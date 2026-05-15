Si è svolta presso il Salone delle Conferenze di Confindustria a Reggio Calabria la XVI Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri, appuntamento promosso da Federarchitetti che ha riunito istituzioni, professionisti, rappresentanti sindacali e operatori del settore per un confronto sulle strategie necessarie a prevenire gli incidenti sul lavoro e rafforzare la cultura della sicurezza nei cantieri. Tra i partecipanti lucani anche il presidente della sezione di Potenza e consigliere nazionale delegato agli enti bilaterali di Federarchitetti, architetto Giacinto G.M. Indelli, e larchitetto Filippo Sinisgalli, consigliere della Provincia di Potenza e libero professionista, intervenuti nel corso dei lavori dedicati al tema Il Cantiere Pensante. Nel suo intervento, Sinisgalli ha posto lattenzione sulla complessità della gestione della rete viaria provinciale e sulle criticità legate ai cantieri stradali mobili, sottolineando come la sicurezza debba rappresentare un elemento imprescindibile dellattività quotidiana. Gestire circa 2.700 chilometri di strade provinciali significa operare in un cantiere diffuso e permanente  ha dichiarato Sinisgalli  dove ogni intervento, dalla manutenzione ordinaria alle opere più complesse, richiede attenzione rigorosa alle norme e soprattutto alla tutela delle persone che lavorano lungo le arterie stradali. La sicurezza non può essere percepita come un costo accessorio o comprimibile: segnaletica adeguata, dispositivi di protezione e formazione continua rappresentano strumenti essenziali per salvaguardare vite umane. Sinisgalli ha inoltre evidenziato limportanza del rispetto delle prescrizioni previste dal Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 in materia di segnalamento temporaneo e gestione del traffico in presenza di cantieri, dal D.l. 22 gennaio 2019 ha introdotto i criteri minimi di sicurezza per la posa della segnaletica, e da agosto 2024 è in vigore il nuovo Decreto MIT 05/08/2024, il disciplinare tecnico aggiornato per i cantieri in presenza di traffico veicolare, soffermandosi in particolare sul ruolo strategico dei movieri e sul coordinamento operativo nei cantieri itineranti. Troppo spesso  ha aggiunto  nella logica degli appalti si tenta di comprimere le spese legate alla sicurezza per contenere i costi. È un errore grave, perché un cantiere mal organizzato significa esporre lavoratori e cittadini a rischi concreti. Serve invece una cultura della prevenzione fondata sulla responsabilità condivisa e sulla valorizzazione delle imprese virtuose. Sulla stessa linea anche il presidente della sezione potentina di Federarchitetti, Giacinto G.M. Indelli, che ha ribadito la necessità di un impegno comune tra istituzioni, professionisti e imprese. La sicurezza nei cantieri  ha dichiarato Indelli  non può essere affrontata soltanto sotto il profilo normativo o sanzionatorio. Occorre costruire una vera cultura della sicurezza, che coinvolga tutti gli attori della filiera e che metta il lavoratore al centro di ogni processo organizzativo. Le innovazioni tecnologiche e digitali rappresentano oggi un supporto importante, ma restano fondamentali la formazione, la consapevolezza e il rispetto delle regole. Nel corso della giornata è stato inoltre evidenziato come il tema della prevenzione debba continuare a rappresentare una priorità nazionale, anche attraverso il rafforzamento delle attività formative, dei controlli e delle misure premiali per le aziende che investono concretamente nella tutela dei lavoratori.