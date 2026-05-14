Il Segretario Fials Basilicata Giovanni Sciannarella con una nota esprime forte preoccupazione rispetto allannuncio relativo al corso-concorso unico per 500 infermieri di comunità promosso dalla Regione Basilicata e annunciato dallassessore regionale Cosimo Latronico.



Come Fials Basilicata siamo perplessi rispetto a questa nuova modalità concorsuale, siamo i primi a chiedere assunzioni e concorsi ma le regole devono essere chiare secondo i principi di economicità, trasparenza ed efficienza.

Se fosse confermata anche dai relativi bandi concorsuali la procedura annunciata a mezzo stampa, potrebbe presentare delle criticità in termini di legittimità, infatti appare priva di un chiaro fondamento normativo, poiché richiama impropriamente larticolo 28 del Decreto Legislativo 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), norma che disciplina esclusivamente il reclutamento dei dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, e che non può essere estesa al personale del comparto sanitario.

Le procedure di reclutamento del personale infermieristico sono invece regolate dallarticolo 35 dello stesso Decreto Legislativo 165/2001, che definisce modalità ordinarie, trasparenti e selettive per laccesso al pubblico impiego.

Inoltre, il modello prospettato dalla Regione rischia di penalizzare fortemente, gli infermieri che hanno già conseguito specifici Master universitari nellambito della sanità territoriale e dellassistenza di comunità e soprattutto il personale già in servizio presso le aziende sanitarie ASM e ASP che ha maturato esperienza professionale e che ha già espresso, o potrebbe esprimere, disponibilità a lavorare nelle Case di Comunità e negli Ospedali di Comunità.

È incomprensibile immaginare un percorso unico di formazione preliminare senza valorizzare competenze già esistenti allinterno del Servizio Sanitario Regionale.

La Fials Basilicata ritiene invece che il percorso corretto debba prevedere, lattivazione di procedure concorsuali ordinarie nel pieno rispetto del D.Lgs. 165/2001, la prioritaria valorizzazione e mobilità del personale già dipendente delle aziende sanitarie regionali e la successiva formazione specialistica del personale selezionato, evitando inutili duplicazioni e sprechi di risorse pubbliche.

Secondo quanto annunciato, loperazione comporterebbe un investimento superiore ai 6 milioni di euro. Una cifra enorme che, se mal gestita, rischia di trasformarsi nellennesimo spreco a carico della collettività lucana.

La vera sfida non è inventare procedure straordinarie prive di riferimenti normativi, ma rafforzare concretamente il sistema sanitario territoriale attraverso assunzioni regolari, valorizzazione delle professionalità già presenti e investimenti realmente utili ai cittadini e agli operatori sanitari.

La Fials Basilicata continuerà a vigilare affinché il reclutamento del personale sanitario avvenga nel rispetto della legge, della meritocrazia e della dignità professionale degli infermieri lucani.