-->
|
La voce della Politica
|Infermieri di comunità, Fials Basilicata: ''Il corso-concorso regionale penalizza i professionisti già formati''
14/05/2026
|Il Segretario Fials Basilicata Giovanni Sciannarella con una nota esprime forte preoccupazione rispetto allannuncio relativo al corso-concorso unico per 500 infermieri di comunità promosso dalla Regione Basilicata e annunciato dallassessore regionale Cosimo Latronico.
Come Fials Basilicata siamo perplessi rispetto a questa nuova modalità concorsuale, siamo i primi a chiedere assunzioni e concorsi ma le regole devono essere chiare secondo i principi di economicità, trasparenza ed efficienza.
Se fosse confermata anche dai relativi bandi concorsuali la procedura annunciata a mezzo stampa, potrebbe presentare delle criticità in termini di legittimità, infatti appare priva di un chiaro fondamento normativo, poiché richiama impropriamente larticolo 28 del Decreto Legislativo 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), norma che disciplina esclusivamente il reclutamento dei dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, e che non può essere estesa al personale del comparto sanitario.
Le procedure di reclutamento del personale infermieristico sono invece regolate dallarticolo 35 dello stesso Decreto Legislativo 165/2001, che definisce modalità ordinarie, trasparenti e selettive per laccesso al pubblico impiego.
Inoltre, il modello prospettato dalla Regione rischia di penalizzare fortemente, gli infermieri che hanno già conseguito specifici Master universitari nellambito della sanità territoriale e dellassistenza di comunità e soprattutto il personale già in servizio presso le aziende sanitarie ASM e ASP che ha maturato esperienza professionale e che ha già espresso, o potrebbe esprimere, disponibilità a lavorare nelle Case di Comunità e negli Ospedali di Comunità.
È incomprensibile immaginare un percorso unico di formazione preliminare senza valorizzare competenze già esistenti allinterno del Servizio Sanitario Regionale.
La Fials Basilicata ritiene invece che il percorso corretto debba prevedere, lattivazione di procedure concorsuali ordinarie nel pieno rispetto del D.Lgs. 165/2001, la prioritaria valorizzazione e mobilità del personale già dipendente delle aziende sanitarie regionali e la successiva formazione specialistica del personale selezionato, evitando inutili duplicazioni e sprechi di risorse pubbliche.
Secondo quanto annunciato, loperazione comporterebbe un investimento superiore ai 6 milioni di euro. Una cifra enorme che, se mal gestita, rischia di trasformarsi nellennesimo spreco a carico della collettività lucana.
La vera sfida non è inventare procedure straordinarie prive di riferimenti normativi, ma rafforzare concretamente il sistema sanitario territoriale attraverso assunzioni regolari, valorizzazione delle professionalità già presenti e investimenti realmente utili ai cittadini e agli operatori sanitari.
La Fials Basilicata continuerà a vigilare affinché il reclutamento del personale sanitario avvenga nel rispetto della legge, della meritocrazia e della dignità professionale degli infermieri lucani.
|
archivio
|La Voce della Politica
|14/05/2026 - Odg Amendola, Lacorazza: Petrolio lucano nel dibattito nazionale
L'intervento dell'onorevole Amendola in Parlamento e l'ordine del giorno da lui proposto e approvato dalla Camera dei Deputati, ha il merito non solo di porre il tema dei crescenti e insostenibili costi che riguardano i cittadini e le aziende agricole rispetto al peso dei c...-->continua
|
|
|14/05/2026 - Matera. Sciopero generale USI del 18 maggio: possibili disservizi nella raccolta rifiuti, garantiti i servizi essenzial
Si informa la cittadinanza che, a seguito della proclamazione dello sciopero generale nazionale da parte della Confederazione sindacale USI (Unione Sindacale Italiana) per la giornata di lunedì 18 maggio 2026, potranno verificarsi disservizi nei servizi di rac...-->continua
|
|
|14/05/2026 - ERP, Bochicchio: semplificare senza ridurre le garanzie
Il disegno di legge proposto dal governo regionale di modifica della L.R. n. 24/2007, Norme per lassegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, contiene obiettivi condivisibili sul pia...-->continua
|
|
|14/05/2026 - UIL FP: avviata la stagione dei rinnovi dei contratti integrativi negli enti locali
La UIL FP ha formalmente avviato la stagione del rinnovo dei contratti integrativi negli enti locali, presso i Comuni la Regione, la Provincia e gli enti strumentali, tra cui ALSIA,ATER,EGRIB,APT, attraverso linvio delle piattaforme rivendicative alle amminis...-->continua
|
|
|14/05/2026 - Quartiere Bucaletto, il Consiglio approva Odg Lacorazza
Il Consiglio regionale, nel corso della riunione di ieri, ha approvato allunanimità lordine del giorno a firma Lacorazza che impegna il presidente della Giunta e la Giunta regionale ad attivare, in tempi brevi, un tavolo di confronto istituzionale con il Com...-->continua
|
|
|14/05/2026 - Castelluccio Superiore accoglie il Giro dItalia: ''Una giornata storica che accende orgoglio e speranza''
«Quello che si è visto oggi a Castelluccio Superiore non nasce dallimprovvisazione ha dichiarato il Sindaco Franco Limongi. I nostri cittadini hanno abbellito il paese con uno slancio che mi ha commosso. Strade e balconi adornati di rosa, bandiere, fiori:...-->continua
|
|
|14/05/2026 - Infermieri di comunità, Fials Basilicata: ''Il corso-concorso regionale penalizza i professionisti già formati''
Il Segretario Fials Basilicata Giovanni Sciannarella con una nota esprime forte preoccupazione rispetto allannuncio relativo al corso-concorso unico per 500 infermieri di comunità promosso dalla Regione Basilicata e annunciato dallassessore regionale Cosimo ...-->continua
|
|