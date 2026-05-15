Il MoVimento 5 Stelle, su iniziativa del Presidente Giuseppe Conte, avvia un nuovo percorso politico che inaugura una fase inedita: la costruzione condivisa del programma di governo dei prossimi anni.







Un processo aperto che coinvolgerà cittadini, territori e società civile, rimettendo al centro lascolto reale e la partecipazione concreta. In Basilicata liniziativa NOVA si svolgerà sabato, 16 maggio, a Potenza presso lArt Restaurant (Verderuolo); a Matera presso Unahotels Mh (borgo Venusio).







Nella tappa di Potenza saranno presenti: Christian Giordano (Coordinatore regionale M5s); Arnaldo Lomuti (Deputato M5s); Rosanna Giardiello (responsabile Ost locale). Nella tappa di Matera saranno presenti: Viviana Verri (Consigliera regionale M5s) e Leo Rubino (Coordinatore provinciale M5s Mt).







Lingresso per la stampa è aperto e libero nella fascia oraria che va dalle 10.00 alle 11.00, durante la prima fase dei lavori.







La domanda da cui tutto prende forma è semplice quanto ambiziosa: Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani?







Nessun palco, nessuna gerarchia, nessuna intermediazione: solo spazi di confronto aperti a tutti. Saranno i cittadini i veri protagonisti. Proporranno i temi, si confronteranno in gruppi di lavoro e costruiranno proposte concrete. Ogni contributo verrà raccolto e restituito in report immediati, condivisi con tutti i partecipanti, così da rendere la partecipazione reale, ma soprattutto misurabile.







Ciò che rende questo percorso davvero innovativo è la sua capacità di ribaltare gli schemi tradizionali delle classiche assemblee politiche. A decidere non sarà una minoranza. Ogni cittadino avrà la possibilità di proporre temi che considera prioritari. Allo stesso tempo, la partecipazione è libera e attiva. Ognuno potrà scegliere dove e come dare il proprio contributo, senza vincoli o percorsi predefiniti.







Tutte le voci avranno lo stesso peso e lo stesso spazio. Lappuntamento è, quindi, a Potenza e Matera con NOVA  Basilicata, il nostro grande e importante evento regionale, e costruire insieme il programma di Governo.