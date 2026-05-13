-->
|
La voce della Politica
|Forestazione, il 19 il tavolo con i sindacati
13/05/2026
|«La forestazione lucana svolge una funzione essenziale per la tutela del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la sicurezza ambientale e la tenuta occupazionale di centinaia di famiglie. Per questa ragione è necessario rafforzare un confronto stabile e operativo, capace di accompagnare le scelte di programmazione che riguardano il futuro del comparto».
Lo dichiara lAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, annunciando la convocazione del tavolo con le organizzazioni sindacali di categoria previsto per martedì 19 maggio alle ore 12.00 presso il Dipartimento regionale.
Nel corso dellincontro saranno affrontati alcuni dei principali temi legati allorganizzazione e allevoluzione del sistema forestale regionale, a partire dalla discussione sul rinnovo del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale (CIRL 2026).
Allordine del giorno anche il confronto sulla stagione Antincendio Boschivo AIB 2026, con lanalisi delle criticità emerse e delle eventuali proposte da sottoporre allOsservatorio Regionale, oltre allo stato di avanzamento delle attività relative alliscrizione delle Foreste Regionali al Registro Nazionale dei Crediti di Carbonio.
Nel corso della riunione sarà inoltre presentata la proposta di Programma Regionale Forestale 2026-2045, strumento strategico destinato a definire indirizzi, obiettivi e prospettive di medio e lungo periodo per il comparto.
«Lobiettivo aggiunge Cicala è continuare a costruire un metodo di lavoro fondato sul dialogo, sulla programmazione e sulla capacità di trasformare il confronto in scelte concrete. Oggi la forestazione non può più essere interpretata soltanto come risposta alle emergenze, ma come una leva strutturale di politica ambientale, territoriale e di sviluppo che riguarda lintera Basilicata».
Il tavolo si concluderà con uno spazio dedicato alle varie ed eventuali proposte avanzate dalle parti presenti.
|
archivio
|La Voce della Politica
|13/05/2026 - Senise, irrigazione: rassicurazioni da amministrazione e ripresa del servizio
Il Sindaco e lAmministrazione Comunale di Senise intendono rassicurare tutti gli operatori del comparto agricolo in merito alle problematiche relative allirrigazione e alla rete idrica del territorio.
LEnte sta seguendo con costante attenzione levolversi della ...-->continua
|
|
|13/05/2026 - Futuro Nazionale conquista anche Acerenza
Continua la crescita di Futuro Nazionale, il movimento politico ispirato al generale Roberto Vannacci, che rafforza ulteriormente la propria presenza in Basilicata con la nascita del Comitato Costituente di Acerenza (PZ), contrassegnato con il numero 858.
...-->continua
|
|
|13/05/2026 - Festival Il Libro Possibile. Morea: 'Traguardo importante'
Presentata questa mattina a Bari la XXV edizione del Festival Il Libro Possibile, tra gli appuntamenti culturali più importanti del Sud Italia, che questanno toccherà Polignano, Vieste e anche la Basilicata con una tappa speciale a Irsina il prossimo 19 giu...-->continua
|
|
|13/05/2026 - Forestazione, il 19 il tavolo con i sindacati
«La forestazione lucana svolge una funzione essenziale per la tutela del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la sicurezza ambientale e la tenuta occupazionale di centinaia di famiglie. Per questa ragione è necessario rafforzare un confronto ...-->continua
|
|
|13/05/2026 - Autismo, Cifarelli: 'necessità di chiarezza sulle linee guida regionali'
Il consigliere regionale Roberto Cifarelli, dopo aver preso parte al convegno dedicato ai disturbi dello spettro autistico in età adulta svoltosi presso lOspedale Madonna delle Grazie di Matera, con la Lectio Magistralis del professor Roberto Keller, Responsa...-->continua
|
|
|13/05/2026 - Sin, Basilicata allavanguardia nella sorveglianza sanitaria
Il Progetto Sintesi non è solo una ricerca scientifica, ma un impegno concreto che la Regione assume per trasformare i dati in prevenzione. Così lassessore alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, ha commentato i risultati del for...-->continua
|
|
|13/05/2026 - Sanità Senisese, senza convocazioni o incontri istituzionali prosegue la mobilitazione
Il gruppo di lavoro per la sanità del Senisese, riunitosi presso la sala della locale Camera del Lavoro CGIL, ha espresso soddisfazione per l'ampia partecipazione e per l'esito positivo della manifestazione svoltasi venerdì scorso, sottolineando tuttavia come ...-->continua
|
|