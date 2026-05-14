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La voce della Politica

Odg Amendola, Lacorazza: Petrolio lucano nel dibattito nazionale

14/05/2026

L'intervento dell'onorevole Amendola in Parlamento e l'ordine del giorno da lui proposto e approvato dalla Camera dei Deputati, ha il merito non solo di porre il tema dei crescenti e insostenibili costi che riguardano i cittadini e le aziende agricole rispetto al peso dei carburanti, ma ancora di più, con passione e precisione, il merito di porre il tema del petrolio in Basilicata, in un momento internazionale complesso come quello che stiamo vivendo. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

E tuttavia questo è proprio questo il tema rilevante, perché, a scadenza della concessione Eni-Shell nel 2029, e per quello che sta accadendo rispetto allutilizzo delle risorse, anche per responsabilità del Governo regionale per coprire il deficit in sanità e gli squilibri di bilancio, si pone nello stesso tempo la grande questione del debito del Paese verso la Basilicata.

L'abbiamo già detto in più di qualche occasione, questo dibattito deve essere al centro del Consiglio regionale, perché ovviamente tutto il tema dei permessi di ricerca che sono in atto e ciò che significa la definizione delle intese, anche sui singoli permessi di ricerca in Basilicata, non può restare sotto silenzio. Lo affermiamo da tempo, con il dovuto rispetto  conclude Lacorazza - ma non si può ancora ritardare, la questione del petrolio dei permessi di ricerca in Basilicata va posta al centro del Consiglio regionale e del dibattito nazionale, e va fatto subito per essere protagonisti e non subire decisioni dallalto.



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