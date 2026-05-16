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La voce della Politica
|Latronico al convegno di Cittadinanzattiva
16/05/2026
|La trasformazione demografica e il progressivo invecchiamento della popolazione non sono semplici dati statistici, ma impongono una profonda revisione culturale e strutturale dei nostri modelli di assistenza. In Basilicata la difesa della dignità degli anziani, specialmente se fragili e non autosufficienti, si traduce nellimpegno di passare da un sistema ospedale centrico ad una sanità diffusa, integrata e radicata nelle comunità. Lo ha dichiarato lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, intervenendo a Matera in occasione del 2° seminario di Cittadinanzattiva, organizzato da Pasquale Andrisani, dal titolo La dignità non ha età.
La tavola rotonda ha visto lassessore confrontarsi sul tema della sanità territoriale e dei servizi per la terza età insieme a un parterre di relatori di rilievo nazionale, tra cui Mons. Vincenzo Paglia presidente della Pontificia Accademia per la Vita e il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci.
Nel suo intervento, lassessore Latronico ha tracciato le linee guida della strategia regionale, fondata su risposte flessibili, personalizzate e focalizzate sul domicilio come primario luogo di cura.
La sanità del futuro ha spiegato Latronico si poggia sul concetto di prossimità geografica, tempestività e continuità assistenziale. Gli strumenti principali di questa rivoluzione sono già in via di consolidamento sul territorio come le Case di comunità, lAssistenza Domiciliare Integrata, la digitalizzazione e la telemedicina.
Lassessore ha poi rimarcato limportanza dei Piani Assistenziali Individualizzati e del coordinamento stretto tra Aziende Sanitarie, Comuni e Terzo Settore per una gestione efficace delle patologie croniche. Accanto ai servizi tradizionali come le Rsa e i centri diurni, la Regione guarda con favore a nuovi modelli assistenziali, tra cui il cohousing per anziani e le reti locali di welfare comunitario.
Garantire servizi capillari e accessibili ha concluso Latronico significa permettere ai nostri anziani non solo di vivere più a lungo, ma di vivere meglio, mantenendo la propria autonomia e le proprie relazioni sociali nei luoghi in cui hanno sempre vissuto.
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