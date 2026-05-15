Dallaudizione in Commissione di sindacati, Dipartimento regionale Mobilità e rappresentanti istituzionali sul contratto di servizio Trenitalia e sulla gara Tpl per Potenza e Matera sono emerse criticità che richiedono chiarimenti e soluzioni rapide. Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-LBp, Antonio Bochicchio.



Il nodo principale  prosegue Bochicchio  riguarda il cambio di appalto del trasporto pubblico locale nei due capoluoghi in vista della scadenza del primo luglio. Da quanto riportato in Commissione dalle organizzazioni dei lavoratori del settore, l'azienda Miccolis avrebbe comunicato di non poter sottoscrivere il contratto con il Comune di Potenza in presenza di riduzioni di chilometri e risorse. Per Matera la gara è stata aggiudicata alla seconda classificata, Dover, dopo che la stessa società Miccolis, pur risultando aggiudicataria in entrambi i bacini, ha ottenuto laffidamento a Potenza in applicazione del principio dellunico bacino operativo. Per Matera si valuta lavvio del nuovo affidamento dal primo gennaio, per garantire il subentro e il rispetto della clausola sociale. A Potenza il Comune segnala invece limpossibilità di coprire integralmente gli impegni economici, a causa di una pesante situazione debitoria che ha determinato già alcuni tagli. Senza ulteriori risorse regionali il contratto rischia di non essere firmato e dal primo luglio il servizio potrebbe non proseguire neppure in proroga.



La priorità  sottolinea Bochicchio  deve essere la tutela dei lavoratori e della qualità del servizio, attraverso un confronto tra Regione e Comuni. I problemi sono differenti, per Potenza soprattutto finanziari, mentre per Matera resta da verificare la disponibilità di Miccolis ad accompagnare la transizione fino al primo gennaio. In mancanza di unintesa tra le parti occorrerà coinvolgere il prefetto per evitare interruzioni di servizi essenziali e garantire ai cittadini i loro diritti.



Sul trasporto ferroviario sostitutivo su gomma  conclude Bochicchio  restano da chiarire i subaffidamenti tra Bus Italia e aziende locali, perché ai lavoratori non sarebbero garantiti gli stessi standard contrattuali. È positivo che il Dipartimento regionale abbia chiesto a Trenitalia il dettaglio dei costi 2025, compresi i subaffidamenti. Resta centrale il tema della governance del trasporto ferroviario lucano. Come abbiamo già detto in altra sede, serve una direzione autonoma Basilicata per valorizzare il territorio e superare la dipendenza dalla Puglia sia sul piano organizzativo sia su quello produttivo. Una gestione e produzione diretta in capo alla Basilicata, con uno sviluppo a regime di circa 2,5 milioni di chilometri ferroviari, è ampiamente giustificata e garantirebbe anche ricadute occupazionali per il nostro territorio. Su questo punto registriamo la convergenza del Dipartimento, e questa non può che essere unottima notizia.



