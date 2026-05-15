«L'azione sinergica della Prefettura di Potenza e del Gruppo Interforze Antimafia sono la dimostrazione tangibile del lavoro che viene profuso per assicurare la legalità nel campo delle opere pubbliche». Lo dichiara il segretario generale della Filca Cisl Basilicata, Angelo Casorelli in merito alla comunicazione della Prefettura di Potenza secondo cui, in data odierna, il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, nell'ambito degli interventi di prevenzione antimafia, ha incaricato il Gruppo Interforze Antimafia della stessa Prefettura di effettuare, sotto il coordinamento della locale Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia, laccesso presso un cantiere in provincia di Potenza che ha in corso la realizzazione di importanti opere pubbliche, settore ad alto rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. Come riporta la nota della Prefettura di Potenza Laccesso è finalizzato ad acquisire ogni documentazione utile per verificare situazioni che potrebbero comportare tentativi di infiltrazione mafiosa e la presenza di ditte diverse operanti nel cantiere stesso, anche allo scopo di accertare il rispetto della normativa in materia di lavoro e le misure adottate a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. «Il Prefetto Campanaro  prosegue il segretario Casorelli  ha giustamente rimarcato la necessità di mantenere la guardia alta per preservare il sistema economico legale lucano dal rischio di infiltrazioni criminali. La Filca Basilicata nella piattaforma programmatica dell'ultimo congresso regionale ha posto tra le priorità proprio il tema della legalità che è la base di un sistema che protegge i lavoratori, garantisce sicurezza sul lavoro e preserva la giustizia fiscale e contributiva. Fenomeni come le infiltrazioni mafiose, il caporalato, i subappalti fraudolenti e l'utilizzo improprio della somministrazione di lavoro minano gravemente questi principi e rischiano di compromettere il futuro del settore delle costruzioni. È necessario potenziare il sistema di controlli, garantire lapplicazione delle normative di sicurezza, rafforzare le tutele per i lavoratori e intervenire concretamente contro le pratiche illecite. Ci siamo adoperati per la stipula di protocolli di legalità con i Prefetti e con le imprese per contrastare il fenomeno del ricorso a subappalti usati in modo fraudolento per eludere le regole in spregio alle normative di sicurezza ed ai contratti collettivi di lavoro. Il nostro impegno come Filca  conclude il segretario Casorelli - resta quello di proseguire con maggiore incidenza nelle realtà contraddistinte da subappalti di sola manodopera, nelle migliaia di piccole ditte e Partite Iva, nelle situazioni di lavoro nero, caporalato, cottimisti, trasfertisti, cooperative fasulle, dove è più difficile fare sindacato e tutelare gli operai».