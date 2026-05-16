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La voce della Politica
|Atella, incontro pubblico per il censimento del patrimonio di archeologia industriale
16/05/2026
|LAmministrazione comunale, in continuità con lavviso del 27 marzo 2026 sul censimento del patrimonio di archeologia industriale della Basilicata, promuove un incontro pubblico rivolto a cittadini, associazioni e collaboratori. Liniziativa rientra nella L.R. 31/2017 e nella DGR 379/2025.
Lappuntamento è fissato per lunedì 18 maggio 2026 alle ore 18:00 presso lex Biblioteca Comunale. Sarà loccasione per raccogliere segnalazioni di beni legati allarcheologia industriale, come mulini, frantoi, fornaci, opifici, ferriere, segherie, cantine storiche, ponti, canali e stabilimenti dismessi.
I partecipanti potranno presentare documentazione utile, anche parziale, tra cui fotografie, archivi, dati storici e catastali. La collaborazione dei cittadini sarà fondamentale per la corretta ricostruzione e valorizzazione del patrimonio locale.
archivio
|La Voce della Politica
|16/05/2026 - Atella, incontro pubblico per il censimento del patrimonio di archeologia industriale
LAmministrazione comunale, in continuità con lavviso del 27 marzo 2026 sul censimento del patrimonio di archeologia industriale della Basilicata, promuove un incontro pubblico rivolto a cittadini, associazioni e collaboratori. Liniziativa rientra nella L.R. 31/2017 e nell...-->continua
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|16/05/2026 - Sanità territoriale, Lacorazza: tana per Latronico
Il Capogruppo del PD: l'assessore non giochi a nascondino spostando su tecnici e burocrati le decisioni. A cittadini, amministratori, associazioni, comitati e personale sanitario è necessario dire la verità
"LAssessore regionale alla sanità gioca a n...-->continua
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|16/05/2026 - UIL. Monetizzazione delle ferie per i docenti precari
Accertato il diritto dei docenti precari ad ottenere la monetizzazione delle ferie maturate e non godute durante il servizio.
Illegittimo collocare in ferie dufficio i docenti durante la sospensione delle attività didattiche.
Il Tribuna...-->continua
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|15/05/2026 - Matera rafforza il dialogo col Governo. Il Sindaco Nicoletti accoglie in Comune il Vice Ministro Bellucci
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha accolto questo pomeriggio, nel Palazzo Municipale di Matera, il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, in visita nella città dei Sassi.
Allincontro erano presenti il segreta...-->continua
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|15/05/2026 - Basilicata Casa Comune su dichiarazioni Ad Consorzio Train.
Apprendiamo con non poche perplessità dalle dichiarazioni rese dallAmministratore Delegato del Consorzio Train che il finanziamento ministeriale relativo al progetto SI FA di Policoro sarebbe aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello originariamente a...-->continua
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|15/05/2026 - Casorelli sul rischio infiltrazioni mafiose nelle opere pubbliche
«L'azione sinergica della Prefettura di Potenza e del Gruppo Interforze Antimafia sono la dimostrazione tangibile del lavoro che viene profuso per assicurare la legalità nel campo delle opere pubbliche». Lo dichiara il segretario generale della Filca Cisl Basi...-->continua
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|15/05/2026 - Sanità, approvato il riparto definitivo del Fsr 2025 di 1,265 milioni di euro
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il riparto definitivo FSR 2025 delle disponibilità finanziarie di parte corrente per il Servizio Sanitario Regionale. L'atto ufficiale traduce in cifre e stanziamenti sul territorio lassegnazione definitiva de...-->continua
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