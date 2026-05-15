Visita istituzionale di particolare rilievo, nella giornata di oggi, a Tramutola da parte del Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, Luca Mennitti, accolto dalle autorità civili e militari del territorio.

Il Comandante Mennitti ha fatto visita alla caserma dei Carabinieri di Tramutola e successivamente, accompagnato dal Cap. Di Tommaso, comandante della Compagnia CC di Viggiano e dal Mar. Di Nuto, comandante della locale Stazione dei Carabinieri, al municipio cittadino.

Nel corso dellincontro con il sindaco Luigi Marotta, cui ha preso parte anche il concittadino avv. Michelangelo Damasco - ex allievo della Nunziatella come il Comandante -

si è svolto un lungo e proficuo momento di confronto dedicato alle principali sfide, alle opportunità e alle peculiarità del territorio tramutolese. Un dialogo costruttivo che ha evidenziato limportanza della collaborazione tra istituzioni civili e forze dellordine per la valorizzazione e la tutela della comunità locale.

Il Comandante Mennitti ha inoltre avuto modo di visitare alcuni dei luoghi più rappresentativi del paese, esprimendo particolare apprezzamento per Tramutola, per la sua identità territoriale e per il patrimonio umano e culturale della comunità.

La visita si inserisce nel quadro delle attività di vicinanza istituzionale e di attenzione ai territori portate avanti dalla Legione Carabinieri Basilicata, rafforzando il legame tra Arma, amministrazioni locali e cittadini.