-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Sanità territoriale, Marrese: Stop ai tagli delle guardie mediche, va garantito il diritto alla salute in tutti i comuni

18/05/2026

La situazione che si sta determinando nella sanità territoriale lucana, e in particolare nel servizio di Continuità Assistenziale, desta forte preoccupazione e non può essere sottovalutata.
La direttiva dellAsp che prevede, nellambito del riassetto della rete sanitaria regionale collegato al PNRR, delocalizzazioni e accorpamenti delle sedi di guardia medica, con la conseguente chiusura o riduzione del servizio a giorni alterni in numerosi comuni, rappresenta un grave passo indietro per il diritto alla salute dei cittadini lucani.
Ancora una volta a pagare il prezzo più alto sono le aree interne e i centri a bassa densità abitativa, territori che già convivono quotidianamente con spopolamento, difficoltà infrastrutturali e carenza di servizi essenziali.
Ridurre la presenza delle guardie mediche significa lasciare intere comunità senza un presidio sanitario fondamentale, soprattutto nelle ore notturne e nei giorni festivi, aumentando il senso di isolamento e insicurezza delle famiglie, degli anziani e delle persone fragili.
Questi tagli sono inaccettabili. La riorganizzazione della sanità territoriale non può tradursi in un arretramento dei servizi e nella penalizzazione dei piccoli comuni.
Il PNRR deve essere unopportunità per rafforzare la sanità di prossimità, non per impoverirla ulteriormente.
Per queste ragioni chiediamo allAsp di sospendere immediatamente lapplicazione di questo provvedimento e alla Giunta Regionale di intervenire con tempestività per garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini lucani, assicurando la costante presenza dei presidi di Continuità Assistenziale in tutti i comuni della Basilicata.
Serve un confronto serio con i territori, con i sindaci e con gli operatori sanitari, per costruire soluzioni che tengano insieme efficienza organizzativa e tutela delle comunità locali.
La salute non può essere misurata soltanto con criteri numerici o ragionieristici: è un diritto costituzionale che va garantito ovunque, senza distinzione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
18/05/2026 - Medicina territoriale in Basilicata, Vizziello (Bcc): ''Ritardi su Case e Ospedali di Comunità ricadono sui cittadini''

Medicina del territorio, Vizziello (BCC) fatti ricadere sui cittadini i ritardi nellattivazione di Ospedali e Case di Comunità di cui lunico responsabile è lAssessore Latronico

Presto o tardi i nodi vengono al pettine e i gravi ritardi accumulati dalla Regione n...-->continua
18/05/2026 - Sanità territoriale, Bochicchio: Correggere il tiro

Per onestà intellettuale dobbiamo sottolineare che, in tutta Italia, lentrata in funzione delle Case e degli Ospedali di Comunità sta creando non poche fibrillazioni nei territori. Dove queste strutture sono già operative, la dislocazione del personale, dell...-->continua
18/05/2026 - Guardie mediche soppresse dal 25 maggio: la Basilicata non è pronta. Presentata interrogazione urgente

Una nota dell'ASP Potenza, protocollata il 14 maggio 2026, certifica in modo inequivocabile ciò che le comunità lucane temevano: a partire dal 25 maggio, i medici già in calendario nei presidi di continuità assistenziale vengono trasferiti sui nuovi Punti di A...-->continua
18/05/2026 - Lago Pantano Pignola, Lacorazza: ora accelerare per il rogito

Siamo ad un passo dalla conclusione di una vicenda che abbiamo seguito passo dopo passo, come sarebbe facile riscontrare da atti e dichiarazioni: lex Oasi del WWF nel patrimonio della Regione Basilicata. Oltre alla necessaria accelerazione per una vicenda ch...-->continua
18/05/2026 - Vaccaro (Forza Italia) Luciano Florio è Campione dItalia di Showdown 2025-2026

Grande orgoglio per la nostra comunità e per lintera Basilicata arriva dal mondo dello sport paralimpico: Luciano Florio è Campione dItalia di Showdown 2025-2026. Un risultato straordinario conquistato nella prestigiosa finale nazionale di Lignano Sabbiadoro...-->continua
18/05/2026 - Sanità territoriale, Marrese: Stop ai tagli delle guardie mediche, va garantito il diritto alla salute in tutti i comuni

La situazione che si sta determinando nella sanità territoriale lucana, e in particolare nel servizio di Continuità Assistenziale, desta forte preoccupazione e non può essere sottovalutata.
La direttiva dellAsp che prevede, nellambito del riassetto dell...-->continua
18/05/2026 - ''Madri Costituenti'' al Salone del Libro di Torino: il progetto dellITCG Loperfido-Olivetti in tour nazionale

Il progetto Le ragazze che fecero la nostra storia  Dialoghi con le Costituenti, nato tra i banchi dellITCG Loperfido-Olivetti e fortemente voluto dalla Provincia di Matera, ha raggiunto un nuovo e prestigioso traguardo approdando al Salone Internazionale ...-->continua



















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo