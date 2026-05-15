Lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, evidenzia la valenza strategica del corso-concorso unico regionale per il reclutamento di Infermieri di Famiglia e Comunità (IFoC).



"La scelta della formula del corso-concorso  spiega Latronico  consente di coniugare procedure di reclutamento trasparenti ed efficaci con percorsi formativi qualificanti di livello post-laurea, assicurando una preparazione uniforme e omogeneamente distribuita sullintero territorio regionale. Il ricorso allutilizzo della procedura del corso-concorso soddisfa i principi di imparzialità, efficienza, efficacia, trasparenza che sono alla base dellazione amministrativa.



Il progetto, approvato e finanziato con fondi comunitari, vede il coinvolgimento diretto in qualità di partner del Formez Pa e dellUniversità degli Studi di Foggia.



"Formare 500 professionisti a fronte di 263 assunzioni  evidenzia lassessore  non risponde a una logica provvisoria, ma a una visione sistemica e di medio-lungo periodo. Questo metodo ci consente di generare competenze diffuse, rafforzare la capacità organizzativa del territorio e creare un impatto strutturale sulla qualità dei servizi e sullo sviluppo socio economico della Basilicata".



La centralità dell'Infermiere di Famiglia e Comunità resta la risposta concreta ai bisogni delle aree interne e dei territori più fragili della regione, garantendo prevenzione e assistenza domiciliare. Il modello adottato si configura come unesperienza avanzata e replicabile, utile a potenziare la capacità delle comunità locali di prevenire e superare anche eventuali emergenze sanitarie grazie ad una rete territoriale coordinata ed efficiente.



"Non ci stiamo semplicemente adeguando a disposizioni normative  conclude Latronico  stiamo costruendo un modello di assistenza moderno e vicino ai cittadini. La sanità del futuro si costruisce investendo sulle persone, sulle competenze e sulla prossimità delle cure. La Basilicata vuole essere protagonista di questo cambiamento.



14/05/2026 Infermieri di comunità, Fials Basilicata: ''Il corso-concorso regionale penalizza i professionisti già formati''