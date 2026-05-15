-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Cifarelli: interrogazioni su ZES Unica e rischio revoca fondi PNRR per le aree industriali lucane

15/05/2026

Il consigliere regionale Roberto Cifarelli ha presentato due interrogazioni consiliari dedicate allo stato della ZES Unica in Basilicata e alla possibile revoca dei finanziamenti PNRR destinati alle infrastrutture industriali strategiche delle aree di Jesce, La Martella e Tito Scalo.

Le informazioni che stanno emergendo  dichiara Cifarelli  impongono un immediato chiarimento istituzionale. Siamo di fronte a questioni che riguardano direttamente la capacità competitiva della Basilicata, il futuro delle nostre aree industriali e la credibilità del sistema regionale nei confronti delle imprese e degli investitori.

La prima interrogazione riguarda le indiscrezioni relative alla possibile revoca, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei finanziamenti PNRR destinati allinfrastrutturazione primaria e secondaria delle aree industriali ZES di Jesce, La Martella e Tito Scalo.

Parliamo di investimenti strategici  sottolinea Cifarelli  destinati a colmare storici deficit infrastrutturali e a rendere realmente attrattivi i poli produttivi lucani. La perdita di risorse PNRR rappresenterebbe un fatto gravissimo per la Basilicata e richiede trasparenza assoluta sulle cause, sulle eventuali responsabilità amministrative e sulle iniziative urgenti che la Regione intende assumere per recuperare risorse alternative.

Il consigliere regionale evidenzia come le aree industriali interessate rappresentino snodi fondamentali per la logistica, la manifattura, lautomotive, lagroalimentare e la transizione energetica regionale.

La seconda interrogazione affronta invece il tema del funzionamento della ZES Unica e dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate nel Mezzogiorno.

I numeri ufficiali diffusi dal Dipartimento per il Sud  afferma Cifarelli  descrivono una situazione estremamente preoccupante per la Basilicata. A fronte di 179 autorizzazioni uniche rilasciate nel Mezzogiorno, la nostra regione si attesterebbe allo 0,6%, ultimo dato in assoluto tra tutte le regioni meridionali. È un segnale che non può essere sottovalutato.

Secondo Cifarelli, il rischio è che la Basilicata rimanga esclusa dai grandi processi di investimento e dalle opportunità offerte dalla ZES Unica, nonostante la presenza di importanti asset industriali, energetici e produttivi.

La Basilicata  prosegue  dispone di eccellenze industriali, di una forte capacità energetica da fonti rinnovabili, di comparti strategici come automotive e agroalimentare e di strumenti finanziari potenzialmente rilevanti per il sostegno alle imprese. Tuttavia, senza una struttura amministrativa efficiente, senza capacità di accompagnamento dei progetti e senza un raccordo forte con la struttura nazionale della ZES Unica, il rischio concreto è quello di una progressiva marginalizzazione.

Le interrogazioni chiedono alla Giunta regionale di chiarire le ragioni dello stallo amministrativo, le eventuali criticità nella gestione dei procedimenti e le azioni urgenti che si intendono mettere in campo per evitare la perdita di finanziamenti e recuperare competitività.

Su questi temi  conclude Cifarelli  serve unassunzione piena di responsabilità istituzionale. La Basilicata ha bisogno di maggiore incisività amministrativa, di una visione industriale chiara e di una capacità concreta di trasformare le opportunità disponibili in investimenti reali, cantieri aperti e sviluppo stabile per il territorio.
Potenza, 15 maggio 2026



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
15/05/2026 - M5S. Sosteniamo le bandiere blu con interventi concreti a sostegno del turismo balneare

Sui litorali lucani, dallo Ionio al Tirreno, anche questanno sventolano 5 bandiere blu, quelle ottenute dalle spiagge di Bernalda (Metaponto), Nova Siri, Pisticci, Policoro e Maratea. In tutti i casi si tratta di conferme pluriennali del riconoscimento, conferito dalla FEE ...-->continua
15/05/2026 - Sanità. Lacorazza: senza partecipazione è saccheggio

Riceviamo da molte parti, comunità, amministratori e personale sanitario, allarmi e tensioni rispetto alla organizzazione della medicina del territorio e alla continuità assistenziale. Si sta correndo, con molti affanni ed inciampi, per dare corso al consegui...-->continua
15/05/2026 - Matera, mensa scolastica: Comune e scuola chiariscono 'nessuna discriminazione, solo mancata prenotazione del servizio'

In merito al comunicato diffuso dallassociazione Famiglia Futura, il Comune di Matera e listituto scolastico coinvolto ritengono necessario precisare alcuni aspetti della vicenda, al fine di ristabilire una corretta rappresentazione dei fatti.

Il ...-->continua
15/05/2026 - Tumori Vizziello(BCC) siano garantiti i diritti dei pazienti valorizzando il ruolo del volontariato oncologico.

In Italia 4 milioni di cittadini vivono dopo una diagnosi di tumore, con 390 mila nuove diagnosi di tumore che si registrano ogni anno, eppure diritti fondamentali, sanciti dalla legge e faticosamente conquistati grazie al ruolo straordinario svolto dal volon...-->continua
15/05/2026 - Cifarelli: interrogazioni su ZES Unica e rischio revoca fondi PNRR per le aree industriali lucane

Il consigliere regionale Roberto Cifarelli ha presentato due interrogazioni consiliari dedicate allo stato della ZES Unica in Basilicata e alla possibile revoca dei finanziamenti PNRR destinati alle infrastrutture industriali strategiche delle aree di Jesce, L...-->continua
15/05/2026 - Donato Rosa, Filcom Confsal Basilicata : CALLMAT, il paziente è deceduto: disposta lautopsia

Il segretario regionale della Filcom Confsal Basilicata, Donato Rosa, interviene sulla vertenza Callmat dopo il dibattito politico e sindacale sviluppatosi attorno al futuro dei circa 200 lavoratori coinvolti nella crisi aziendale. Esprimiamo piena solidariet...-->continua
15/05/2026 - XVI Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri Basilicata protagonista

Si è svolta presso il Salone delle Conferenze di Confindustria a Reggio Calabria la XVI Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri, appuntamento promosso da Federarchitetti che ha riunito istituzioni, professionisti, rappresentanti sindacali e operatori ...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo