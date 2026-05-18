Grande orgoglio per la nostra comunità e per lintera Basilicata arriva dal mondo dello sport paralimpico: Luciano Florio è Campione dItalia di Showdown 2025-2026. Un risultato straordinario conquistato nella prestigiosa finale nazionale di Lignano Sabbiadoro, al termine di una competizione di altissimo livello che ha visto protagonisti i migliori atleti italiani della disciplina.

Desidero esprimere, a nome personale e nella mia qualità di Consigliera comunale e Vice Presidente del Consiglio comunale di Potenza Forza Italia, le più sincere congratulazioni a Luciano Florio per questo importante traguardo, frutto di sacrificio, passione, impegno quotidiano e straordinaria forza di volontà.

La sua vittoria rappresenta molto più di un successo sportivo: è un esempio autentico di determinazione, inclusione e capacità di superare ogni limite attraverso il lavoro, la disciplina e lamore per lo sport. Luciano porta in alto il nome della Basilicata e dimostra come lo sport paralimpico sia una straordinaria scuola di valori, capace di trasmettere messaggi profondi di coraggio, resilienza e partecipazione.

In un tempo in cui è fondamentale promuovere una cultura dellinclusione e del rispetto, risultati come questo assumono un valore ancora più significativo, perché ricordano a tutti noi quanto lo sport possa essere strumento di crescita sociale, integrazione e speranza.

A Luciano Florio va il mio applauso più grande, con laugurio che questo titolo possa essere solo una delle tante soddisfazioni future. La sua impresa rende orgogliosa tutta la Basilicata.