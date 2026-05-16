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Atella, incontro pubblico per il censimento del patrimonio di archeologia industriale

16/05/2026

LAmministrazione comunale, in continuità con lavviso del 27 marzo 2026 sul censimento del patrimonio di archeologia industriale della Basilicata, promuove un incontro pubblico rivolto a cittadini, associazioni e collaboratori. Liniziativa rientra nella L.R. 31/2017 e nella DGR 379/2025.

Lappuntamento è fissato per lunedì 18 maggio 2026 alle ore 18:00 presso lex Biblioteca Comunale. Sarà loccasione per raccogliere segnalazioni di beni legati allarcheologia industriale, come mulini, frantoi, fornaci, opifici, ferriere, segherie, cantine storiche, ponti, canali e stabilimenti dismessi.

I partecipanti potranno presentare documentazione utile, anche parziale, tra cui fotografie, archivi, dati storici e catastali. La collaborazione dei cittadini sarà fondamentale per la corretta ricostruzione e valorizzazione del patrimonio locale.



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