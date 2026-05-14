Il disegno di legge proposto dal governo regionale di modifica della L.R. n. 24/2007, Norme per lassegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, contiene obiettivi condivisibili sul piano della semplificazione amministrativa e della riduzione dei tempi di assegnazione degli alloggi, ma presenta anche aspetti critici che meritano attenzione. Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-LBp, Antonio Bochicchio, che aggiunge:



Le finalità dello strumento sono apprezzabili perché puntano a rendere più rapido il percorso che va dalla pubblicazione del bando alla consegna dellalloggio, eliminando passaggi burocratici superflui e rendendo il sistema più snello ed efficace. È positiva anche la possibilità attribuita ai sindaci, nei casi eccezionali di sgombero dovuti a incendi, dissesto idrogeologico o altre emergenze, di assegnare temporaneamente un alloggio ERP fino a 12 mesi, in deroga alla graduatoria ordinaria, per garantire una risposta immediata alle famiglie coinvolte. Condividiamo anche lobiettivo di alleggerire procedure troppo lente che spesso penalizzano proprio le famiglie più fragili e chi vive situazioni di disagio abitativo. Così come riteniamo utile la previsione che consente agli assegnatari di effettuare direttamente piccoli interventi di manutenzione ordinaria, rendendo più concreto ed effettivo il diritto alla casa.



Tuttavia  evidenzia Bochicchio  sono fondate le osservazioni espresse dalle organizzazioni sindacali sulla soppressione delle Commissioni provinciali alloggi. Pur comprendendo la necessità di accelerare i procedimenti, eliminare questi organismi rischia di indebolire un importante presidio di garanzia, controllo e mediazione, anche perché presieduti da una figura terza come un magistrato. Inoltre, le Commissioni comunali potrebbero non essere ancora nelle condizioni di assorbire pienamente tutte le funzioni previste. Anche sulla scelta di effettuare controlli a campione sulle autocertificazioni è necessario un approfondimento. Ridurre i tempi è giusto, ma bisogna evitare possibili zone dombra. Allo stesso tempo occorre aggiornare i criteri di assegnazione degli alloggi, utilizzando lIsee come strumento più aderente alle reali condizioni economiche delle famiglie e valutando anche, come proposto dai sindacati, lintroduzione di un coefficiente Basilicata che tenga conto delle peculiarità sociali ed economiche della regione.



Lobiettivo  conclude Bochicchio  deve essere quello di trovare un equilibrio tra semplificazione e tutele, mantenendo adeguati strumenti di garanzia per i cittadini senza rinunciare alla necessità di rendere più rapido ed efficiente il sistema delle assegnazioni ERP.