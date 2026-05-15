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La voce della Politica
|Basilicata Casa Comune su dichiarazioni Ad Consorzio Train.
15/05/2026
|Apprendiamo con non poche perplessità dalle dichiarazioni rese dallAmministratore Delegato del Consorzio Train che il finanziamento ministeriale relativo al progetto SI FA di Policoro sarebbe aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello originariamente assegnato al Green Digital Hub di Tito.
È quanto si legge in una nota diffusa da Basilicata Casa Comune.
Se così fosse - prosegue BCC - non si comprenderebbe per quali ragioni tale circostanza non sia mai stata chiarita fino ad oggi dal Governo regionale, né nelle risposte alle interrogazioni consiliari presentate, né rispetto alle richieste pubbliche avanzate dal Sindaco e dal Consiglio comunale di Tito, che da mesi chiedono chiarezza sul destino del Green Digital Hub.
Le dichiarazioni rese dal Consorzio Train impongono quindi alla Regione Basilicata di fare immediatamente piena luce sul reale stato di attuazione del progetto Green Digital Hub, chiarendo se il finanziamento ministeriale risulti ancora disponibile, quali siano gli atti eventualmente adottati e quali decisioni intenda assumere il Governo regionale rispetto a un progetto strategico atteso da anni dal territorio.
Allo stesso tempo - continua la nota - restano fermi tutti gli interrogativi già posti con linterrogazione consiliare e con la richiesta di accesso agli atti relativamente al progetto SI FA, a partire dalla vicenda concernente lacquisizione dellimmobile dellex Zuccherificio di Policoro da parte della società La Cascina Costruzioni s.r.l., presieduta allepoca delladesione al partenariato dallattuale Assessore regionale Cosimo Latronico.
Non stiamo formulando accuse, ma continuiamo a ritenere necessario che su una vicenda così rilevante vi siano trasparenza assoluta, chiarezza amministrativa e risposte istituzionali puntuali nei confronti dei cittadini lucani e delle comunità interessate.
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archivio
|La Voce della Politica
|15/05/2026 - Matera rafforza il dialogo col Governo. Il Sindaco Nicoletti accoglie in Comune il Vice Ministro Bellucci
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha accolto questo pomeriggio, nel Palazzo Municipale di Matera, il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, in visita nella città dei Sassi.
Allincontro erano presenti il segretario regionale d...-->continua
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|15/05/2026 - Basilicata Casa Comune su dichiarazioni Ad Consorzio Train.
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|15/05/2026 - Casorelli sul rischio infiltrazioni mafiose nelle opere pubbliche
«L'azione sinergica della Prefettura di Potenza e del Gruppo Interforze Antimafia sono la dimostrazione tangibile del lavoro che viene profuso per assicurare la legalità nel campo delle opere pubbliche». Lo dichiara il segretario generale della Filca Cisl Basi...-->continua
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|15/05/2026 - Sanità, approvato il riparto definitivo del Fsr 2025 di 1,265 milioni di euro
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il riparto definitivo FSR 2025 delle disponibilità finanziarie di parte corrente per il Servizio Sanitario Regionale. L'atto ufficiale traduce in cifre e stanziamenti sul territorio lassegnazione definitiva de...-->continua
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|15/05/2026 - Danni maltempo, il piano per la viabilità provinciale
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|15/05/2026 - Consorzio Industriale Matera: candidatura da 40 milioni per infrastrutture
LAmministratore Unico del Consorzio Industriale della Provincia di Matera, avv. Antonio Di Sanza, comunica che il Consorzio ha presentato la candidatura nellambito dellAvviso Pubblico della Struttura di Missione ZES per il finanziamento di interventi strate...-->continua
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|15/05/2026 - Comandante Legione Carabinieri Basilicata in visita istituzionale a Tramutola
Visita istituzionale di particolare rilievo, nella giornata di oggi, a Tramutola da parte del Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, Luca Mennitti, accolto dalle autorità civili e militari del territorio.
Il Comandante Mennitti ha fatto visita al...-->continua
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