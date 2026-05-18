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La voce della Politica
|Flai Cgil e Cgil Basilicata: "Inaccettabile vedere lavoratori ridotti in schiavitù''
18/05/2026
|"La Flai Cgil Basilicata e la Cgil Basilicata esprimono soddisfazione per l'operazione della Dda di Potenza che ha sgominato una organizzazione criminale dedita allo sfruttamento dei braccianti stagionali migranti in agricoltura. È inaccettabile continuare ad assistere a fatti di questo genere, con decine di uomini e donne che hanno già alle spalle storie ed esperienze terribili ridotti in schiavitù, ricattati e in condizioni disumane". Lo affermano i segretari generali Fernando Mega (Cgil Basilicata) e Vincenzo Pellegrino (Flai Cgil Basilicata). "L'esito dell'operazione è anche frutto dell'impegno del sindacato di categoria della Cgil, che da anni è in prima linea per la lotta al caporalato collaborando con le forze dell'ordine affinché questa piaga sociale possa finalmente essere sconfitta. Le indagini in questione - proseguono - hanno riguardato prevalentemente la Val d'Agri e alcune zone del Metapontino, già attenzionate dalla Flai Cgil e oggetto di numerosi interventi degli organi preposti al controllo e alle sanzioni. Fatti di cronaca come questi mettono in evidenza quanto sia importante l'azione di prevenzione sui territori, che va rafforzata, e il rapporto diretto con i lavoratori, che adesso vanno tutelati e assistiti e a cui va restituita dignità in quanto persone innanzitutto e poi in quanto lavoratori. Come Cgil presteremo ogni tipo di assistenza necessaria alle vittime di questo ennesimo episodio di caporalato e continueremo a monitorare i territori interessati e ad incontrare i lavoratori agricoli migranti offrendo loro assistenza linguistica, legale e mediazione culturale". Per Mega e Pellegrino l'episodio pone anche un'altra questione: "Il cosiddetto Decreto Flussi per lingresso di lavoratrici e lavoratori stranieri oltre ad essere palesemente inefficace continua a produrre irregolarità e ingiustizie.
Non è mai stato uno strumento per garantire ingressi legali e sicuri perché si basa sullincrocio tra domanda e offerta di lavoro a distanza. Negli ultimi anni sono state introdotte alcune modifiche positive che però non sono sufficienti a superare i ritardi cronici, la mancanza di trasparenza e lopacità dei meccanismi di intermediazione che continuano a lasciare migliaia di persone nelle mani di sfruttatori e soggetti senza scrupoli, come dimostrato dagli arresti di oggi".
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|La Voce della Politica
|18/05/2026 - Flottiglia Sumud accerchiata in acque internazionali:appello a Governo e a UE
Questa mattina unità navali e gommoni israeliani hanno accerchiato e avviato labbordaggio delle imbarcazioni della Sumud Flotilla in acque internazionali al largo di Cipro, compresa la Holy Blue, nave battente bandiera italiana.
Si tratta di una missione civile e no...-->continua
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|18/05/2026 - Caporalato, Cavallo (Cisl):''Operazione Dda segnale forte e inequivocabile''
«Loperazione condotta stamattina dai Carabinieri, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Potenza, che ha portato a dodici misure cautelari per associazione a delinquere, tratta di persone e caporalato, è un segnale forte e inequivocabile che l...-->continua
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|18/05/2026 - UIL su inchiesta DDA Potenza: Decreto flussi e burocrazia lenta alimentano sommerso e sfruttamento
Linchiesta della Dda di Potenza che ha rivelato un sistema di sfruttamento di lavoratori extracomunitari costretti a pagare per ottenere il visto in Italia, a vivere in condizioni di schiavitù e a turni massacranti di lavoro come operai agricoli, conferma qu...-->continua
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|18/05/2026 - Flai Cgil e Cgil Basilicata: "Inaccettabile vedere lavoratori ridotti in schiavitù''
"La Flai Cgil Basilicata e la Cgil Basilicata esprimono soddisfazione per l'operazione della Dda di Potenza che ha sgominato una organizzazione criminale dedita allo sfruttamento dei braccianti stagionali migranti in agricoltura. È inaccettabile continuare ad ...-->continua
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|18/05/2026 - Sanità territoriale, FP CGIL: Rischio indebolimento dei servizi''
A una manciata di giorni dalla partenza ufficiale delle Case e degli Ospedali di Comunità per rispondere alle scadenze perentorie del PNRR, tutti i nodi, sui quali avevamo come Fp Cgil posto laccento e richiesto attenzione e confronto da parte della Regione, ...-->continua
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|18/05/2026 - Energia, Basilicata protagonista alla Fiera del Levante
La Regione Basilicata, attraverso la Direzione e lAssessorato allAmbiente, Energia e Tutela del Territorio guidato dallassessore Mongiello, è stata venerdì protagonista a Bari della seconda giornata dellAgorà delle Energie rinnovabili, limportante appunta...-->continua
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|18/05/2026 - OCM Vino, Cicala: ''Nuove opportunità per portare il vino lucano sui mercati internazionali''
«Sostenere il vino lucano sui mercati internazionali significa rafforzare un comparto che negli ultimi anni ha dimostrato qualità, capacità di crescita e forte legame con il territorio. Con il nuovo bando OCM Vino vogliamo offrire alle aziende strumenti concre...-->continua
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