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La voce della Politica
|Latronico su corso-concorso su infermieri
15/05/2026
|Lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, evidenzia la valenza strategica del corso-concorso unico regionale per il reclutamento di Infermieri di Famiglia e Comunità (IFoC).
"La scelta della formula del corso-concorso spiega Latronico consente di coniugare procedure di reclutamento trasparenti ed efficaci con percorsi formativi qualificanti di livello post-laurea, assicurando una preparazione uniforme e omogeneamente distribuita sullintero territorio regionale. Il ricorso allutilizzo della procedura del corso-concorso soddisfa i principi di imparzialità, efficienza, efficacia, trasparenza che sono alla base dellazione amministrativa.
Il progetto, approvato e finanziato con fondi comunitari, vede il coinvolgimento diretto in qualità di partner del Formez Pa e dellUniversità degli Studi di Foggia.
"Formare 500 professionisti a fronte di 263 assunzioni evidenzia lassessore non risponde a una logica provvisoria, ma a una visione sistemica e di medio-lungo periodo. Questo metodo ci consente di generare competenze diffuse, rafforzare la capacità organizzativa del territorio e creare un impatto strutturale sulla qualità dei servizi e sullo sviluppo socio economico della Basilicata".
La centralità dell'Infermiere di Famiglia e Comunità resta la risposta concreta ai bisogni delle aree interne e dei territori più fragili della regione, garantendo prevenzione e assistenza domiciliare. Il modello adottato si configura come unesperienza avanzata e replicabile, utile a potenziare la capacità delle comunità locali di prevenire e superare anche eventuali emergenze sanitarie grazie ad una rete territoriale coordinata ed efficiente.
"Non ci stiamo semplicemente adeguando a disposizioni normative conclude Latronico stiamo costruendo un modello di assistenza moderno e vicino ai cittadini. La sanità del futuro si costruisce investendo sulle persone, sulle competenze e sulla prossimità delle cure. La Basilicata vuole essere protagonista di questo cambiamento.
14/05/2026 Infermieri di comunità, Fials Basilicata: ''Il corso-concorso regionale penalizza i professionisti già formati''
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|La Voce della Politica
|15/05/2026 - M5S. Sosteniamo le bandiere blu con interventi concreti a sostegno del turismo balneare
Sui litorali lucani, dallo Ionio al Tirreno, anche questanno sventolano 5 bandiere blu, quelle ottenute dalle spiagge di Bernalda (Metaponto), Nova Siri, Pisticci, Policoro e Maratea. In tutti i casi si tratta di conferme pluriennali del riconoscimento, conferito dalla FEE ...-->continua
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|15/05/2026 - Sanità. Lacorazza: senza partecipazione è saccheggio
Riceviamo da molte parti, comunità, amministratori e personale sanitario, allarmi e tensioni rispetto alla organizzazione della medicina del territorio e alla continuità assistenziale. Si sta correndo, con molti affanni ed inciampi, per dare corso al consegui...-->continua
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|15/05/2026 - Matera, mensa scolastica: Comune e scuola chiariscono 'nessuna discriminazione, solo mancata prenotazione del servizio'
In merito al comunicato diffuso dallassociazione Famiglia Futura, il Comune di Matera e listituto scolastico coinvolto ritengono necessario precisare alcuni aspetti della vicenda, al fine di ristabilire una corretta rappresentazione dei fatti.
Il ...-->continua
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|15/05/2026 - Tumori Vizziello(BCC) siano garantiti i diritti dei pazienti valorizzando il ruolo del volontariato oncologico.
In Italia 4 milioni di cittadini vivono dopo una diagnosi di tumore, con 390 mila nuove diagnosi di tumore che si registrano ogni anno, eppure diritti fondamentali, sanciti dalla legge e faticosamente conquistati grazie al ruolo straordinario svolto dal volon...-->continua
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|15/05/2026 - Cifarelli: interrogazioni su ZES Unica e rischio revoca fondi PNRR per le aree industriali lucane
Il consigliere regionale Roberto Cifarelli ha presentato due interrogazioni consiliari dedicate allo stato della ZES Unica in Basilicata e alla possibile revoca dei finanziamenti PNRR destinati alle infrastrutture industriali strategiche delle aree di Jesce, L...-->continua
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|15/05/2026 - Donato Rosa, Filcom Confsal Basilicata : CALLMAT, il paziente è deceduto: disposta lautopsia
Il segretario regionale della Filcom Confsal Basilicata, Donato Rosa, interviene sulla vertenza Callmat dopo il dibattito politico e sindacale sviluppatosi attorno al futuro dei circa 200 lavoratori coinvolti nella crisi aziendale. Esprimiamo piena solidariet...-->continua
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|15/05/2026 - XVI Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri Basilicata protagonista
Si è svolta presso il Salone delle Conferenze di Confindustria a Reggio Calabria la XVI Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri, appuntamento promosso da Federarchitetti che ha riunito istituzioni, professionisti, rappresentanti sindacali e operatori ...-->continua
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