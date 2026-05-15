-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

M5S, parte in Basilicata il percorso NOVA: a Potenza e Matera il confronto sul programma di governo

15/05/2026

Il MoVimento 5 Stelle, su iniziativa del Presidente Giuseppe Conte, avvia un nuovo percorso politico che inaugura una fase inedita: la costruzione condivisa del programma di governo dei prossimi anni.



Un processo aperto che coinvolgerà cittadini, territori e società civile, rimettendo al centro lascolto reale e la partecipazione concreta. In Basilicata liniziativa NOVA si svolgerà sabato, 16 maggio, a Potenza presso lArt Restaurant (Verderuolo); a Matera presso Unahotels Mh (borgo Venusio).



Nella tappa di Potenza saranno presenti: Christian Giordano (Coordinatore regionale M5s); Arnaldo Lomuti (Deputato M5s); Rosanna Giardiello (responsabile Ost locale). Nella tappa di Matera saranno presenti: Viviana Verri (Consigliera regionale M5s) e Leo Rubino (Coordinatore provinciale M5s Mt).



Lingresso per la stampa è aperto e libero nella fascia oraria che va dalle 10.00 alle 11.00, durante la prima fase dei lavori.



La domanda da cui tutto prende forma è semplice quanto ambiziosa: Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani?



Nessun palco, nessuna gerarchia, nessuna intermediazione: solo spazi di confronto aperti a tutti. Saranno i cittadini i veri protagonisti. Proporranno i temi, si confronteranno in gruppi di lavoro e costruiranno proposte concrete. Ogni contributo verrà raccolto e restituito in report immediati, condivisi con tutti i partecipanti, così da rendere la partecipazione reale, ma soprattutto misurabile.



Ciò che rende questo percorso davvero innovativo è la sua capacità di ribaltare gli schemi tradizionali delle classiche assemblee politiche. A decidere non sarà una minoranza. Ogni cittadino avrà la possibilità di proporre temi che considera prioritari. Allo stesso tempo, la partecipazione è libera e attiva. Ognuno potrà scegliere dove e come dare il proprio contributo, senza vincoli o percorsi predefiniti.



Tutte le voci avranno lo stesso peso e lo stesso spazio. Lappuntamento è, quindi, a Potenza e Matera con NOVA  Basilicata, il nostro grande e importante evento regionale, e costruire insieme il programma di Governo.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
15/05/2026 - Latronico su corso-concorso su infermieri

Lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, evidenzia la valenza strategica del corso-concorso unico regionale per il reclutamento di Infermieri di Famiglia e Comunità (IFoC).

"La scelta della formula del corso-concorso  spi...-->continua
15/05/2026 - Nota sulla crisi politica lucana del Coordinamento Europa Verde Basilicata

La situazione di crisi politica, certificata dal voto contrario sulle Politiche Agricole da parte dellAssessore Cicala, rappresenta il fallimento del centrodestra alla guida della Regione Basilicata. Un voto contrario da parte di un assessore è un fatto senza...-->continua
15/05/2026 - M5S, parte in Basilicata il percorso NOVA: a Potenza e Matera il confronto sul programma di governo

Il MoVimento 5 Stelle, su iniziativa del Presidente Giuseppe Conte, avvia un nuovo percorso politico che inaugura una fase inedita: la costruzione condivisa del programma di governo dei prossimi anni.



Un processo aperto che coinvolgerà citt...-->continua
15/05/2026 - Tpl e servizi ferro-gomma, Bochicchio: aspetti da chiarire

Dallaudizione in Commissione di sindacati, Dipartimento regionale Mobilità e rappresentanti istituzionali sul contratto di servizio Trenitalia e sulla gara Tpl per Potenza e Matera sono emerse criticità che richiedono chiarimenti e soluzioni rapide. Lo dich...-->continua
15/05/2026 - Cia: a rischio la tenuta economica delle aziende cerealicole

La Cia Basilicata lancia lallarme sulla crisi del comparto cerealicolo lucano, stretto tra il crollo delle quotazioni del grano duro, laumento vertiginoso dei costi di produzione e le conseguenze dellaccordo commerciale Ue-Mercosur. Una situazione che, seco...-->continua
15/05/2026 - Basilicata. Vertenza Callmat, Cupparo replica a M5S

Dichiarazione dellassessore regionale alle Politiche di Sviluppo, Francesco Cupparo.

Come al solito, si leggono su alcuni articoli di giornale ricostruzioni parziali e affermazioni propagandistiche delle consigliere regionali del Movimento Cinque St...-->continua
14/05/2026 - Chiorazzo e Vizziello (BCC): progetto SI FA, 30 milioni, la Regione chiarisca

Quello che oggi intendiamo denunciare è il diverso e contraddittorio atteggiamento assunto dalla Regione Basilicata su due progetti strategici finanziati nellambito della medesima misura nazionale.



Lo dichiarano il Vice Presidente del Co...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo