LAmministrazione comunale, in continuità con lavviso del 27 marzo 2026 sul censimento del patrimonio di archeologia industriale della Basilicata, promuove un incontro pubblico rivolto a cittadini, associazioni e collaboratori. Liniziativa rientra nella L.R. 31/2017 e nella DGR 379/2025.



Lappuntamento è fissato per lunedì 18 maggio 2026 alle ore 18:00 presso lex Biblioteca Comunale. Sarà loccasione per raccogliere segnalazioni di beni legati allarcheologia industriale, come mulini, frantoi, fornaci, opifici, ferriere, segherie, cantine storiche, ponti, canali e stabilimenti dismessi.



I partecipanti potranno presentare documentazione utile, anche parziale, tra cui fotografie, archivi, dati storici e catastali. La collaborazione dei cittadini sarà fondamentale per la corretta ricostruzione e valorizzazione del patrimonio locale.