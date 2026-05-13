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La voce della Politica
|Futuro Nazionale conquista anche Acerenza
13/05/2026
|Continua la crescita di Futuro Nazionale, il movimento politico ispirato al generale Roberto Vannacci, che rafforza ulteriormente la propria presenza in Basilicata con la nascita del Comitato Costituente di Acerenza (PZ), contrassegnato con il numero 858.
A guidare il nuovo presidio territoriale sarà Canio DAndria, che avrà il compito di coordinare le attività politiche e organizzative del movimento nellantica città lucana.
Ho deciso di aderire con convinzione a Futuro Nazionale dichiara Canio DAndria perché credo che oggi ci sia bisogno di una destra autentica, coraggiosa e radicata nei territori. Una destra che difenda identità, sicurezza, tradizioni e sovranità nazionale senza complessi e senza paura del politicamente corretto. Acerenza è una comunità ricca di storia, cultura e valori profondi, ed è proprio da realtà come questa che può ripartire una nuova visione dellItalia. Il nostro obiettivo sarà costruire una presenza seria, credibile e aperta a tutti coloro che vogliono impegnarsi concretamente per il futuro della nostra terra.
Grande soddisfazione è stata espressa anche da Giulio Curatella, referente del comitato di Venosa e promotore di Futuro Nazionale in Basilicata:
Faccio i miei complimenti a Canio DAndria per aver deciso di mettersi in gioco con coraggio e determinazione. Lapertura del comitato di Acerenza rappresenta un altro passo importante nel radicamento di Futuro Nazionale in Basilicata. Stiamo costruendo qualcosa di vero, concreto e profondamente popolare. Sempre più cittadini comprendono che questa fase costituente rappresenta unoccasione storica per dare vita a una nuova classe dirigente fondata sul merito, sulla credibilità e sullamore per la propria comunità.
Con il nuovo comitato di Acerenza continua dunque lespansione territoriale di Futuro Nazionale in Basilicata, mentre altri comitati costituenti sono già in fase avanzata di organizzazione in diverse aree della regione.
È aperto il tesseramento per aderire al movimento e partecipare alla costruzione di Futuro Nazionale.
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|La Voce della Politica
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