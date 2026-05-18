Siamo ad un passo dalla conclusione di una vicenda che abbiamo seguito passo dopo passo, come sarebbe facile riscontrare da atti e dichiarazioni: lex Oasi del WWF nel patrimonio della Regione Basilicata. Oltre alla necessaria accelerazione per una vicenda che dura da tempo si rende necessario consentire alla Provincia di Potenza di mettere a terra un progetto su cui vi è un finanziamento la cui scadenza non è senza limiti: i lavori sono già stata affidati e al 31 dicembre del 2026, salvo possibili proroga, tutto deve essere completato. Lo afferma Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che prosegue:



Ma chiediamo allAssessore regionale Mongiello e agli Uffici che stanno seguendo con attenzione la questione di fare presto per chiudere la questione della proprietà e allo stesso tempo di convocare il sindaco di Pignola per capire come proseguire su fruibilità e gestione della stessa area. Peraltro, come noi abbiamo proposto, depositando formalmente gli atti, linfrastruttura idrica prevista per il Lago Pantano di Pignola, la cui messa in opera e in esercizio dovrà rispettare la compatibilità di un contesto eccezionale sul piano naturalistico, dovrà comportare compensazioni ambientali utili e anche alla valorizzazione e alla fruibilità del sito.