Presentata questa mattina a Bari la XXV edizione del Festival Il Libro Possibile, tra gli appuntamenti culturali più importanti del Sud Italia, che questanno toccherà Polignano, Vieste e anche la Basilicata con una tappa speciale a Irsina il prossimo 19 giugno.



Levento Il Libro Possibile Podcast porterà infatti a Irsina ospiti di grande rilievo del panorama culturale e giornalistico nazionale, tra cui Tiziana Ferrario, Paolo Crepet e Vladimir Luxuria. La tappa lucana si inserisce in un percorso di valorizzazione culturale e turistica del territorio, puntando sulla cultura come strumento di promozione, crescita e connessione tra comunità.



Alla presentazione ufficiale era presente il Consigliere Regionale Nicola Morea insieme al Sindaco Giuseppe Candela e allAPT Basilicata che ha sostenuto fortemente il progetto grazie allimpegno della direttrice Margherita Sarli.



Questo festival rappresenta un traguardo importante: 25 anni di crescita, confronto e dialogo tra territori che guardano insieme al futuro, oltre i confini regionali, ha dichiarato Nicola Morea. La collaborazione tra Puglia e Basilicata dimostra come il Mezzogiorno possa costruire reti culturali capaci di generare sviluppo, attrattività e nuove opportunità per le comunità locali. Siamo particolarmente felici che la Basilicata e Irsina siano parte di questo percorso culturale. In un tempo segnato da guerre e divisioni, scegliamo di contrapporre la forza del dialogo, della pace e dei libri. La cultura resta uno degli strumenti più potenti per unire territori, creare connessioni e rafforzare lidentità del Sud.