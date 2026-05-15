Il consigliere regionale Roberto Cifarelli ha presentato due interrogazioni consiliari dedicate allo stato della ZES Unica in Basilicata e alla possibile revoca dei finanziamenti PNRR destinati alle infrastrutture industriali strategiche delle aree di Jesce, La Martella e Tito Scalo.



Le informazioni che stanno emergendo  dichiara Cifarelli  impongono un immediato chiarimento istituzionale. Siamo di fronte a questioni che riguardano direttamente la capacità competitiva della Basilicata, il futuro delle nostre aree industriali e la credibilità del sistema regionale nei confronti delle imprese e degli investitori.



La prima interrogazione riguarda le indiscrezioni relative alla possibile revoca, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei finanziamenti PNRR destinati allinfrastrutturazione primaria e secondaria delle aree industriali ZES di Jesce, La Martella e Tito Scalo.



Parliamo di investimenti strategici  sottolinea Cifarelli  destinati a colmare storici deficit infrastrutturali e a rendere realmente attrattivi i poli produttivi lucani. La perdita di risorse PNRR rappresenterebbe un fatto gravissimo per la Basilicata e richiede trasparenza assoluta sulle cause, sulle eventuali responsabilità amministrative e sulle iniziative urgenti che la Regione intende assumere per recuperare risorse alternative.



Il consigliere regionale evidenzia come le aree industriali interessate rappresentino snodi fondamentali per la logistica, la manifattura, lautomotive, lagroalimentare e la transizione energetica regionale.



La seconda interrogazione affronta invece il tema del funzionamento della ZES Unica e dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate nel Mezzogiorno.



I numeri ufficiali diffusi dal Dipartimento per il Sud  afferma Cifarelli  descrivono una situazione estremamente preoccupante per la Basilicata. A fronte di 179 autorizzazioni uniche rilasciate nel Mezzogiorno, la nostra regione si attesterebbe allo 0,6%, ultimo dato in assoluto tra tutte le regioni meridionali. È un segnale che non può essere sottovalutato.



Secondo Cifarelli, il rischio è che la Basilicata rimanga esclusa dai grandi processi di investimento e dalle opportunità offerte dalla ZES Unica, nonostante la presenza di importanti asset industriali, energetici e produttivi.



La Basilicata  prosegue  dispone di eccellenze industriali, di una forte capacità energetica da fonti rinnovabili, di comparti strategici come automotive e agroalimentare e di strumenti finanziari potenzialmente rilevanti per il sostegno alle imprese. Tuttavia, senza una struttura amministrativa efficiente, senza capacità di accompagnamento dei progetti e senza un raccordo forte con la struttura nazionale della ZES Unica, il rischio concreto è quello di una progressiva marginalizzazione.



Le interrogazioni chiedono alla Giunta regionale di chiarire le ragioni dello stallo amministrativo, le eventuali criticità nella gestione dei procedimenti e le azioni urgenti che si intendono mettere in campo per evitare la perdita di finanziamenti e recuperare competitività.



Su questi temi  conclude Cifarelli  serve unassunzione piena di responsabilità istituzionale. La Basilicata ha bisogno di maggiore incisività amministrativa, di una visione industriale chiara e di una capacità concreta di trasformare le opportunità disponibili in investimenti reali, cantieri aperti e sviluppo stabile per il territorio.

Potenza, 15 maggio 2026