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La voce della Politica
|Festival Il Libro Possibile. Morea: 'Traguardo importante'
13/05/2026
|Presentata questa mattina a Bari la XXV edizione del Festival Il Libro Possibile, tra gli appuntamenti culturali più importanti del Sud Italia, che questanno toccherà Polignano, Vieste e anche la Basilicata con una tappa speciale a Irsina il prossimo 19 giugno.
Levento Il Libro Possibile Podcast porterà infatti a Irsina ospiti di grande rilievo del panorama culturale e giornalistico nazionale, tra cui Tiziana Ferrario, Paolo Crepet e Vladimir Luxuria. La tappa lucana si inserisce in un percorso di valorizzazione culturale e turistica del territorio, puntando sulla cultura come strumento di promozione, crescita e connessione tra comunità.
Alla presentazione ufficiale era presente il Consigliere Regionale Nicola Morea insieme al Sindaco Giuseppe Candela e allAPT Basilicata che ha sostenuto fortemente il progetto grazie allimpegno della direttrice Margherita Sarli.
Questo festival rappresenta un traguardo importante: 25 anni di crescita, confronto e dialogo tra territori che guardano insieme al futuro, oltre i confini regionali, ha dichiarato Nicola Morea. La collaborazione tra Puglia e Basilicata dimostra come il Mezzogiorno possa costruire reti culturali capaci di generare sviluppo, attrattività e nuove opportunità per le comunità locali. Siamo particolarmente felici che la Basilicata e Irsina siano parte di questo percorso culturale. In un tempo segnato da guerre e divisioni, scegliamo di contrapporre la forza del dialogo, della pace e dei libri. La cultura resta uno degli strumenti più potenti per unire territori, creare connessioni e rafforzare lidentità del Sud.
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|La Voce della Politica
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|13/05/2026 - Forestazione, il 19 il tavolo con i sindacati
«La forestazione lucana svolge una funzione essenziale per la tutela del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la sicurezza ambientale e la tenuta occupazionale di centinaia di famiglie. Per questa ragione è necessario rafforzare un confronto ...-->continua
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Il consigliere regionale Roberto Cifarelli, dopo aver preso parte al convegno dedicato ai disturbi dello spettro autistico in età adulta svoltosi presso lOspedale Madonna delle Grazie di Matera, con la Lectio Magistralis del professor Roberto Keller, Responsa...-->continua
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|13/05/2026 - Sin, Basilicata allavanguardia nella sorveglianza sanitaria
Il Progetto Sintesi non è solo una ricerca scientifica, ma un impegno concreto che la Regione assume per trasformare i dati in prevenzione. Così lassessore alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, ha commentato i risultati del for...-->continua
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