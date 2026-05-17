La Federazione regionale USB Basilicata, in occasione dello sciopero nazionale di tutte le categorie pubbliche e private indetto per il prossimo 18 maggio, organizza un presidio/corteo con assemblea pubblica alle 10,00 in piazza Mario Pagano a Potenza .

Alla manifestazione sono stati invitate a partecipare altre organizzazioni e associazioni che vogliano raccogliere lappello lanciato dalla Global Sumud Flotilla, contro il genocidio che continua crudelmente da parte israeliana nella totale impunità, calpestando il diritto internazionale e trascinando il medio Oriente dentro una spirale sempre più estesa di guerra.

Lo sciopero è stato indetto per chiedere:

a) Interventi immediati e strutturali a tutela dei salari e pensioni rispetto laumento del costo della vita legato alle guerre con lIntroduzione di un meccanismo di adeguamento automatico dei salari e delle pensioni al costo della vita e lintroduzione di un adeguato salario minimo contrattuale

b) Lo stop ai piani di riamo europei e italiani e la destinazione dei fondi a tutela e allo sviluppo dei servizi essenziali pubblici e alla politica dellabitare;

c) Linterruzione di ogni relazione istituzionale e collaborazione economica, scientifica e politica con lo stato di Israele unito allembargo completo sulle armi, sui componenti utili alle armi, sui materiali utili allarmamento, sui trasferimenti di tecnologie e su tutti beni materiali e immateriali dual use verso lo stato di Israele;

d) Il rigoroso rispetto da parte dellItalia delle regole previste dalla legislazione nazionale e comunitaria sullesportazione e il transito del materiale di cui al punto precedente nei nostri porti, aeroporti, ferrovie e qualsivoglia snodo logistico verso scenari di guerra o dove sono violati trattati internazionali;

e) La presentazione di un decreto urgente per il riconoscimento dellobiezione di coscienza nei casi previsti dalla legge 185/90 e dal regolamento UE 21/821.

