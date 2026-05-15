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La voce della Politica
|Consorzio Industriale Matera: candidatura da 40 milioni per infrastrutture
15/05/2026
|LAmministratore Unico del Consorzio Industriale della Provincia di Matera, avv. Antonio Di Sanza, comunica che il Consorzio ha presentato la candidatura nellambito dellAvviso Pubblico della Struttura di Missione ZES per il finanziamento di interventi strategici a sostegno delle aree industriali.
La proposta complessiva riguarda sei progetti infrastrutturali per un importo totale di euro 40.389.634,63.
Tra gli interventi figurano il miglioramento e ripristino delle opere dellimpianto di captazione delle acque del fiume Basento in località Orto del Tufo (circa 4,7 milioni di euro), la viabilità di completamento del comparto A dellarea industriale di La Martella (circa 2,5 milioni di euro), la riqualificazione della viabilità consortile dellarea industriale di Ferrandina (circa 1,5 milioni di euro), e la realizzazione di impianti di videosorveglianza nelle zone industriali di Pisticci e Ferrandina (circa 1,5 milioni di euro).
Completano la candidatura, la riproposizione dei due interventi oggetto di revoca da parte della struttura Zes in particolare: lurbanizzazione dellagglomerato industriale Jesce comparto B (circa 18 milioni di euro) e le opere di urbanizzazione dellarea industriale di La Martella comparto B (circa 11,8 milioni di euro), strategici per il rilancio del sistema produttivo locale.
Si tratta dichiara lavv. Antonio Di Sanza di una straordinaria opportunità per rafforzare la competitività del sistema industriale del territorio materano, migliorare le infrastrutture a servizio delle imprese e creare le condizioni per nuovi investimenti produttivi e occupazionali. Abbiamo lavorato con grande impegno per presentare progetti concreti, sostenibili e coerenti con gli obiettivi di crescita e innovazione previsti dalla ZES Unica del Mezzogiorno.
Si tratta di un pacchetto di interventi strategici dichiara lavv. Di Sanza che punta a rafforzare infrastrutture, servizi e competitività delle aree industriali del Materano.
Il nostro obiettivo prosegue Di Sanza è rendere le aree industriali sempre più moderne, efficienti e competitive, offrendo alle imprese infrastrutture adeguate e servizi innovativi. La programmazione e la capacità di intercettare risorse rappresentano oggi elementi fondamentali per sostenere lo sviluppo economico del territorio.
LAmministratore Unico esprime inoltre il suo ringraziamento ai Dirigenti ed agli uffici tecnici e amministrativi del C.S.I. per il lavoro svolto, che hanno consentito di predisporre in tempi rapidi una candidatura articolata e strategica per le aree industriali del materano.
Di Sanza esprime infine, un ringraziamento allAssessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, allAssessore alle Infrastrutture Pasquale Pepe, e al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, per il supporto al coordinamento e allaffiancamento delle attività progettuali, ribadendo lattenzione condivisa allo sviluppo del territorio di Matera e della sua provincia.
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