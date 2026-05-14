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La voce della Politica
|Basilicata. Giunta regionale, approvati provvedimenti su foreste, fauna, formazione e cooperazione internazionale
14/05/2026
|«Le deliberazioni approvate nelle scorse ore dalla Giunta regionale confermano una visione che mette insieme tutela del territorio, gestione sostenibile delle risorse naturali, rafforzamento delle competenze e apertura della Basilicata verso nuove relazioni nazionali e internazionali. Sono scelte che riguardano direttamente il futuro delle nostre comunità, delle aree interne e del sistema agricolo e forestale regionale».
Lo dichiara lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, a margine dei provvedimenti approvati dalla Giunta regionale su impulso dellassessorato alle Politiche agricole.
Tra i principali atti approvati figura il nuovo Calendario Venatorio regionale 2026/2027, elaborato nel rispetto della normativa nazionale ed europea e sulla base dei pareri acquisiti dallISPRA e dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale.
Il calendario definisce periodi, specie cacciabili, giornate di caccia, limiti di carniere, modalità di addestramento dei cani e utilizzo del tesserino venatorio anche in formato digitale tramite applicazione dedicata.
«Abbiamo lavorato per garantire equilibrio tra tutela della fauna, sostenibilità ambientale, rispetto delle norme e tradizioni legate al mondo venatorio, assicurando al tempo stesso certezza operativa e chiarezza per tutti gli operatori del settore», sottolinea Cicala.
La Giunta ha inoltre approvato il Regolamento delle Zone di Addestramento e Allenamento dei Cani da Caccia e delle gare cinofile (ZAC), che disciplina costituzione, gestione e funzionamento delle aree dedicate alladdestramento, alle prove cinofile e alle attività collegate.
Il provvedimento aggiorna un quadro regolatorio importante per una gestione ordinata e controllata delle attività cinofile sul territorio regionale.
Via libera anche alladesione della Regione Basilicata alla seconda edizione del progetto nazionale For.Italy Formazione forestale per lItalia, promosso in raccordo con il Ministero dellAgricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
La nuova fase del progetto punta a rafforzare ulteriormente la qualificazione professionale nel comparto forestale attraverso corsi di formazione, aggiornamento degli istruttori, attività divulgative e campagne dedicate alla sicurezza nei cantieri forestali.
Nella precedente esperienza la Basilicata aveva coinvolto decine di operatori del settore, formando istruttori forestali lucani e contribuendo alla crescita delle competenze delle imprese boschive regionali.
«Investire nella formazione forestale significa aumentare sicurezza, qualità del lavoro e capacità di gestione sostenibile del nostro patrimonio boschivo, che rappresenta una risorsa strategica per la Basilicata», evidenzia lassessore.
Approvate inoltre le disposizioni attuative regionali e lavviso pubblico per il riconoscimento dei prestatori di servizi di consulenza aziendale in agricoltura, in attuazione del decreto ministeriale del 19 febbraio 2025.
Il provvedimento definisce requisiti, modalità operative e procedure per il riconoscimento dei soggetti che offriranno consulenza alle imprese agricole lucane, con lobiettivo di accompagnare innovazione, competitività e capacità di accesso alle opportunità del sistema agricolo regionale.
Nel corso della seduta è stato inoltre dato impulso a iniziative di cooperazione e collaborazione internazionale che rafforzano il posizionamento della Basilicata nel Mediterraneo e nei percorsi di partenariato legati allo sviluppo agricolo, forestale e rurale, consolidando relazioni istituzionali e progettuali anche con altri territori europei, tra cui la Grecia.
«La Basilicata continua a costruire una politica agricola e forestale che unisce tradizione e innovazione, tutela ambientale, formazione, cooperazione e sviluppo territoriale. Ogni scelta compiuta guarda non soltanto ai singoli comparti, ma alla qualità della vita delle comunità lucane e alla capacità della nostra regione di affrontare con maggiore forza le sfide future», conclude Cicala.
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