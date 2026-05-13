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Autismo, Cifarelli: 'necessità di chiarezza sulle linee guida regionali'

13/05/2026

Il consigliere regionale Roberto Cifarelli, dopo aver preso parte al convegno dedicato ai disturbi dello spettro autistico in età adulta svoltosi presso lOspedale Madonna delle Grazie di Matera, con la Lectio Magistralis del professor Roberto Keller, Responsabile del Centro Autismo Adulti di Torino, ha presentato una interrogazione consiliare a risposta scritta rivolta al Presidente della Giunta regionale e allAssessore alla Sanità per chiedere chiarimenti in merito al mancato recepimento delle più recenti linee guida nazionali sullautismo.

Dal dibattito  dichiara Cifarelli  è emersa con grande evidenza la necessità di garantire maggiore certezza istituzionale, omogeneità organizzativa e piena attuazione dei percorsi di diagnosi, cura, riabilitazione e presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie.

Cifarelli evidenzia inoltre come, a livello regionale, da tempo abbia lavorato una commissione di esperti incaricata di approfondire il tema dellautismo e di predisporre una proposta organica di linee guida regionali, successivamente consegnata al Dipartimento Salute della Regione Basilicata.

Le ultime linee guida nazionali pubblicate dallIstituto Superiore di Sanità  prosegue Cifarelli  rappresentano un aggiornamento fondamentale rispetto ai modelli di intervento, alle evidenze scientifiche e allorganizzazione dei servizi. A ciò si aggiunge il lavoro svolto dalla commissione regionale di esperti che ha elaborato una proposta di linee guida per la Basilicata. Proprio per questo motivo desta preoccupazione il fatto che, secondo quanto emerso, gli aggiornamenti trasmessi circa due anni fa dallASP al Dipartimento Salute della Regione non risultino ancora formalmente recepiti attraverso atti di Giunta.

Linterrogazione presentata dal consigliere regionale chiede dunque di conoscere le motivazioni del mancato recepimento delle linee guida e quali iniziative la Regione intenda assumere, insieme alle Aziende sanitarie territoriali, per informare correttamente famiglie, associazioni e operatori sullo stato del procedimento. Nella scorsa legislatura fu approvata una specifica legge sull'autismo ad oggi sostanzialmente inapplicata.

Su temi così delicati  conclude Cifarelli  occorre evitare ogni forma di incertezza amministrativa. È necessario rafforzare il dialogo con il territorio, sostenere il lavoro degli operatori sanitari e dare alle famiglie riferimenti chiari e aggiornati. Lautismo richiede una rete regionale forte, multidisciplinare e capace di accompagnare le persone lungo tutto larco della vita.



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