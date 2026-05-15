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Consorzio Industriale Matera: candidatura da 40 milioni per infrastrutture

15/05/2026

LAmministratore Unico del Consorzio Industriale della Provincia di Matera, avv. Antonio Di Sanza, comunica che il Consorzio ha presentato la candidatura nellambito dellAvviso Pubblico della Struttura di Missione ZES per il finanziamento di interventi strategici a sostegno delle aree industriali.
La proposta complessiva riguarda sei progetti infrastrutturali per un importo totale di euro 40.389.634,63.
Tra gli interventi figurano il miglioramento e ripristino delle opere dellimpianto di captazione delle acque del fiume Basento in località Orto del Tufo (circa 4,7 milioni di euro), la viabilità di completamento del comparto A dellarea industriale di La Martella (circa 2,5 milioni di euro), la riqualificazione della viabilità consortile dellarea industriale di Ferrandina (circa 1,5 milioni di euro), e la realizzazione di impianti di videosorveglianza nelle zone industriali di Pisticci e Ferrandina (circa 1,5 milioni di euro).
Completano la candidatura, la riproposizione dei due interventi oggetto di revoca da parte della struttura Zes in particolare: lurbanizzazione dellagglomerato industriale Jesce  comparto B (circa 18 milioni di euro) e le opere di urbanizzazione dellarea industriale di La Martella  comparto B (circa 11,8 milioni di euro), strategici per il rilancio del sistema produttivo locale.
Si tratta  dichiara lavv. Antonio Di Sanza  di una straordinaria opportunità per rafforzare la competitività del sistema industriale del territorio materano, migliorare le infrastrutture a servizio delle imprese e creare le condizioni per nuovi investimenti produttivi e occupazionali. Abbiamo lavorato con grande impegno per presentare progetti concreti, sostenibili e coerenti con gli obiettivi di crescita e innovazione previsti dalla ZES Unica del Mezzogiorno.
Si tratta di un pacchetto di interventi strategici  dichiara lavv. Di Sanza  che punta a rafforzare infrastrutture, servizi e competitività delle aree industriali del Materano.
Il nostro obiettivo  prosegue Di Sanza  è rendere le aree industriali sempre più moderne, efficienti e competitive, offrendo alle imprese infrastrutture adeguate e servizi innovativi. La programmazione e la capacità di intercettare risorse rappresentano oggi elementi fondamentali per sostenere lo sviluppo economico del territorio.
LAmministratore Unico esprime inoltre il suo ringraziamento ai Dirigenti ed agli uffici tecnici e amministrativi del C.S.I. per il lavoro svolto, che hanno consentito di predisporre in tempi rapidi una candidatura articolata e strategica per le aree industriali del materano.
Di Sanza esprime infine, un ringraziamento allAssessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, allAssessore alle Infrastrutture Pasquale Pepe, e al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, per il supporto al coordinamento e allaffiancamento delle attività progettuali, ribadendo lattenzione condivisa allo sviluppo del territorio di Matera e della sua provincia.



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