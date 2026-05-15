-->
|
La voce della Politica
|Danni maltempo, il piano per la viabilità provinciale
15/05/2026
|Le Province di Potenza e Matera potranno avviare gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi urgenti sulla viabilità provinciale colpita dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 28 marzo scorso. È quanto stabilito nella nota firmata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, indirizzata ai presidenti delle due Province e condivisa con lassessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Pasquale Pepe, nellambito dellattuazione dellordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 4 maggio 2026.
Le opere saranno inserite tra quelle prioritarie del Piano degli interventi urgenti da trasmettere alla Protezione civile nazionale, insieme alle somme urgenze già realizzate o segnalate dalle Province stesse e dai Comuni interessati dagli eventi calamitosi. Nel frattempo, le amministrazioni provinciali potranno adoperarsi per accelerare le procedure operative ed eseguire i lavori, nelle more della formale individuazione delle Province quali soggetti attuatori da parte del Commissario delegato.
Parliamo di interventi indispensabili sottolinea il presidente della Regione Basilicata e commissario delegato, Vito Bardi per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo. In diversi comuni la chiusura o il danneggiamento delle strade provinciali ha prodotto gravi ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti intercomunali. Era quindi necessario mettere immediatamente le Province nelle condizioni di predisporre tutti gli atti utili ad accelerare lavvio dei lavori.
Il percorso è stato definito nel corso della riunione tenutasi il 7 maggio scorso presso la Direzione generale Infrastrutture della Regione Basilicata, durante la quale sono stati condivisi con le Province gli elenchi degli interventi ritenuti prioritari. Per la Provincia di Potenza il quadro comprende sia opere di somma urgenza già eseguite sia ulteriori interventi urgenti su numerose arterie provinciali interessate da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali, in territori che vanno dal Vulture-Melfese allarea del Lagonegrese, dalla Val dAgri al Potentino.
Analoga attività riguarda la Provincia di Matera, con interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della viabilità provinciale in diversi comuni dellarea jonica, della collina materana e dellentroterra, interessati dagli eventi meteorologici delle scorse settimane.
Per il momento il Piano troverà copertura finanziaria nellambito delle risorse pari a 5 milioni di euro assegnate alla Regione Basilicata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2026, finalizzate ai primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi calamitosi. La successiva ordinanza commissariale autorizzerà inoltre il ricorso alle deroghe previste dalla normativa emergenziale, consentendo una più rapida esecuzione degli interventi programmati.
Lobiettivo dice lassessore alle Infrastrutture, Pasquale Pepe è intervenire con rapidità e concretezza per restituire piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite. La Regione continuerà a coordinare le attività con le Province e con la Protezione civile affinché le comunità interessate possano tornare quanto prima a condizioni di normalità, tutelando sicurezza, mobilità e continuità dei servizi essenziali.
Gli interventi, mirati a contrastare il dissesto idrogeologico e a garantire la pubblica incolumità, riguardano i seguenti comuni e infrastrutture:
Provincia di Potenza
In quest'area, le operazioni si concentrano sul consolidamento strutturale e sulla ricostruzione di tratti stradali compromessi:
* Trivigno (SP 16 - primo tronco): realizzazione di un muro su paratia di pali tirantati di grosso diametro, consolidamento dei muri esistenti e ricostruzione della sede stradale.
* Forenza (SP 8): ricostruzione della sede stradale in due tratte distinte mediante l'utilizzo della tecnologia della terra armata.
* Armento (SP 23): installazione di muri in blocchi prefabbricati in due tratte per la protezione della carreggiata da smottamenti, oltre alla pulizia dei detriti lungo la sede viaria.
* Roccanova (SP 89): risanamento di una zona soggetta a frana attraverso una paratia di micropali sormontata da un solettone in calcestruzzo.
* Venosa (SP ex 168): risanamento della carreggiata con paratia di micropali e attivazione di un impianto semaforico per la regolamentazione del traffico.
Provincia di Matera
Per il territorio materano, il piano prevede una serie di primi interventi di messa in sicurezza che interessano i seguenti collegamenti:
* Montescaglioso: SP 21.
* Tursi: SP 39.
* Tursi - Rotondella - Nova Siri: SP 104.
* San Mauro Forte: SP 52.
* Irsina: SP 65.
* Pisticci - Montalbano Jonico: SP 14 e SP 88.
* Ferrandina: SP 69.
* Salandra: SP 27.
* Matera: SP 81 bis.
Queste opere rappresentano un ulteriore tassello nella strategia di manutenzione straordinaria messa in campo dalla Regione Basilicata per rispondere tempestivamente alle criticità segnalate dagli uffici tecnici provinciali.
|
archivio
|La Voce della Politica
|15/05/2026 - Matera rafforza il dialogo col Governo. Il Sindaco Nicoletti accoglie in Comune il Vice Ministro Bellucci
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha accolto questo pomeriggio, nel Palazzo Municipale di Matera, il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, in visita nella città dei Sassi.
Allincontro erano presenti il segretario regionale d...-->continua
|
|
|15/05/2026 - Basilicata Casa Comune su dichiarazioni Ad Consorzio Train.
Apprendiamo con non poche perplessità dalle dichiarazioni rese dallAmministratore Delegato del Consorzio Train che il finanziamento ministeriale relativo al progetto SI FA di Policoro sarebbe aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello originariamente a...-->continua
|
|
|15/05/2026 - Casorelli sul rischio infiltrazioni mafiose nelle opere pubbliche
«L'azione sinergica della Prefettura di Potenza e del Gruppo Interforze Antimafia sono la dimostrazione tangibile del lavoro che viene profuso per assicurare la legalità nel campo delle opere pubbliche». Lo dichiara il segretario generale della Filca Cisl Basi...-->continua
|
|
|15/05/2026 - Sanità, approvato il riparto definitivo del Fsr 2025 di 1,265 milioni di euro
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il riparto definitivo FSR 2025 delle disponibilità finanziarie di parte corrente per il Servizio Sanitario Regionale. L'atto ufficiale traduce in cifre e stanziamenti sul territorio lassegnazione definitiva de...-->continua
|
|
|15/05/2026 - Danni maltempo, il piano per la viabilità provinciale
Le Province di Potenza e Matera potranno avviare gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi urgenti sulla viabilità provinciale colpita dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 28 marzo scors...-->continua
|
|
|15/05/2026 - Consorzio Industriale Matera: candidatura da 40 milioni per infrastrutture
LAmministratore Unico del Consorzio Industriale della Provincia di Matera, avv. Antonio Di Sanza, comunica che il Consorzio ha presentato la candidatura nellambito dellAvviso Pubblico della Struttura di Missione ZES per il finanziamento di interventi strate...-->continua
|
|
|15/05/2026 - Comandante Legione Carabinieri Basilicata in visita istituzionale a Tramutola
Visita istituzionale di particolare rilievo, nella giornata di oggi, a Tramutola da parte del Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, Luca Mennitti, accolto dalle autorità civili e militari del territorio.
Il Comandante Mennitti ha fatto visita al...-->continua
|
|