire lesempio della Spagna, che ha regolarizzato circa 500mila migranti, consentendo di ampliare la base contributiva e rendere più trasparente il mercato del lavoro, riducendo dumping e concorrenza sleale. Occorre una strategia che tenga insieme ingressi regolari, integrazione e lavoro di qualità ha concluso Biondo per governare un fenomeno ormai strutturale e garantire regole uguali per tutte e tutti. Per Tortorelli il decreto flussi è profondamente inefficiente e disallineato rispetto ai fabbisogni reali del mercato del lavoro. E spesso utilizzato come canale improprio di ingresso, più che come strumento per rispondere a esigenze concrete del mercato del lavoro. Le previsioni in relazione alle quote 2024-2025 si sono tradotte solo in minima parte in ingressi effettivi e contratti di lavoro. Inoltre, il meccanismo del click day ha finito per premiare più la rapidità che la qualità delle opportunità lavorative. Rinnoviamo la sollecitazione alla Regione di promuovere rapidamente, in vista delle grandi campagne di raccolta dei prodotti ortofrutticoli, un Tavolo specifico su questa questione e a superare la grave carenza di politiche che favoriscano lintegrazione degli immigrati e rispondano alle esigenze primarie di condizioni di vita e di formazione professionale.
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|La Voce della Politica
|18/05/2026 - Flottiglia Sumud accerchiata in acque internazionali:appello a Governo e a UE
Questa mattina unità navali e gommoni israeliani hanno accerchiato e avviato labbordaggio delle imbarcazioni della Sumud Flotilla in acque internazionali al largo di Cipro, compresa la Holy Blue, nave battente bandiera italiana.
Si tratta di una missione civile e no...-->continua
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«Loperazione condotta stamattina dai Carabinieri, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Potenza, che ha portato a dodici misure cautelari per associazione a delinquere, tratta di persone e caporalato, è un segnale forte e inequivocabile che l...-->continua
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|18/05/2026 - UIL su inchiesta DDA Potenza: Decreto flussi e burocrazia lenta alimentano sommerso e sfruttamento
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|18/05/2026 - Flai Cgil e Cgil Basilicata: "Inaccettabile vedere lavoratori ridotti in schiavitù''
"La Flai Cgil Basilicata e la Cgil Basilicata esprimono soddisfazione per l'operazione della Dda di Potenza che ha sgominato una organizzazione criminale dedita allo sfruttamento dei braccianti stagionali migranti in agricoltura. È inaccettabile continuare ad ...-->continua
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|18/05/2026 - Sanità territoriale, FP CGIL: Rischio indebolimento dei servizi''
A una manciata di giorni dalla partenza ufficiale delle Case e degli Ospedali di Comunità per rispondere alle scadenze perentorie del PNRR, tutti i nodi, sui quali avevamo come Fp Cgil posto laccento e richiesto attenzione e confronto da parte della Regione, ...-->continua
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|18/05/2026 - Energia, Basilicata protagonista alla Fiera del Levante
La Regione Basilicata, attraverso la Direzione e lAssessorato allAmbiente, Energia e Tutela del Territorio guidato dallassessore Mongiello, è stata venerdì protagonista a Bari della seconda giornata dellAgorà delle Energie rinnovabili, limportante appunta...-->continua
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|18/05/2026 - OCM Vino, Cicala: ''Nuove opportunità per portare il vino lucano sui mercati internazionali''
«Sostenere il vino lucano sui mercati internazionali significa rafforzare un comparto che negli ultimi anni ha dimostrato qualità, capacità di crescita e forte legame con il territorio. Con il nuovo bando OCM Vino vogliamo offrire alle aziende strumenti concre...-->continua
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