La situazione di crisi politica, certificata dal voto contrario sulle Politiche Agricole da parte dellAssessore Cicala, rappresenta il fallimento del centrodestra alla guida della Regione Basilicata. Un voto contrario da parte di un assessore è un fatto senza precedenti, non si può far finta di nulla né ridurre la questione a un mero sgarbo istituzionale.

Si tratta, evidentemente, di una sfiducia politica che apre una crisi seria e conclamata, impossibile da nascondere sotto il tappeto. Minimizzare o tentare di ignorare il problema non lo risolve.

La Basilicata, con tutte le sue drammatiche emergenze, ha bisogno di una guida chiara e autorevole. Anche i recenti dati sul gradimento confermano che il centrodestra non è in grado di governare efficacemente, nonostante il continuo commissariamento romano.

Tutto ciò è anche il frutto dellassenza di un piano strategico, una Sanità in crisi perenne, un agricoltura lucana mai realmente sostenuta da politiche regionali inserite in una visione di transizione ecologica, e bilanci redatti senza una guida condivisa né una direzione politica chiara e univoca. Occorre dire la verità; nonostante le royalties del petrolio  peraltro in forte diminuzione  il bilancio regionale mostra evidenti fragilità.

Basti pensare che manca del tutto una strategia sul tema della transizione ecologica e sul futuro della Basilicata nel dopo-petrolio. Eppure, le urgenze non possono più attendere.

Continuare a far finta di niente è da irresponsabili nei confronti del popolo lucano. Per queste ragioni

chiediamo con fermezza al Presidente Vito Bardi di prendere atto della crisi politica in corso e di dire

con chiarezza la verità ai cittadini lucani, che non possono continuare ad assistere a questo teatrino.

