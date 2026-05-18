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La voce della Politica
|Lago Pantano Pignola, Lacorazza: ora accelerare per il rogito
18/05/2026
|Siamo ad un passo dalla conclusione di una vicenda che abbiamo seguito passo dopo passo, come sarebbe facile riscontrare da atti e dichiarazioni: lex Oasi del WWF nel patrimonio della Regione Basilicata. Oltre alla necessaria accelerazione per una vicenda che dura da tempo si rende necessario consentire alla Provincia di Potenza di mettere a terra un progetto su cui vi è un finanziamento la cui scadenza non è senza limiti: i lavori sono già stata affidati e al 31 dicembre del 2026, salvo possibili proroga, tutto deve essere completato. Lo afferma Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che prosegue:
Ma chiediamo allAssessore regionale Mongiello e agli Uffici che stanno seguendo con attenzione la questione di fare presto per chiudere la questione della proprietà e allo stesso tempo di convocare il sindaco di Pignola per capire come proseguire su fruibilità e gestione della stessa area. Peraltro, come noi abbiamo proposto, depositando formalmente gli atti, linfrastruttura idrica prevista per il Lago Pantano di Pignola, la cui messa in opera e in esercizio dovrà rispettare la compatibilità di un contesto eccezionale sul piano naturalistico, dovrà comportare compensazioni ambientali utili e anche alla valorizzazione e alla fruibilità del sito.
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archivio
|La Voce della Politica
|18/05/2026 - Medicina territoriale in Basilicata, Vizziello (Bcc): ''Ritardi su Case e Ospedali di Comunità ricadono sui cittadini''
Medicina del territorio, Vizziello (BCC) fatti ricadere sui cittadini i ritardi nellattivazione di Ospedali e Case di Comunità di cui lunico responsabile è lAssessore Latronico
Presto o tardi i nodi vengono al pettine e i gravi ritardi accumulati dalla Regione n...-->continua
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|18/05/2026 - Sanità territoriale, Bochicchio: Correggere il tiro
Per onestà intellettuale dobbiamo sottolineare che, in tutta Italia, lentrata in funzione delle Case e degli Ospedali di Comunità sta creando non poche fibrillazioni nei territori. Dove queste strutture sono già operative, la dislocazione del personale, dell...-->continua
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|18/05/2026 - Guardie mediche soppresse dal 25 maggio: la Basilicata non è pronta. Presentata interrogazione urgente
Una nota dell'ASP Potenza, protocollata il 14 maggio 2026, certifica in modo inequivocabile ciò che le comunità lucane temevano: a partire dal 25 maggio, i medici già in calendario nei presidi di continuità assistenziale vengono trasferiti sui nuovi Punti di A...-->continua
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|18/05/2026 - Lago Pantano Pignola, Lacorazza: ora accelerare per il rogito
Siamo ad un passo dalla conclusione di una vicenda che abbiamo seguito passo dopo passo, come sarebbe facile riscontrare da atti e dichiarazioni: lex Oasi del WWF nel patrimonio della Regione Basilicata. Oltre alla necessaria accelerazione per una vicenda ch...-->continua
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|18/05/2026 - Vaccaro (Forza Italia) Luciano Florio è Campione dItalia di Showdown 2025-2026
Grande orgoglio per la nostra comunità e per lintera Basilicata arriva dal mondo dello sport paralimpico: Luciano Florio è Campione dItalia di Showdown 2025-2026. Un risultato straordinario conquistato nella prestigiosa finale nazionale di Lignano Sabbiadoro...-->continua
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|18/05/2026 - Sanità territoriale, Marrese: Stop ai tagli delle guardie mediche, va garantito il diritto alla salute in tutti i comuni
La situazione che si sta determinando nella sanità territoriale lucana, e in particolare nel servizio di Continuità Assistenziale, desta forte preoccupazione e non può essere sottovalutata.
La direttiva dellAsp che prevede, nellambito del riassetto dell...-->continua
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|18/05/2026 - ''Madri Costituenti'' al Salone del Libro di Torino: il progetto dellITCG Loperfido-Olivetti in tour nazionale
Il progetto Le ragazze che fecero la nostra storia Dialoghi con le Costituenti, nato tra i banchi dellITCG Loperfido-Olivetti e fortemente voluto dalla Provincia di Matera, ha raggiunto un nuovo e prestigioso traguardo approdando al Salone Internazionale ...-->continua
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