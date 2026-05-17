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La voce della Politica
|USB Basilicata organizza un presidio per lo sciopero nazionale di domani
17/05/2026
|La Federazione regionale USB Basilicata, in occasione dello sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private indetto per il prossimo 18 maggio, organizza un presidio/corteo con assemblea pubblica alle 10,00 in piazza Mario Pagano a Potenza .
Alla manifestazione sono stati invitate a partecipare altre organizzazioni e associazioni che vogliano raccogliere lappello lanciato dalla Global Sumud Flotilla, contro il genocidio che continua crudelmente da parte israeliana nella totale impunità, calpestando il diritto internazionale e trascinando il medio Oriente dentro una spirale sempre più estesa di guerra.
Lo sciopero è stato indetto per chiedere:
a) Interventi immediati e strutturali a tutela dei salari e pensioni rispetto laumento del costo della vita legato alle guerre con lIntroduzione di un meccanismo di adeguamento automatico dei salari e delle pensioni al costo della vita e lintroduzione di un adeguato salario minimo contrattuale
b) Lo stop ai piani di riamo europei e italiani e la destinazione dei fondi a tutela e allo sviluppo dei servizi essenziali pubblici e alla politica dellabitare;
c) Linterruzione di ogni relazione istituzionale e collaborazione economica, scientifica e politica con lo stato di Israele unito allembargo completo sulle armi, sui componenti utili alle armi, sui materiali utili allarmamento, sui trasferimenti di tecnologie e su tutti beni materiali e immateriali dual use verso lo stato di Israele;
d) Il rigoroso rispetto da parte dellItalia delle regole previste dalla legislazione nazionale e comunitaria sullesportazione e il transito del materiale di cui al punto precedente nei nostri porti, aeroporti, ferrovie e qualsivoglia snodo logistico verso scenari di guerra o dove sono violati trattati internazionali;
e) La presentazione di un decreto urgente per il riconoscimento dellobiezione di coscienza nei casi previsti dalla legge 185/90 e dal regolamento UE 21/821.
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|17/05/2026 - USB Basilicata organizza un presidio per lo sciopero nazionale di domani
La Federazione regionale USB Basilicata, in occasione dello sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private indetto per il prossimo 18 maggio, organizza un presidio/corteo con assemblea pubblica alle 10,00 in piazza Mario Pagano a Potenza .
Alla manifesta...-->continua
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|17/05/2026 - Sanità territoriale, Lacorazza attacca Latronico: 'In ritardo di oltre un anno''
Sanità territoriale, Lacorazza: Scusate il ritardo
di un anno
Il Capogruppo del PD: Latronico cita la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 506/2023 relativa agli atti di programmazione anziché la Dgr n.600/2024 di riorganizzazione della medicina ter...-->continua
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|16/05/2026 - BBC.A Roma Costruire Comunità: confronto su democrazia, partecipazione e futuro dei territori
Si è svolta oggi a Roma, presso lAuditorium Antonianum, liniziativa nazionale Costruire Comunità - Visioni condivise e pratiche territoriali per il futuro della democrazia, promossa insieme a noi di Basilicata Casa Comune, da Demos - Democrazia Solidale, C...-->continua
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|16/05/2026 - Marconia di Pisticci, inaugurato lo Spazio Multifunzionale per i giovani
La nascita dello Spazio Multifunzionale di Esperienza a Marconia di Pisticci rappresenta un tassello importante per le poltiche sociali della nostra regione. Con il progetto DesTEENazione Desideri in azione, diamo una risposta concreta e innovativa ai bis...-->continua
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|16/05/2026 - Latronico al convegno di Cittadinanzattiva
La trasformazione demografica e il progressivo invecchiamento della popolazione non sono semplici dati statistici, ma impongono una profonda revisione culturale e strutturale dei nostri modelli di assistenza. In Basilicata la difesa della dignità degli anzian...-->continua
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|16/05/2026 - Metaponto, avanti sulla difesa costiera
Conferenza di servizi positiva, presso la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata, sul progetto da 11 milioni di euro per la protezione del litorale jonico lucano. Favorevoli Comune di Bernalda, Carabinieri Biodiversità e Ufficio Compatibilità Ambien...-->continua
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|16/05/2026 - Atella, incontro pubblico per il censimento del patrimonio di archeologia industriale
LAmministrazione comunale, in continuità con lavviso del 27 marzo 2026 sul censimento del patrimonio di archeologia industriale della Basilicata, promuove un incontro pubblico rivolto a cittadini, associazioni e collaboratori. Liniziativa rientra nella L.R....-->continua
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