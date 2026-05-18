La situazione che si sta determinando nella sanità territoriale lucana, e in particolare nel servizio di Continuità Assistenziale, desta forte preoccupazione e non può essere sottovalutata.

La direttiva dellAsp che prevede, nellambito del riassetto della rete sanitaria regionale collegato al PNRR, delocalizzazioni e accorpamenti delle sedi di guardia medica, con la conseguente chiusura o riduzione del servizio a giorni alterni in numerosi comuni, rappresenta un grave passo indietro per il diritto alla salute dei cittadini lucani.

Ancora una volta a pagare il prezzo più alto sono le aree interne e i centri a bassa densità abitativa, territori che già convivono quotidianamente con spopolamento, difficoltà infrastrutturali e carenza di servizi essenziali.

Ridurre la presenza delle guardie mediche significa lasciare intere comunità senza un presidio sanitario fondamentale, soprattutto nelle ore notturne e nei giorni festivi, aumentando il senso di isolamento e insicurezza delle famiglie, degli anziani e delle persone fragili.

Questi tagli sono inaccettabili. La riorganizzazione della sanità territoriale non può tradursi in un arretramento dei servizi e nella penalizzazione dei piccoli comuni.

Il PNRR deve essere unopportunità per rafforzare la sanità di prossimità, non per impoverirla ulteriormente.

Per queste ragioni chiediamo allAsp di sospendere immediatamente lapplicazione di questo provvedimento e alla Giunta Regionale di intervenire con tempestività per garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini lucani, assicurando la costante presenza dei presidi di Continuità Assistenziale in tutti i comuni della Basilicata.

Serve un confronto serio con i territori, con i sindaci e con gli operatori sanitari, per costruire soluzioni che tengano insieme efficienza organizzativa e tutela delle comunità locali.

La salute non può essere misurata soltanto con criteri numerici o ragionieristici: è un diritto costituzionale che va garantito ovunque, senza distinzione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B.