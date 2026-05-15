-->
|
La voce della Politica
|Casorelli sul rischio infiltrazioni mafiose nelle opere pubbliche
15/05/2026
|«L'azione sinergica della Prefettura di Potenza e del Gruppo Interforze Antimafia sono la dimostrazione tangibile del lavoro che viene profuso per assicurare la legalità nel campo delle opere pubbliche». Lo dichiara il segretario generale della Filca Cisl Basilicata, Angelo Casorelli in merito alla comunicazione della Prefettura di Potenza secondo cui, in data odierna, il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, nell'ambito degli interventi di prevenzione antimafia, ha incaricato il Gruppo Interforze Antimafia della stessa Prefettura di effettuare, sotto il coordinamento della locale Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia, laccesso presso un cantiere in provincia di Potenza che ha in corso la realizzazione di importanti opere pubbliche, settore ad alto rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. Come riporta la nota della Prefettura di Potenza Laccesso è finalizzato ad acquisire ogni documentazione utile per verificare situazioni che potrebbero comportare tentativi di infiltrazione mafiosa e la presenza di ditte diverse operanti nel cantiere stesso, anche allo scopo di accertare il rispetto della normativa in materia di lavoro e le misure adottate a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. «Il Prefetto Campanaro prosegue il segretario Casorelli ha giustamente rimarcato la necessità di mantenere la guardia alta per preservare il sistema economico legale lucano dal rischio di infiltrazioni criminali. La Filca Basilicata nella piattaforma programmatica dell'ultimo congresso regionale ha posto tra le priorità proprio il tema della legalità che è la base di un sistema che protegge i lavoratori, garantisce sicurezza sul lavoro e preserva la giustizia fiscale e contributiva. Fenomeni come le infiltrazioni mafiose, il caporalato, i subappalti fraudolenti e l'utilizzo improprio della somministrazione di lavoro minano gravemente questi principi e rischiano di compromettere il futuro del settore delle costruzioni. È necessario potenziare il sistema di controlli, garantire lapplicazione delle normative di sicurezza, rafforzare le tutele per i lavoratori e intervenire concretamente contro le pratiche illecite. Ci siamo adoperati per la stipula di protocolli di legalità con i Prefetti e con le imprese per contrastare il fenomeno del ricorso a subappalti usati in modo fraudolento per eludere le regole in spregio alle normative di sicurezza ed ai contratti collettivi di lavoro. Il nostro impegno come Filca conclude il segretario Casorelli - resta quello di proseguire con maggiore incidenza nelle realtà contraddistinte da subappalti di sola manodopera, nelle migliaia di piccole ditte e Partite Iva, nelle situazioni di lavoro nero, caporalato, cottimisti, trasfertisti, cooperative fasulle, dove è più difficile fare sindacato e tutelare gli operai».
|
archivio
|La Voce della Politica
|15/05/2026 - Matera rafforza il dialogo col Governo. Il Sindaco Nicoletti accoglie in Comune il Vice Ministro Bellucci
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha accolto questo pomeriggio, nel Palazzo Municipale di Matera, il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, in visita nella città dei Sassi.
Allincontro erano presenti il segretario regionale d...-->continua
|
|
|15/05/2026 - Basilicata Casa Comune su dichiarazioni Ad Consorzio Train.
Apprendiamo con non poche perplessità dalle dichiarazioni rese dallAmministratore Delegato del Consorzio Train che il finanziamento ministeriale relativo al progetto SI FA di Policoro sarebbe aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello originariamente a...-->continua
|
|
|15/05/2026 - Casorelli sul rischio infiltrazioni mafiose nelle opere pubbliche
«L'azione sinergica della Prefettura di Potenza e del Gruppo Interforze Antimafia sono la dimostrazione tangibile del lavoro che viene profuso per assicurare la legalità nel campo delle opere pubbliche». Lo dichiara il segretario generale della Filca Cisl Basi...-->continua
|
|
|15/05/2026 - Sanità, approvato il riparto definitivo del Fsr 2025 di 1,265 milioni di euro
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il riparto definitivo FSR 2025 delle disponibilità finanziarie di parte corrente per il Servizio Sanitario Regionale. L'atto ufficiale traduce in cifre e stanziamenti sul territorio lassegnazione definitiva de...-->continua
|
|
|15/05/2026 - Danni maltempo, il piano per la viabilità provinciale
Le Province di Potenza e Matera potranno avviare gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi urgenti sulla viabilità provinciale colpita dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 28 marzo scors...-->continua
|
|
|15/05/2026 - Consorzio Industriale Matera: candidatura da 40 milioni per infrastrutture
LAmministratore Unico del Consorzio Industriale della Provincia di Matera, avv. Antonio Di Sanza, comunica che il Consorzio ha presentato la candidatura nellambito dellAvviso Pubblico della Struttura di Missione ZES per il finanziamento di interventi strate...-->continua
|
|
|15/05/2026 - Comandante Legione Carabinieri Basilicata in visita istituzionale a Tramutola
Visita istituzionale di particolare rilievo, nella giornata di oggi, a Tramutola da parte del Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, Luca Mennitti, accolto dalle autorità civili e militari del territorio.
Il Comandante Mennitti ha fatto visita al...-->continua
|
|