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La voce della Politica
|Odg Amendola, Lacorazza: Petrolio lucano nel dibattito nazionale
14/05/2026
|L'intervento dell'onorevole Amendola in Parlamento e l'ordine del giorno da lui proposto e approvato dalla Camera dei Deputati, ha il merito non solo di porre il tema dei crescenti e insostenibili costi che riguardano i cittadini e le aziende agricole rispetto al peso dei carburanti, ma ancora di più, con passione e precisione, il merito di porre il tema del petrolio in Basilicata, in un momento internazionale complesso come quello che stiamo vivendo. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
E tuttavia questo è proprio questo il tema rilevante, perché, a scadenza della concessione Eni-Shell nel 2029, e per quello che sta accadendo rispetto allutilizzo delle risorse, anche per responsabilità del Governo regionale per coprire il deficit in sanità e gli squilibri di bilancio, si pone nello stesso tempo la grande questione del debito del Paese verso la Basilicata.
L'abbiamo già detto in più di qualche occasione, questo dibattito deve essere al centro del Consiglio regionale, perché ovviamente tutto il tema dei permessi di ricerca che sono in atto e ciò che significa la definizione delle intese, anche sui singoli permessi di ricerca in Basilicata, non può restare sotto silenzio. Lo affermiamo da tempo, con il dovuto rispetto conclude Lacorazza - ma non si può ancora ritardare, la questione del petrolio dei permessi di ricerca in Basilicata va posta al centro del Consiglio regionale e del dibattito nazionale, e va fatto subito per essere protagonisti e non subire decisioni dallalto.
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