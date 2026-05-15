Il SIFUS esprime forti perplessità rispetto al progetto annunciato dallassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, relativo al corso-concorso per il reclutamento degli infermieri di famiglia e di comunità.

Pur condividendo lobiettivo di rafforzare la sanità territoriale e migliorare lassistenza nelle aree interne della Basilicata, riteniamo necessario che ogni procedura di assunzione avvenga nel pieno rispetto delle norme vigenti, della trasparenza amministrativa e della valorizzazione delle professionalità già presenti nel sistema sanitario regionale.

Restano infatti dubbi sulla legittimità di un modello basato su percorsi formativi preliminari per 500 nuove figure professionali e al reclutamento di 236 nuove figure professionali, considerato che per il personale sanitario il riferimento normativo resta larticolo 35 del D.Lgs. 165/2001, che prevede procedure concorsuali ordinarie, pubbliche e selettive.

Appare inoltre improprio il richiamo allarticolo 28 del D.Lgs. 165/2001, norma che disciplina esclusivamente il reclutamento dei dirigenti di seconda fascia della pubblica amministrazione statale e degli enti pubblici non economici. Si tratta quindi di una disposizione pensata per la dirigenza pubblica, non per il personale del comparto sanità come infermieri, OSS o tecnici sanitari.

Non si può ignorare inoltre il personale già in servizio nelle aziende sanitarie lucane, né gli infermieri che hanno già conseguito master e competenze specifiche nellambito della sanità territoriale e dellassistenza di comunità.

Particolare attenzione merita anche laspetto economico delloperazione. Il piano prevede infatti uno stanziamento complessivo di circa 6,3 milioni, di cui oltre 2,270 milioni destinati esclusivamente alla formazione. Una cifra rilevante che impone massima chiarezza sullutilizzo delle risorse pubbliche e sulla reale efficacia del modello organizzativo proposto.

La segretaria regionale  Pina De Donato- ritiene che tali risorse debbano essere utilizzate prioritariamente per: assunzioni regolari e trasparenti, valorizzazione del personale interno, formazione specialistica successiva alla selezione, potenziamento reale dei servizi territoriali.

La sanità di prossimità si costruisce con organizzazione, personale stabile e investimenti efficaci, non attraverso procedure straordinarie che rischiano di generare confusione normativa e sprechi di risorse pubbliche.

Il SIFUS continuerà a vigilare affinché ogni scelta venga compiuta nellinteresse dei cittadini, dei lavoratori e della tenuta del sistema sanitario regionale.



Sifus-Basilicata