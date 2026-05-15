Le Province di Potenza e Matera potranno avviare gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi urgenti sulla viabilità provinciale colpita dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 28 marzo scorso. È quanto stabilito nella nota firmata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, indirizzata ai presidenti delle due Province e condivisa con lassessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Pasquale Pepe, nellambito dellattuazione dellordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 4 maggio 2026.



Le opere saranno inserite tra quelle prioritarie del Piano degli interventi urgenti da trasmettere alla Protezione civile nazionale, insieme alle somme urgenze già realizzate o segnalate dalle Province stesse e dai Comuni interessati dagli eventi calamitosi. Nel frattempo, le amministrazioni provinciali potranno adoperarsi per accelerare le procedure operative ed eseguire i lavori, nelle more della formale individuazione delle Province quali soggetti attuatori da parte del Commissario delegato.



Parliamo di interventi indispensabili  sottolinea il presidente della Regione Basilicata e commissario delegato, Vito Bardi  per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo. In diversi comuni la chiusura o il danneggiamento delle strade provinciali ha prodotto gravi ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti intercomunali. Era quindi necessario mettere immediatamente le Province nelle condizioni di predisporre tutti gli atti utili ad accelerare lavvio dei lavori.



Il percorso è stato definito nel corso della riunione tenutasi il 7 maggio scorso presso la Direzione generale Infrastrutture della Regione Basilicata, durante la quale sono stati condivisi con le Province gli elenchi degli interventi ritenuti prioritari. Per la Provincia di Potenza il quadro comprende sia opere di somma urgenza già eseguite sia ulteriori interventi urgenti su numerose arterie provinciali interessate da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali, in territori che vanno dal Vulture-Melfese allarea del Lagonegrese, dalla Val dAgri al Potentino.



Analoga attività riguarda la Provincia di Matera, con interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della viabilità provinciale in diversi comuni dellarea jonica, della collina materana e dellentroterra, interessati dagli eventi meteorologici delle scorse settimane.



Per il momento il Piano troverà copertura finanziaria nellambito delle risorse pari a 5 milioni di euro assegnate alla Regione Basilicata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2026, finalizzate ai primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi calamitosi. La successiva ordinanza commissariale autorizzerà inoltre il ricorso alle deroghe previste dalla normativa emergenziale, consentendo una più rapida esecuzione degli interventi programmati.



Lobiettivo  dice lassessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe  è intervenire con rapidità e concretezza per restituire piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite. La Regione continuerà a coordinare le attività con le Province e con la Protezione civile affinché le comunità interessate possano tornare quanto prima a condizioni di normalità, tutelando sicurezza, mobilità e continuità dei servizi essenziali.



Gli interventi, mirati a contrastare il dissesto idrogeologico e a garantire la pubblica incolumità, riguardano i seguenti comuni e infrastrutture:







Provincia di Potenza



In quest'area, le operazioni si concentrano sul consolidamento strutturale e sulla ricostruzione di tratti stradali compromessi:



* Trivigno (SP 16 - primo tronco): realizzazione di un muro su paratia di pali tirantati di grosso diametro, consolidamento dei muri esistenti e ricostruzione della sede stradale.



* Forenza (SP 8): ricostruzione della sede stradale in due tratte distinte mediante l'utilizzo della tecnologia della terra armata.



* Armento (SP 23): installazione di muri in blocchi prefabbricati in due tratte per la protezione della carreggiata da smottamenti, oltre alla pulizia dei detriti lungo la sede viaria.



* Roccanova (SP 89): risanamento di una zona soggetta a frana attraverso una paratia di micropali sormontata da un solettone in calcestruzzo.



* Venosa (SP ex 168): risanamento della carreggiata con paratia di micropali e attivazione di un impianto semaforico per la regolamentazione del traffico.







Provincia di Matera



Per il territorio materano, il piano prevede una serie di primi interventi di messa in sicurezza che interessano i seguenti collegamenti:



* Montescaglioso: SP 21.



* Tursi: SP 39.



* Tursi - Rotondella - Nova Siri: SP 104.



* San Mauro Forte: SP 52.



* Irsina: SP 65.



* Pisticci - Montalbano Jonico: SP 14 e SP 88.



* Ferrandina: SP 69.



* Salandra: SP 27.



* Matera: SP 81 bis.







Queste opere rappresentano un ulteriore tassello nella strategia di manutenzione straordinaria messa in campo dalla Regione Basilicata per rispondere tempestivamente alle criticità segnalate dagli uffici tecnici provinciali.



