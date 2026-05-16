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La voce della Politica
|Marconia di Pisticci, inaugurato lo Spazio Multifunzionale per i giovani
16/05/2026
|La nascita dello Spazio Multifunzionale di Esperienza a Marconia di Pisticci rappresenta un tassello importante per le poltiche sociali della nostra regione. Con il progetto DesTEENazione Desideri in azione, diamo una risposta concreta e innovativa ai bisogni dei nostri ragazzi, trasformando i loro sogni e il loro talento in energia vitale per le comunità locali». Lo ha dichiarato lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, a margine della cerimonia di inaugurazione tenutasi oggi in Piazza Elettra a Marconia.
Allevento inaugurale ha preso parte anche il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Maria Teresa Bellucci, a testimonianza della forte sinergia istituzionale tra il Governo nazionale e la Regione Basilicata nel contrasto alla marginalità giovanile e alla dispersione scolastica.
Il nuovo centro, finanziato nellambito del PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, è stato realizzato dallAmbito Territoriale Sociale Metapontino Collina Materana, con il Comune di Policoro nel ruolo di capofila. Si tratta di uno dei tre progetti sperimentali attivati in Basilicata insieme a quelli degli ambiti di Potenza e Lagonegrese Pollino per un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro a progetto distribuiti su tre anni.
Questo spazio ha sottolineato lassessore Latronico è un vero e proprio laboratorio di futuro. In un territorio vasto e articolato, composto da ben 17 Comuni, questa struttura offrirà accoglienza, ascolto, percorsi laboratoriali e di orientamento al lavoro, con unattenzione speciale anche alle famiglie. La grande forza innovativa del progetto risiede nella presenza di unéquipe multidisciplinare di professionisti (educatori, psicologi e assistenti sociali) che opererà in stretta coordinazione con il Terzo Settore e i servizi già esistenti.
Vogliamo costruire un modello di responsabilità condivisa tra generazioni e istituzioni, ha concluso Latronico ringraziando il Sindaco di Policoro, Enrico Bianco, e tutti i sindaci dellAmbito per lo straordinario lavoro di squadra. Investire sugli adolescenti significa radicare la speranza nei nostri territori, valorizzando lautonomia e la partecipazione attiva delle ragazze e dei ragazzi lucani.
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