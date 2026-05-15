-->
|
La voce della Politica
|Valutazione di Impatto Ambientale: esito positivo per il tunnel di Pazzano
15/05/2026
|Si chiude con esito positivo la Valutazione di Impatto Ambientale: il tunnel di Pazzano supera la prova più difficile. Il decreto relativo alla quarta tratta dellitinerario SalernoPotenzaBari (n. 299 del 13 maggio 2026), firmato dal Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura, ha una validità di 10 anni e segna una svolta decisiva per il potenziamento infrastrutturale della Basilicata.
Un risultato raggiunto al termine di un lungo e determinato percorso politico e istituzionale avviato da tempo.
«Nei giorni scorsi avevamo anticipato che il decreto VIA sarebbe stato emanato nel più breve tempo possibile, e così è stato. Esprimo grande soddisfazione per un provvedimento tuttaltro che scontato, che di fatto apre la fase della cantierizzazione di unopera strategica per i collegamenti tra la Basilicata e le regioni limitrofe», ha dichiarato lassessore Pepe.
«Il decreto, che ha una validità di 10 anni dalla pubblicazione, arriva al termine di unistruttoria complessa e rigorosa, che recepisce il parere favorevole della Commissione Tecnica VIA e VAS e lautorizzazione paesaggistica del Ministero della Cultura. È stato inoltre confermato lesito positivo dello screening di incidenza ambientale, a garanzia del fatto che lopera non determinerà impatti significativi sui siti della Rete Natura 2000, in particolare sullarea Bosco Cupolicchio».
Il progetto di fattibilità tecnico-economica prevede ladeguamento delle infrastrutture esistenti e la realizzazione di nuovi tratti lungo la IV tratta, che si sviluppa dalla zona industriale di Vaglio fino allo svincolo della S.P. Oppido S.S. 96, per una lunghezza complessiva di circa 18 chilometri, attraversando i comuni di Tolve, Vaglio Basilicata e Oppido Lucano.
Con lottenimento della compatibilità ambientale ha spiegato Pepe liter entra ora nella fase operativa attraverso tre passaggi fondamentali già programmati. Si procederà immediatamente con lavvio delle procedure di esproprio e, parallelamente, con la convocazione della Conferenza di servizi. Contestualmente, lassessorato sta lavorando in stretta sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con Anas allindividuazione di lotti funzionali: una strategia finalizzata a suddividere lintervento in segmenti operativi, così da accelerare lavvio dei lavori e la consegna dellopera ai cittadini.
«Lobiettivo - ha concluso Pepe - adesso è avanzare rapidamente verso la fase esecutiva. Monitoreremo con attenzione ogni passaggio affinché i cantieri possano partire nel pieno rispetto del territorio e delle tempistiche previste, trasformando finalmente in realtà unopera attesa da decenni».
|
archivio
|La Voce della Politica
|15/05/2026 - M5S. Sosteniamo le bandiere blu con interventi concreti a sostegno del turismo balneare
Sui litorali lucani, dallo Ionio al Tirreno, anche questanno sventolano 5 bandiere blu, quelle ottenute dalle spiagge di Bernalda (Metaponto), Nova Siri, Pisticci, Policoro e Maratea. In tutti i casi si tratta di conferme pluriennali del riconoscimento, conferito dalla FEE ...-->continua
|
|
|15/05/2026 - Sanità. Lacorazza: senza partecipazione è saccheggio
Riceviamo da molte parti, comunità, amministratori e personale sanitario, allarmi e tensioni rispetto alla organizzazione della medicina del territorio e alla continuità assistenziale. Si sta correndo, con molti affanni ed inciampi, per dare corso al consegui...-->continua
|
|
|15/05/2026 - Matera, mensa scolastica: Comune e scuola chiariscono 'nessuna discriminazione, solo mancata prenotazione del servizio'
In merito al comunicato diffuso dallassociazione Famiglia Futura, il Comune di Matera e listituto scolastico coinvolto ritengono necessario precisare alcuni aspetti della vicenda, al fine di ristabilire una corretta rappresentazione dei fatti.
Il ...-->continua
|
|
|15/05/2026 - Tumori Vizziello(BCC) siano garantiti i diritti dei pazienti valorizzando il ruolo del volontariato oncologico.
In Italia 4 milioni di cittadini vivono dopo una diagnosi di tumore, con 390 mila nuove diagnosi di tumore che si registrano ogni anno, eppure diritti fondamentali, sanciti dalla legge e faticosamente conquistati grazie al ruolo straordinario svolto dal volon...-->continua
|
|
|15/05/2026 - Cifarelli: interrogazioni su ZES Unica e rischio revoca fondi PNRR per le aree industriali lucane
Il consigliere regionale Roberto Cifarelli ha presentato due interrogazioni consiliari dedicate allo stato della ZES Unica in Basilicata e alla possibile revoca dei finanziamenti PNRR destinati alle infrastrutture industriali strategiche delle aree di Jesce, L...-->continua
|
|
|15/05/2026 - Donato Rosa, Filcom Confsal Basilicata : CALLMAT, il paziente è deceduto: disposta lautopsia
Il segretario regionale della Filcom Confsal Basilicata, Donato Rosa, interviene sulla vertenza Callmat dopo il dibattito politico e sindacale sviluppatosi attorno al futuro dei circa 200 lavoratori coinvolti nella crisi aziendale. Esprimiamo piena solidariet...-->continua
|
|
|15/05/2026 - XVI Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri Basilicata protagonista
Si è svolta presso il Salone delle Conferenze di Confindustria a Reggio Calabria la XVI Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri, appuntamento promosso da Federarchitetti che ha riunito istituzioni, professionisti, rappresentanti sindacali e operatori ...-->continua
|
|