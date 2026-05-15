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La voce della Politica
|XVI Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri Basilicata protagonista
15/05/2026
|Si è svolta presso il Salone delle Conferenze di Confindustria a Reggio Calabria la XVI Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri, appuntamento promosso da Federarchitetti che ha riunito istituzioni, professionisti, rappresentanti sindacali e operatori del settore per un confronto sulle strategie necessarie a prevenire gli incidenti sul lavoro e rafforzare la cultura della sicurezza nei cantieri. Tra i partecipanti lucani anche il presidente della sezione di Potenza e consigliere nazionale delegato agli enti bilaterali di Federarchitetti, architetto Giacinto G.M. Indelli, e larchitetto Filippo Sinisgalli, consigliere della Provincia di Potenza e libero professionista, intervenuti nel corso dei lavori dedicati al tema Il Cantiere Pensante. Nel suo intervento, Sinisgalli ha posto lattenzione sulla complessità della gestione della rete viaria provinciale e sulle criticità legate ai cantieri stradali mobili, sottolineando come la sicurezza debba rappresentare un elemento imprescindibile dellattività quotidiana. Gestire circa 2.700 chilometri di strade provinciali significa operare in un cantiere diffuso e permanente ha dichiarato Sinisgalli dove ogni intervento, dalla manutenzione ordinaria alle opere più complesse, richiede attenzione rigorosa alle norme e soprattutto alla tutela delle persone che lavorano lungo le arterie stradali. La sicurezza non può essere percepita come un costo accessorio o comprimibile: segnaletica adeguata, dispositivi di protezione e formazione continua rappresentano strumenti essenziali per salvaguardare vite umane. Sinisgalli ha inoltre evidenziato limportanza del rispetto delle prescrizioni previste dal Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 in materia di segnalamento temporaneo e gestione del traffico in presenza di cantieri, dal D.l. 22 gennaio 2019 ha introdotto i criteri minimi di sicurezza per la posa della segnaletica, e da agosto 2024 è in vigore il nuovo Decreto MIT 05/08/2024, il disciplinare tecnico aggiornato per i cantieri in presenza di traffico veicolare, soffermandosi in particolare sul ruolo strategico dei movieri e sul coordinamento operativo nei cantieri itineranti. Troppo spesso ha aggiunto nella logica degli appalti si tenta di comprimere le spese legate alla sicurezza per contenere i costi. È un errore grave, perché un cantiere mal organizzato significa esporre lavoratori e cittadini a rischi concreti. Serve invece una cultura della prevenzione fondata sulla responsabilità condivisa e sulla valorizzazione delle imprese virtuose. Sulla stessa linea anche il presidente della sezione potentina di Federarchitetti, Giacinto G.M. Indelli, che ha ribadito la necessità di un impegno comune tra istituzioni, professionisti e imprese. La sicurezza nei cantieri ha dichiarato Indelli non può essere affrontata soltanto sotto il profilo normativo o sanzionatorio. Occorre costruire una vera cultura della sicurezza, che coinvolga tutti gli attori della filiera e che metta il lavoratore al centro di ogni processo organizzativo. Le innovazioni tecnologiche e digitali rappresentano oggi un supporto importante, ma restano fondamentali la formazione, la consapevolezza e il rispetto delle regole. Nel corso della giornata è stato inoltre evidenziato come il tema della prevenzione debba continuare a rappresentare una priorità nazionale, anche attraverso il rafforzamento delle attività formative, dei controlli e delle misure premiali per le aziende che investono concretamente nella tutela dei lavoratori.
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|La Voce della Politica
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|15/05/2026 - Tumori Vizziello(BCC) siano garantiti i diritti dei pazienti valorizzando il ruolo del volontariato oncologico.
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|15/05/2026 - Cifarelli: interrogazioni su ZES Unica e rischio revoca fondi PNRR per le aree industriali lucane
Il consigliere regionale Roberto Cifarelli ha presentato due interrogazioni consiliari dedicate allo stato della ZES Unica in Basilicata e alla possibile revoca dei finanziamenti PNRR destinati alle infrastrutture industriali strategiche delle aree di Jesce, L...-->continua
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|15/05/2026 - Donato Rosa, Filcom Confsal Basilicata : CALLMAT, il paziente è deceduto: disposta lautopsia
Il segretario regionale della Filcom Confsal Basilicata, Donato Rosa, interviene sulla vertenza Callmat dopo il dibattito politico e sindacale sviluppatosi attorno al futuro dei circa 200 lavoratori coinvolti nella crisi aziendale. Esprimiamo piena solidariet...-->continua
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|15/05/2026 - XVI Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri Basilicata protagonista
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