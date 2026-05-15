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Valutazione di Impatto Ambientale: esito positivo per il tunnel di Pazzano

15/05/2026

Si chiude con esito positivo la Valutazione di Impatto Ambientale: il tunnel di Pazzano supera la prova più difficile. Il decreto relativo alla quarta tratta dellitinerario SalernoPotenzaBari (n. 299 del 13 maggio 2026), firmato dal Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura, ha una validità di 10 anni e segna una svolta decisiva per il potenziamento infrastrutturale della Basilicata.



Un risultato raggiunto al termine di un lungo e determinato percorso politico e istituzionale avviato da tempo.



«Nei giorni scorsi avevamo anticipato che il decreto VIA sarebbe stato emanato nel più breve tempo possibile, e così è stato. Esprimo grande soddisfazione per un provvedimento tuttaltro che scontato, che di fatto apre la fase della cantierizzazione di unopera strategica per i collegamenti tra la Basilicata e le regioni limitrofe», ha dichiarato lassessore Pepe.



«Il decreto, che ha una validità di 10 anni dalla pubblicazione, arriva al termine di unistruttoria complessa e rigorosa, che recepisce il parere favorevole della Commissione Tecnica VIA e VAS e lautorizzazione paesaggistica del Ministero della Cultura. È stato inoltre confermato lesito positivo dello screening di incidenza ambientale, a garanzia del fatto che lopera non determinerà impatti significativi sui siti della Rete Natura 2000, in particolare sullarea Bosco Cupolicchio».



Il progetto di fattibilità tecnico-economica prevede ladeguamento delle infrastrutture esistenti e la realizzazione di nuovi tratti lungo la IV tratta, che si sviluppa dalla zona industriale di Vaglio fino allo svincolo della S.P. Oppido  S.S. 96, per una lunghezza complessiva di circa 18 chilometri, attraversando i comuni di Tolve, Vaglio Basilicata e Oppido Lucano.



Con lottenimento della compatibilità ambientale  ha spiegato Pepe  liter entra ora nella fase operativa attraverso tre passaggi fondamentali già programmati. Si procederà immediatamente con lavvio delle procedure di esproprio e, parallelamente, con la convocazione della Conferenza di servizi. Contestualmente, lassessorato sta lavorando in stretta sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con Anas allindividuazione di lotti funzionali: una strategia finalizzata a suddividere lintervento in segmenti operativi, così da accelerare lavvio dei lavori e la consegna dellopera ai cittadini.



«Lobiettivo - ha concluso Pepe - adesso è avanzare rapidamente verso la fase esecutiva. Monitoreremo con attenzione ogni passaggio affinché i cantieri possano partire nel pieno rispetto del territorio e delle tempistiche previste, trasformando finalmente in realtà unopera attesa da decenni».



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