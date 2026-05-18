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La voce della Politica
|OCM Vino, Cicala: ''Nuove opportunità per portare il vino lucano sui mercati internazionali''
18/05/2026
|«Sostenere il vino lucano sui mercati internazionali significa rafforzare un comparto che negli ultimi anni ha dimostrato qualità, capacità di crescita e forte legame con il territorio. Con il nuovo bando OCM Vino vogliamo offrire alle aziende strumenti concreti per consolidare la presenza allestero e aprire nuove opportunità di sviluppo per tutta la Basilicata».
Lo dichiara lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in riferimento alla pubblicazione del bando OCM Vino Intervento Promozione sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2026/2027. ￼
La misura, finanziata attraverso il Piano Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo, mette a disposizione oltre 314 mila euro destinati ad azioni di promozione e internazionalizzazione delle produzioni vitivinicole lucane nei mercati extraeuropei. Il bando è rivolto a imprese singole e associate, consorzi, cooperative, reti di impresa e organizzazioni di produttori, con lobiettivo di coinvolgere in maniera ampia il sistema vitivinicolo regionale.
Tra le attività finanziabili rientrano campagne di comunicazione e promozione dei vini DOP e IGP, partecipazione a fiere internazionali, azioni informative, studi di mercato e iniziative di incoming rivolte agli operatori esteri.
«Negli ultimi anni prosegue Cicala abbiamo accompagnato il comparto vitivinicolo lucano in un percorso di rafforzamento della propria reputazione, partecipando ai principali appuntamenti internazionali e costruendo relazioni utili ad aprire nuovi spazi commerciali. Oggi i vini della Basilicata vengono riconosciuti sempre più per autenticità, qualità produttiva e capacità di raccontare lidentità dei nostri territori».
Lassessore evidenzia inoltre il valore economico e territoriale della misura: «Dietro ogni bottiglia ci sono imprese, lavoro, paesaggio, comunità e aree interne che continuano a vivere anche grazie alla forza delle filiere agricole. Per questo sostenere il vino significa sostenere una parte importante delleconomia regionale e accompagnare soprattutto le piccole e medie aziende in percorsi di crescita e competitività».
I progetti avranno durata annuale, dal 16 ottobre 2026 al 15 ottobre 2027, e dovranno essere interamente dedicati alla promozione delle produzioni vitivinicole lucane. Il contributo pubblico potrà coprire fino al 50% delle spese ammissibili.
«La Basilicata conclude Cicala può continuare a crescere se riesce a trasformare le proprie eccellenze in occasioni concrete di sviluppo, attrattività e presenza stabile sui mercati internazionali. Il vino rappresenta uno degli strumenti più autorevoli per raccontare la nostra terra nel mondo».
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