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La voce della Politica
|Nota sulla crisi politica lucana del Coordinamento Europa Verde Basilicata
15/05/2026
|La situazione di crisi politica, certificata dal voto contrario sulle Politiche Agricole da parte dellAssessore Cicala, rappresenta il fallimento del centrodestra alla guida della Regione Basilicata. Un voto contrario da parte di un assessore è un fatto senza precedenti, non si può far finta di nulla né ridurre la questione a un mero sgarbo istituzionale.
Si tratta, evidentemente, di una sfiducia politica che apre una crisi seria e conclamata, impossibile da nascondere sotto il tappeto. Minimizzare o tentare di ignorare il problema non lo risolve.
La Basilicata, con tutte le sue drammatiche emergenze, ha bisogno di una guida chiara e autorevole. Anche i recenti dati sul gradimento confermano che il centrodestra non è in grado di governare efficacemente, nonostante il continuo commissariamento romano.
Tutto ciò è anche il frutto dellassenza di un piano strategico, una Sanità in crisi perenne, un agricoltura lucana mai realmente sostenuta da politiche regionali inserite in una visione di transizione ecologica, e bilanci redatti senza una guida condivisa né una direzione politica chiara e univoca. Occorre dire la verità; nonostante le royalties del petrolio peraltro in forte diminuzione il bilancio regionale mostra evidenti fragilità.
Basti pensare che manca del tutto una strategia sul tema della transizione ecologica e sul futuro della Basilicata nel dopo-petrolio. Eppure, le urgenze non possono più attendere.
Continuare a far finta di niente è da irresponsabili nei confronti del popolo lucano. Per queste ragioni
chiediamo con fermezza al Presidente Vito Bardi di prendere atto della crisi politica in corso e di dire
con chiarezza la verità ai cittadini lucani, che non possono continuare ad assistere a questo teatrino.
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archivio
|La Voce della Politica
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"La scelta della formula del corso-concorso spi...-->continua
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|15/05/2026 - M5S, parte in Basilicata il percorso NOVA: a Potenza e Matera il confronto sul programma di governo
Il MoVimento 5 Stelle, su iniziativa del Presidente Giuseppe Conte, avvia un nuovo percorso politico che inaugura una fase inedita: la costruzione condivisa del programma di governo dei prossimi anni.
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|15/05/2026 - Tpl e servizi ferro-gomma, Bochicchio: aspetti da chiarire
Dallaudizione in Commissione di sindacati, Dipartimento regionale Mobilità e rappresentanti istituzionali sul contratto di servizio Trenitalia e sulla gara Tpl per Potenza e Matera sono emerse criticità che richiedono chiarimenti e soluzioni rapide. Lo dich...-->continua
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|15/05/2026 - Cia: a rischio la tenuta economica delle aziende cerealicole
La Cia Basilicata lancia lallarme sulla crisi del comparto cerealicolo lucano, stretto tra il crollo delle quotazioni del grano duro, laumento vertiginoso dei costi di produzione e le conseguenze dellaccordo commerciale Ue-Mercosur. Una situazione che, seco...-->continua
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|15/05/2026 - Basilicata. Vertenza Callmat, Cupparo replica a M5S
Dichiarazione dellassessore regionale alle Politiche di Sviluppo, Francesco Cupparo.
Come al solito, si leggono su alcuni articoli di giornale ricostruzioni parziali e affermazioni propagandistiche delle consigliere regionali del Movimento Cinque St...-->continua
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|14/05/2026 - Chiorazzo e Vizziello (BCC): progetto SI FA, 30 milioni, la Regione chiarisca
Quello che oggi intendiamo denunciare è il diverso e contraddittorio atteggiamento assunto dalla Regione Basilicata su due progetti strategici finanziati nellambito della medesima misura nazionale.
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