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''Madri Costituenti'' al Salone del Libro di Torino: il progetto dellITCG Loperfido-Olivetti in tour nazionale

18/05/2026

Il progetto Le ragazze che fecero la nostra storia  Dialoghi con le Costituenti, nato tra i banchi dellITCG Loperfido-Olivetti e fortemente voluto dalla Provincia di Matera, ha raggiunto un nuovo e prestigioso traguardo approdando al Salone Internazionale del Libro di Torino. Liniziativa, sostenuta da UPI Basilicata, è stata infatti presentata in uno dei contesti culturali più autorevoli del Paese grazie alla preziosa collaborazione del Consiglio Regionale e dellAPT Basilicata.

Lincontro è stato coordinato dal professor Emilio Salierno, tra i docenti che hanno guidato gli studenti nel complesso lavoro di ricerca e scrittura. Al tavolo dei relatori si sono alternati il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, e il direttore di UPI Basilicata, Pasquale Salerno, affiancati dalle studentesse Gabriella Morelli e Ilaria Pastore, intervenute in rappresentanza degli autori per testimoniare il valore umano e formativo dell'esperienza.

Liniziativa ha offerto loccasione per illustrare il percorso creativo che ha permesso agli studenti di trasformare lo studio storico su figure decisive come Teresa Mattei, Teresa Noce, Nilde Iotti e Lina Merlin in una narrazione coinvolgente. Attraverso lo strumento dei dialoghi immaginari, i ragazzi hanno saputo restituire voce e attualità alle Madri Costituenti, rendendo il loro messaggio accessibile e vibrante per le nuove generazioni.

Nel suo intervento, il presidente Mancini ha lodato la capacità degli studenti di trasformare la memoria in un racconto vivo, capace di parlare al presente. Il progetto conferma il ruolo fondamentale della scuola quale luogo di consapevolezza civica e promozione del talento, capace di rendere omaggio al contributo femminile nella storia repubblicana valorizzando, al contempo, la sensibilità dei giovani lucani.

Dopo il successo ottenuto a Roma con la presentazione a Montecitorio, la partecipazione al Salone di Torino consacra definitivamente il valore civile di questo progetto, che continua a crescere e ad affermarsi nel panorama culturale nazionale come un esempio deccellenza didattica.



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