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Cia: a rischio la tenuta economica delle aziende cerealicole

15/05/2026

La Cia Basilicata lancia lallarme sulla crisi del comparto cerealicolo lucano, stretto tra il crollo delle quotazioni del grano duro, laumento vertiginoso dei costi di produzione e le conseguenze dellaccordo commerciale Ue-Mercosur. Una situazione che, secondo lorganizzazione agricola, rischia di compromettere la tenuta economica delle aziende agricole e di mettere in discussione la qualità e la sicurezza delle produzioni agroalimentari italiane.

Il settore agricolo italiano, infatti, sta attraversando una fase di profonda criticità, con i prezzi dei cereali fermi al palo. Secondo i dati Ismea relativi ai primi mesi del 2026, le quotazioni del grano duro in Italia oscillano tra i 250 e i 300 euro a tonnellata, livelli che non consentono alle imprese agricole di coprire i costi di produzione, aumentati mediamente dell80% negli ultimi anni. Una stagnazione che mette a rischio la sopravvivenza stessa delle aziende cerealicole.

Ad aggravare il quadro è lentrata in vigore, seppur in via provvisoria dal 1° maggio 2026, dellaccordo Ue-Mercosur, che facilita limportazione di prodotti agricoli dal Sud America, compreso il frumento argentino, con dazi ridotti o azzerati. Cia  Agricoltori Italiani ribadisce la propria forte contrarietà a unintesa che, secondo lorganizzazione, non prevede clausole di salvaguardia sufficienti a tutelare i produttori italiani dalla concorrenza di Paesi che utilizzano standard ambientali e sanitari diversi da quelli europei, con limpiego di sostanze vietate in Europa e coltivazioni OGM.

Paghiamo sempre noi  denuncia Saverio Carlucci, dirigente Cia Lavello . La situazione già molto precaria del settore cerealicolo è stata aggravata dallo scellerato accordo commerciale Ue-Mercosur che va sospeso immediatamente. Nonostante le notizie di gravissime problematiche sanitarie continua lapprodo di navi dal Sud America. Dopo un lungo periodo di stagnazione le quotazioni del cereale nobile, il grano duro, hanno ripreso a scendere, mentre i prezzi finali di pasta e pane registrano aumenti enormi. La campagna cerealicola ormai prossima si annuncia una delle peggiori di sempre dal punto di vista commerciale.

Carlucci evidenzia inoltre come la Commissione unica nazionale del grano duro non sia ancora riuscita a stabilizzare il mercato, mentre si profilano possibili tensioni tra produttori e stoccatori che potrebbero aggravare ulteriormente i rapporti lungo la filiera. La politica  aggiunge  faccia finalmente vedere come intende tutelare davvero il made in Italy. Questo è il momento delle scelte concrete. Anche gli agricoltori devono assumere posizioni forti, perché il nostro futuro è seriamente in pericolo. Il tempo delle parole è finito: bisogna agire tutti insieme. Mangiare sano significa mangiare italiano.

Sul tema interviene anche Leonardo Moscaritolo, presidente regionale Cia, che richiama lurgenza di ripensare il sistema di formazione del valore nella filiera cerealicola. Grano italiano, valore altrove: un sistema da ripensare  sottolinea  è la sintesi perfetta di ciò che sta vivendo il comparto. In una filiera di eccellenza dellagroalimentare italiano come quella grano-pasta, con un export che supera i 4 miliardi di euro lanno, resta inaccettabile la scarsa attenzione riservata agli agricoltori nella distribuzione del valore.

Moscaritolo ricorda che lItalia, con oltre 1,2 milioni di ettari coltivati, è il primo Paese europeo per superfici di grano duro e il secondo produttore mondiale dopo il Canada, con circa 200 mila agricoltori impegnati nel settore. Eppure oggi il grano duro viene pagato meno rispetto a quindici anni fa, mentre i costi di produzione sono esplosi e i produttori devono fare i conti anche con i cambiamenti climatici e limport massiccio.

Per il presidente regionale di Cia Basilicata occorre rafforzare le filiere locali, garantire trasparenza nei meccanismi di formazione del prezzo e costruire modelli più equi e sostenibili, capaci di tenere insieme redditività agricola, qualità delle produzioni e sviluppo dei territori. Da qui la richiesta di convocare il tavolo nazionale di filiera sul grano presso il Ministero dellAgricoltura e lauspicio che limminente entrata in vigore di Granaio Italia, il registro telematico delle giacenze cerealicole, possa contribuire a rendere più trasparenti le dinamiche di mercato.

Cia Basilicata ribadisce infine la necessità di rafforzare i controlli lungo tutta la filiera agroalimentare, per impedire che prodotti privi di tracciabilità o conservati in condizioni non idonee possano entrare nel mercato italiano, danneggiando le imprese agricole nazionali e mettendo a rischio la salute dei consumatori.




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