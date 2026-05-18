Confartigianato rilancia lallarme sul peso della burocrazia per artigiani e piccole imprese lucane e sostiene la richiesta di proroga dei termini fiscali avanzata insieme a CNA, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti al Ministero dellEconomia e delle Finanze.



Le cinque Organizzazioni hanno infatti inviato una lettera congiunta al Ministro dellEconomia Giancarlo Giorgetti e al Viceministro Maurizio Leo chiedendo il differimento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo dimposta 2025.



La richiesta nasce dopo la pubblicazione, avvenuta soltanto nei giorni scorsi da parte dellAgenzia delle Entrate, del software Il tuo ISA 2026 CPB, indispensabile per lelaborazione delle proposte di concordato preventivo biennale 2026-2027. Un ritardo che, secondo le Confederazioni, riduce drasticamente il tempo disponibile per imprese, consulenti fiscali e intermediari per effettuare correttamente tutti gli adempimenti necessari entro la scadenza del 30 giugno.



Le Organizzazioni chiedono quindi di spostare i versamenti:



al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;

al 19 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,4%.

A complicare ulteriormente il quadro vi sono anche gli aggiornamenti necessari al software per recepire le modifiche normative approvate in Commissione Finanze e Tesoro del Senato riguardanti specifiche soglie di incremento per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 8.



Per la dirigente nazionale e regionale di Confartigianato Rosa Gentile il problema fiscale si intreccia direttamente con quello, più ampio, della pressione burocratica che grava soprattutto sulle micro e piccole imprese della Basilicata.



Le imprese artigiane e le piccole attività lucane  dichiara Rosa Gentile  non possono continuare a subire ritardi normativi, adempimenti concentrati e continui cambiamenti procedurali che finiscono per trasformarsi in costi aggiuntivi. La proroga dei termini fiscali è una misura di buon senso che serve a garantire correttezza negli adempimenti e serenità operativa sia alle imprese sia ai professionisti che le assistono.



Gentile richiama anche i dati emersi dal report della Fondazione Promo PA presentato a Padova nel corso del convegno nazionale Trasparenza, innovazione e sviluppo: trentanni di storia del Registro delle Imprese, promosso dalla Camera di Commercio di Padova, Unioncamere e InfoCamere.



Secondo il report, ogni anno in Italia si perdono circa 3 milioni e 400 mila giornate di lavoro dietro pratiche amministrative e autocertificazioni, con un costo complessivo stimato in quasi 674 milioni di euro. Le dieci autocertificazioni più diffuse generano infatti oltre 27,5 milioni di pratiche lanno, con un tempo medio di 63 minuti per ogni adempimento.



Si tratta di numeri impressionanti  sottolinea Gentile  che nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree interne assumono un peso ancora maggiore. In Basilicata il tessuto produttivo è composto prevalentemente da micro e piccole imprese che spesso non dispongono di uffici amministrativi interni e devono affrontare ulteriori costi di consulenza e gestione documentale.



Secondo Confartigianato Basilicata, il peso burocratico si fa sentire soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne della regione, dove alle difficoltà amministrative si aggiungono carenze infrastrutturali e limiti nei servizi digitali.



Per una piccola impresa  prosegue Gentile  il tempo dedicato alla burocrazia è tempo sottratto alla produzione, agli investimenti e allinnovazione. Digitalizzare davvero significa semplificare procedure e linguaggi amministrativi, non moltiplicare piattaforme, password e passaggi burocratici.



Serve una vera stagione di semplificazione amministrativa  conclude Rosa Gentile  perché la competitività delle imprese passa anche dalla riduzione dei costi burocratici. Per una piccola azienda artigiana ogni ora persa tra pratiche, scadenze e piattaforme informatiche rappresenta un costo reale che sottrae energie al lavoro, alloccupazione e alla crescita del territorio.



