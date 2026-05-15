Il segretario regionale della Filcom Confsal Basilicata, Donato Rosa, interviene sulla vertenza Callmat dopo il dibattito politico e sindacale sviluppatosi attorno al futuro dei circa 200 lavoratori coinvolti nella crisi aziendale. Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza ai dipendenti di Callmat  afferma Rosa  ma proprio per rispetto verso questi lavoratori riteniamo necessario dire con chiarezza che le responsabilità della situazione attuale non possono essere attribuite esclusivamente alla Regione Basilicata. Secondo il segretario della Filcom Confsal, la crisi dellazienda non nasce improvvisamente, ma è il risultato di un lento indebolimento industriale che andava affrontato con maggiore determinazione e visione strategica già negli anni passati. Per troppo tempo  sostiene Rosa  si è gestita la crisi senza intervenire realmente sulle sue cause strutturali. Mentre diminuivano le commesse e aumentavano le difficoltà, nessuno ha imposto con forza il tema della diversificazione produttiva, della riduzione della dipendenza da un unico grande committente e della riconversione professionale dei lavoratori in vista dei cambiamenti del settore. Rosa punta il dito anche contro il modello seguito nella gestione sindacale della vertenza: Non si può scoprire oggi la gravità della situazione. Un sindacato serio deve presidiare le crisi mentre le aziende sono ancora in vita, non limitarsi alle proteste quando ormai il declino è compiuto. Nel mirino della Filcom Confsal anche il bando regionale #BasilImpresaInvestimenti, giudicato insufficiente rispetto alla necessità di garantire continuità produttiva e occupazionale. Così come è stato strutturato  evidenzia Rosa  il rischio concreto è quello di accompagnare una dismissione ordinata dellazienda più che costruire un reale progetto di rilancio industriale del sito e delle professionalità presenti. Per il segretario regionale della Filcom Confsal Basilicata, i lavoratori meritano verità, responsabilità e soluzioni concrete, non soltanto solidarietà tardiva e scaricabarile istituzionali. La politica ha certamente le sue responsabilità  conclude Rosa  ma anche chi aveva il compito di difendere quotidianamente questi lavoratori avrebbe dovuto alzare prima il livello dello scontro e della proposta. Oggi bisogna evitare che a pagare siano ancora una volta soltanto le famiglie e il territorio lucano.



Donato Rosa



Filcom Confsal Basilicata



